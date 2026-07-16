/‘পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হবে’, ভয়ানক মার্কিন হামলায় গুঁড়িয়ে গেল ইরানের শিশুদের ক্যানসার হাসপাতাল!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের ওপর নতুন করে তীব্র বিমান হামলা ও বন্দরগুলোতে নৌ-অবরোধ জারি করেছে আমেরিকা। এই হামলার জবাবে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন মিত্রদের নিশানা করার পাশাপাশি স্ট্রেইট অব হরমুজ জলপথ বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান। দুই দেশের এই সংঘাত এখন চরম আকার ধারণ করেছে।ইরানের ওপর নতুন করে একের পর এক এয়ারস্ট্রাইক বা বিমান হামলা চালিয়েছে মার্কিন ফৌজ। একই সঙ্গে ইরানের বন্দরগুলোর ওপর নতুন করে নৌ-অবরোধ জারি করেছে ওয়াশিংটন। ইরানের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, আহভাজ শহরের ‘শহিদ বাঘাই’ হাসপাতালে মার্কিন বোমাবর্ষণের তীব্র প্রভাব পড়েছে।
মার্কিন হামলায় শিশুদের ক্যানসার হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত
ইরানের একাধিক শহর— যেমন কে শম দ্বীপ, বন্দর আব্বাস, চাবাহার ও খোররামাবাদে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটেছে। ইরানের মেহর নিউজ এজেন্সির রিপোর্ট অনুযায়ী, আহভাজ শহরে মার্কিন বোমাবর্ষণের ধাক্কায় ‘শহিদ বাঘাই’ হাসপাতালের শিশুদের ক্যানসার চিকিৎসা বিভাগ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার ফলে সেখানে চিকিৎসাধীন ও কেমোথেরাপি নিতে থাকা শিশুদের তড়িঘড়ি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। মার্কিন হামলায় ইরানের সেনার একটি ব্যারাকও গুঁড়িয়ে গিয়েছে, যেখানে অন্তত ৭ জন সৈন্য নিহত হয়েছেন। ইরানের দাবি, আমেরিকার এই দফায় দফায় হামলায় এ পর্যন্ত ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩০০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।
আমেরিকার নাকোনিচোবানি, MQ-9 ড্রোন ধ্বংসের দাবি
এরই মধ্যে ইরান এক বড় সাফল্য দাবি করেছে। ইরানের ‘ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস’ (IRGC) জানিয়েছে, তারা নতুন এক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সাহায্যে আমেরিকার একটি শক্তিশালী MQ-9 রিপার ড্রোন গুলি করে নামিয়েছে। পাল্টা জবাবে ইরান বহারাইনে থাকা মার্কিন ফিফথ ফ্লিটকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ইরাক ও জর্ডনেও ড্রোন ও মিসাইল হামলার খবর মিলেছে। সৌদি ও কুয়েতকে অস্ত্র দিচ্ছে আমেরিকা:এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মাঝেই আমেরিকা তার মধ্যপ্রাচ্যের দুই বন্ধু দেশ— সৌদি আরবকে প্রায় ১.৯৬ বিলিয়ন ডলারের অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং কুয়েতকে ৪৮৪ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।
ট্রাম্পের কড়া হুঁশিয়ারি
এই চরম উত্তেজনার মধ্যেই মার্কিন প্রশাসন সৌদি আরবের কাছে ১.৯৬ বিলিয়ন ডলারের অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এবং কুয়েতের জন্য ৪৮৪ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা প্যাকেজ মঞ্জুর করেছে। অন্যদিকে, ২৪ ঘণ্টায় তিন দফা হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, তেহরান যদি অবিলম্বে আলোচনার টেবিলে ফিরে না আসে, তবে আগামী সপ্তাহে পরিস্থিতি তাদের জন্য আরও ভয়ানক হবে। সে ক্ষেত্রে ইরানের বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলোতেও মার্কিন হামলা চালানো হতে পারে।
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