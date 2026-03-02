Israel Iran War: নেতানিয়াহুর অফিসে আঘাত হানল ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল, কোনও খবর নেই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Israel Iran War: আমেরিকা ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই-এর মৃত্যুর পর মধ্যপ্রাচ্য এখন চরম উত্তপ্ত

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 2, 2026, 05:18 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা খামেইনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। এবার পাল্টা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর অফিসেই হামলা চালাল ইরান। এমনটাই দাবি করেছে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড। তবে এখনও স্পষ্ট নয় যে হামলার সময় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতেনিয়াহু অফিসে ছিলেন কিনা। 

ইরানি রেভোলিউশনারি গার্ড বাহিনী (IRGC) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, তাদের আক্রমণের দশম পর্যায়ে 'খায়বার শেকান' ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবহার করে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কার্যালয় এবং সেদেশের বিমানবাহিনী প্রধানের অবস্থানস্থলে আকস্মিক হামলা চালানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ইরানের এই দাবি ব্য়াপারে ইসরায়েল কোনও মন্তব্য করেনি।

আমেরিকা ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই-এর মৃত্যুর পর মধ্যপ্রাচ্য এখন চরম উত্তপ্ত। এর জবাবে ইরান অত্যন্ত দ্রুত পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে এবং ওই অঞ্চলের ইসরায়েলি ও আমেরিকান ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে। সর্বশেষ গত রবিবার, জেরুজালেমের কাছে ইসরায়েলের বেইত শেমেশ শহরে ইরানের এক হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত এবং আরও বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

আরও পড়ুন-বিগ বিগ ব্রেকিং! ফের ইরানে পটবদল? দায়িত্ব নেওয়ার ঘণ্টার মধ্যেই নিহত নয়া সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আরাফি...

ইরান ইসরায়েলে হামলা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদিকে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এক ভাষণে জানিয়েছেন যে, তাদের বাহিনী তেহরানের কেন্দ্রস্থলে ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী হামলা চালাচ্ছে এবং আগামী দিনগুলোতে এটি আরও ভয়াবহ হবে।

ইসরায়েল দাবি করেছে যে, তাদের প্রথম দফার হামলায় ইরানের দুজন শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা—সায়েদ ইয়াহিয়া হামিদি এবং জালাল পুর হোসেন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে হামিদি ইহুদিদের টার্গেট করার পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন এবং হোসেন ইরানের গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্তচরবৃত্তি শাখার প্রধান ছিলেন।

জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত রেজা নাজাফি দাবি করেছেন যে,ইসরায়েল ইরানের নাতাঞ্জ পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে বলে আমেরিকা ও ইসরায়েল যে দাবি করছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তবে আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) ইরানের এই আত্মপক্ষ সমর্থন বা দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

Iran Israel warIran Hits Netanyahu OfficeUS Attacks Iran
