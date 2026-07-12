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ইরান ফের বন্ধ করল হরমুজ প্রণালী! আবার কি জ্বালানিসংকট? গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধি?

Iran closes Strait of Hormuz: ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছে। ইরানের দাবি, একটি জাহাজ অননুমোদিত পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সেটিতে হামলা চালিয়ে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়া হলে তার কঠোর জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 12, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:53 PM IST
ইরান ফের বন্ধ করল হরমুজ প্রণালী! আবার কি জ্বালানিসংকট? গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধি?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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