Hormuz Strait: আরও চড়চড়িয়ে বাড়বে তেলের দাম, বিশ্বের তেল সরবরাহের রাস্তা বন্ধ করল ইরান... হরমুজ প্রণালীতে ঢুকলেই জ্বলবে আগুন...

Iran-Israel War: ইরান ও ইসরায়েল-আমেরিকা সংঘাতের জেরে বিশ্ব বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পথ 'হরমুজ প্রণালী' বন্ধের হুমকি দিয়েছে ইরান। ইরানি বাহিনীর দাবি, এই পথ দিয়ে কোনও জাহাজ যাওয়ার চেষ্টা করলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 3, 2026, 08:13 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করেছে। ইরানের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী 'ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর' (IRGC) ঘোষণা করেছে যে, তারা কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' দিয়ে সব ধরনের জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।

ইরানি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রেভল্যুশনারি গার্ডের সিনিয়র অ্যাডভাইজার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সরদার ইব্রাহিম জব্বারি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, কোনও জাহাজ এই জলপথ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনি ইসরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলায় নিহত হওয়ার পর এই চরম পদক্ষেপ নিল তেহরান।

অন্যদিকে, ইরান এই জলপথ বন্ধের দাবি করলেও তা মানতে নারাজ আমেরিকা। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালী এখনও খোলা রয়েছে এবং জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক আছে। 

কেন এই হরমুজ প্রণালী এত গুরুত্বপূর্ণ?
বিশ্বের মোট উত্তোলিত তেলের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই সরু জলপথ দিয়েই বিভিন্ন দেশে যায়। সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলো এই পথেই এশিয়ায় (বিশেষ করে চীন ও ভারতে) তেল ও গ্যাস পাঠায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পথ বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্ববাজারে তেলের দামে আগুন লেগে যাবে, কারণ এই পথের সহজ কোনও বিকল্প নেই।

ইরান ও ইসরায়েল-আমেরিকা সংঘাতের ফলে এ পর্যন্ত অন্তত ৫০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ইরান ইতিমধ্যে কাতার, কুয়েত ও বাহরাইনের মতো দেশগুলিতে থাকা মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। 

প্রসঙ্গত, সোমবারই বিশ্বজুড়ে হু হু করে বাড়ে তেলের দাম। আন্তর্জাতিক খোলা বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এক লাফে ১৩ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র দু’দিন আগেই শনিবার ব্যারেল প্রতি তেলের দাম ছিল ৭০ ডলার। সোমবার বাজার খুলতেই তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২ ডলারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হলে তেলের দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে, যা ভারত-সহ আমদানিনির্ভর দেশগুলোর জন্য চরম উদ্বেগের বিষয়।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

HormuzHormuz straitStrait of HormuziranRevolutionary GuardsMiddle East War
