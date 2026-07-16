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‘পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হবে’, ভয়ানক মার্কিন হামলায় গুঁড়িয়ে গেল ইরানের শিশুদের ক্যানসার হাসপাতাল!

Iran War News: মার্কিন হামলায় কাঁপছে ইরান। শিশুদের ক্যানসার হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত, পাল্টা আমেরিকার শক্তিশালী ড্রোন ধ্বংসের দাবি তেহরানের। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 16, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:07 AM IST
‘পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হবে’, ভয়ানক মার্কিন হামলায় গুঁড়িয়ে গেল ইরানের শিশুদের ক্যানসার হাসপাতাল!
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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