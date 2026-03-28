Iran-Israel war: দাউ দাউ করে জ্বলছে হোটেল: ইরান ইসরায়েল যুদ্ধে এবার বিরাট ড্রোন হামলা দুবাইয়ে, ছদ্মবেশে থাকা মার্কিন সেনা খতম

Iran-Israel war: দাউ দাউ করে জ্বলছে হোটেল: ইরান ইসরায়েল যুদ্ধে এবার বিরাট ড্রোন হামলা দুবাইয়ে, ছদ্মবেশে থাকা মার্কিন সেনা খতম
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি নতুন করে ভয়াবহ মোড় নিয়েছে। ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) দাবি করেছে যে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বাণিজ্যিক কেন্দ্র দুবাইয়ের একটি হোটেলে তারা ‘কামিকাজে়’ (আত্মঘাতী) ড্রোনের মাধ্যমে হামলা চালিয়েছে। ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ‘তাসনিম’ শনিবার এই চাঞ্চল্যকর দাবি করে। মূলত ওই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক বাহিনীর আঁচ পেয়েই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে ইরানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
অপারেশন ‘ট্রু প্রমিজ-৪’
ইরানি বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই হামলাটি তাদের ‘ট্রু প্রমিজ-৪’ (True Promise-4) সামরিক অভিযানেরই অংশ। এই আক্রমণ অভিযানের ৮৪তম হামলা। ইরানের দাবি অনুযায়ী, তারা শুধুমাত্র দুবাইয়ের হোটেলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং কুয়েতের শুওয়াইখ বন্দরে মার্কিন বাহিনীর ছয়টি ল্যান্ডিং ক্রাফট (LCU-type) লক্ষ্য করেও হামলা চালিয়েছে।
আইআরজিসি-র বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে যে, এই হামলায় তারা ১,০০০ কিলোমিটার পাল্লার ‘কাদির ৩৮০’ (Qadir 380) মিসাইল ব্যবহার করেছে। তাদের বয়ান অনুযায়ী, কুয়েত বন্দরে থাকা তিনটি মার্কিন জাহাজ ডুবে গিয়েছে এবং বাকি তিনটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর বা কুয়েত সরকারের পক্ষ থেকে এই হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান নিশ্চিত করা হয়নি।
ইরানের হুঁশিয়ারি
এই হামলার নেপথ্যে ইরানের একটি সুনির্দিষ্ট কৌশল কাজ করছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। গত বৃহস্পতিবার ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি দাবি করেছিলেন যে, পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোতে মোতায়েন থাকা মার্কিন সেনারা তাদের নিয়মিত সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে বিভিন্ন হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে। আরাঘাচি স্পষ্টভাবে ওই অঞ্চলের হোটেল মালিকদের সতর্ক করে বলেছিলেন যেন তারা মার্কিন সেনাদের থাকার সুবিধা না দেয়।
ইরানের দাবি অনুযায়ী, মার্কিন সেনারা সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে নিরাপত্তার খাতিরে হোটেলগুলোতে আছে। দুবাইয়ের হোটেলে ড্রোন হামলা আসলে ইরানের সেই হুঁশিয়ারিরই বাস্তবায়ন বলে মনে করছে অনেকে।
আঞ্চলিক সংঘাত ও বিশ্বে তার প্রভাব
গত কয়েক মাস ধরেই ইরান-ইসরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জোটের মধ্যে ছায়াযুদ্ধ এখন সরাসরি সংঘাতে রূপ নিয়েছে। ইরান তার ভূখণ্ডে ইসরায়েলি ও মার্কিন হামলার প্রতিশোধ হিসেবে ইসরায়েল, জর্ডন, ইরাক এবং পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোতে একের পর এক ড্রোন ও মিসাইল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধারাবাহিক হামলায় শুধুমাত্র সামরিক ক্ষয়ক্ষতিই হচ্ছে না, বরং এর প্রভাব পড়ছে বিশ্ব অর্থনীতিতেও।
দুবাইয়ের মতো একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব বাজারে তেলের দাম ও বিমান চলাচলের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। অনেক আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্স ওই অঞ্চলের আকাশসীমা এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা এভিয়েশন সেক্টরে বড় ধরনের বিপর্যয় তৈরি করেছে।
সংযুক্ত আরব আমিশাহী ও কুয়েতের প্রতিক্রিয়া
দুবাইয়ের হামলার বিষয়ে সংযুক্ত আরব আমিশাহী সরকার জানিয়েছে যে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে এবং বেশ কিছু ড্রোন ও মিসাইল তারা সফলভাবে আটকেছে। তবে হোটেলের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে তারা বিস্তারিত কোনও তথ্য দেয়নি। অন্যদিকে, কুয়েত জানিয়েছে যে গত ২৪ ঘণ্টায় তারা তাদের সংরক্ষিত এলাকায় ৬টি ড্রোনকে মাটিতে কূপোকাত করেছে।
ইরান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি এবং তাদের ওপর হামলা বন্ধ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের আত্মঘাতী হামলা ও মিসাইল বর্ষণ অব্যাহত থাকবে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে আছে বিশ্ব।
মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি এখন একটি আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইরানের ‘ট্রু প্রমিজ-৪’ অভিযানের তীব্রতা এবং দুবাইয়ের মতো নিরাপদ পরিচিত শহরে হামলার ঘটনা বারবার প্রমাণ দিচ্ছে যে, এই সংঘাত খুব শীঘ্রই থামার লক্ষণ নেই। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা কমিটি এই উত্তেজনা প্রশমনে দ্রুত কূটনৈতিক পদক্ষেপ না নিলে এই যুদ্ধ আরও ভয়ংকর রূপ নিতে পারে, যার প্রভাব বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে অনুভূত হবে।
