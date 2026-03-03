Iran Israel War: রিয়াধে আমেরিকার দূতাবাসে আছড়ে পড়ল ২ ইরানি ড্রোন, দাউদাউ আগুন গোটা ভবনে...

Iran Israel War: রিয়াধে আমেরিকার দূতাবাসে আছড়ে পড়ল ২ ইরানি ড্রোন, দাউদাউ আগুন গোটা ভবনে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার সৌদির রাজধানী রিযাধে মার্কিন দূতাবাসের উপরে হামলা চালাল ইরান। রিয়াধের মার্কান দূতাবাসের উপরে আছড়ে পড়ল ২ ইরানি ড্রোন। মুহূর্তেই ভবনটিতে আগুন লেগে যায় এবং আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে থাকেন আশাপাশে থাকা মানুষজন।
মঙ্গলবার ভোরে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে মার্কিন দূতাবাসে দুটি ইরানি ড্রোন আঘাত হেনেছে। সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এর ফলে দূতাবাসে আগুন ধরে যায় এবং কিছু মালামালের ক্ষতি হয়েছে।
প্রেক্ষাপট: গত চার দিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যে চরম উত্তেজনা চলছে। মূলত আমেরিকা ও ইসরায়েল মিলে ইরানে হামলা চালানোর পর, ইরানও পাল্টা হিসেবে উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন ও ইসরায়েলি ঘাঁটিতে হামলা শুরু করেছে।
সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, সোমবার রাতে রিয়াদে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস প্রাঙ্গণে দুটি ড্রোন আঘাত হেনেছে, যার ফলে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়; তবে ঘটনার সময় ভবনটি খালি থাকায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভাইরাল ভিডিওতে দূতাবাস ভবন থেকে প্রচণ্ড আগুন ও কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা গেছে।
ইরানের নাম সরাসরি উল্লেখ না করে ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন সেনার মৃত্যু এবং রিয়াদে দূতাবাস হামলার কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন যে, খুব শীঘ্রই এর পাল্টা জবাব দেখা যাবে। এদিকে রয়টার্স বা দূতাবাস কর্তৃপক্ষ এখনো এই ঘটনার বিস্তারিত নিশ্চিত করেনি, তবে হামলার পরপরই রিয়াদ, জেদ্দা ও দাহরানে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ে থাকার এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দূতাবাসে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ড্রোনগুলো কীভাবে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়িয়ে হামলা চালাল সে বিষয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি।