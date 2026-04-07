Iran-Israel-USA War: ম্যাপ থেকে মুছে দেওয়ার টাইমও জানিয়ে দিলেন ট্রাম্প: পরমাণু কেন্দ্রে আক্রমণ, জেন-জ়ি মানবপ্রাচীর গড়ে আত্মরক্ষায় ইরান

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
 মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি অর্থাত্‍ ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধ এই  চরম মুহূর্তে চরম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি এবং হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যে সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে, তা বিশ্বশান্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ৭ এপ্রিল পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 7, 2026, 01:25 PM IST
আর ৪ ঘণ্টায় মানচিত্র থেকে ইরানকে মুছে দেবে ট্রাম্প?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি অর্থাত্‍ ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধ এই  চরম মুহূর্তে চরম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি এবং হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যে সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে, তা বিশ্বশান্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ৭ এপ্রিল পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

ট্রাম্পের হুমকি ও হরমুজ প্রণালীর সংকট

ঘটনার সূত্রপাত হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়াকে কেন্দ্র করে। বিশ্বের তেলের বাজারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথ ইরান বন্ধ করে দেওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতি টালমাটাল। ক্ষিপ্ত ট্রাম্প অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইরানকে সতর্ক করেছেন। 

স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার (ডেডলাইন) মধ্যে ইরান যদি এই হরমুজ পুনরায় না খোলে, তবে মার্কিন বাহিনী ইরানের প্রতিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Power Plants) বাড়িঘর-আবাসিক ভবন লক্ষ্য করে ভয়াবহ বোমা হামলা চালাবে। ট্রাম্পের ভাষায়, 'ইরানকে পাথর যুগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে' যদি তারা বিশ্ব বাণিজ্য সচল করতে সহযোগিতা না করে।

ইরানের পাল্টা পদক্ষেপ: তরুণ প্রজন্মের ‘মানব শৃঙ্খল’

ট্রাম্পের এই প্রকাশ্য হুমকির মুখে ইরান সরকার পিছু হটার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী আবেগকে কাজে লাগিয়ে প্রতিরোধের পথ বেছে নিয়েছে। ইরানের এক শীর্ষস্থানীয় সরকারি কর্তা দেশের তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারপাশে ‘মানব শৃঙ্খল’ (Human Chain) তৈরি করে। 

এই ‘মানব ঢাল’ বা হিউম্যান শিল্ড তৈরির উদ্দেশ্য হল আমেরিকাকে এই বার্তা দেওয়া যে, কোনও ধরনের আক্রমণ হলে তা সাধারণ জনগণের ওপর এসে পড়বে। ইতোমধ্যে তেহরান-সহ বিভিন্ন বড় শহরের তরুণরা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সামনে জড়ো হতে শুরু করেছে। যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক কূটনীতি 

যুদ্ধ এড়াতে আন্তর্জাতিক মহলে দৌড়ঝাঁপ চলছে। জানা গিয়েছে, পাকিস্তান এই সংকটে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানি প্রতিনিধিদের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনার খবর পাওয়া গেলেও কোনও পক্ষই নমনীয় হওয়ার লক্ষণ দেখাচ্ছে না। 

ইউএএ (UAE) এবং অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলো মার্কিন বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, অন্যদিকে ইরান তার ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনীকে সতর্ক করে রেখেছে। এমনকি ইসরায়েলও এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। তারা ইরানের জ্বালানি কেন্দ্রতে হামলার জন্য প্রস্তুত।

বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব

এই উত্তেজনার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশগুলো, যারা অপরিশোধিত তেলের জন্য হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল, তাদের অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধাক্কা লাগার আশঙ্কা করা হচ্ছে। 

ভারত ইতোমধ্যেই একটি   আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক ডেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে।

 রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বেগ

রাষ্ট্রপুঞ্জ এই পরিস্থিতিকে ‘মহাবিপর্যয়’ বলে অভিহিত করেছে। আবাসিক ভবন লক্ষ্য করে হামলার হুমকি-- আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে সতর্ক করেছেন জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। লেবানন ও সিরিয়া সীমান্তেও সংঘাত ছড়িয়ে পড়ায় কয়েক লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো আশঙ্কা করছে যে, ট্রাম্পের হুমকি অনুযায়ী হামলা হলে ইরানে এক ভয়াবহ মানবিক সংকট দেখা দেবে।

বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী, বিশ্ব এক অস্থির সময়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা পার হওয়ার সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র বদলে যেতে পারে। 

একদিকে আমেরিকার সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব আর অন্যদিকে ইরানের তরুণ প্রজন্মের প্রতিরোধমূলক ‘মানব শৃঙ্খল’—এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত কূটনীতি জয়ী হবে নাকি অস্ত্রের গর্জন শোনা যাবে, তা দেখার জন্য পুরো বিশ্ব এখন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। ৭০০ শব্দের এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে স্পষ্ট যে, কেবল একটি সমঝোতাই পারে আসন্ন মহাপ্রলয় থেকে মধ্যপ্রাচ্যকে রক্ষা করতে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Iran Us WarDonald TrumpIran Power PlantsMiddle East crisisHuman Chain ProtestIran InfrastructureWar ThreatTrump Iran DeadlineGlobal Tensionbreaking news
পরবর্তী
খবর

Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei: নেতাহীন ইরান, খামেইনি-পুত্র মুজতবা কোমায়: যেকোনও সময় মৃত্যু
.

পরবর্তী খবর

