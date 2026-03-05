English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Submarine Attack on Iranian Ship in Sri Lanka: ভারতের অতিথিকে ধ্বংস করেছেন ট্রাম্প, এর ফল ভুগতেই হবে-- সাবমেরিন-হামলার পর রণহুংকার ইরানের...

Submarine Attack on Iranian Ship in Sri Lanka: ভারতের অতিথিকে ধ্বংস করেছেন ট্রাম্প, এর ফল ভুগতেই হবে-- সাবমেরিন-হামলার পর রণহুংকার ইরানের...

Iran-aisrael War: ভারতের জন্য এই ঘটনাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আইরিস ডেনা ভারত থেকে ফিরতি পথে আক্রান্ত হওয়ায় দিল্লির কূটনৈতিক মহলে অস্বস্তি বেড়েছে। শ্রীলঙ্কার সংসদ সদস্য নামাল রাজাপাকসে এনডিটিভি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “ভারত মহাসাগরে এই ধরনের সামরিক সংঘাত শ্রীলঙ্কা ও ভারতের জন্য চরম উদ্বেগের বিষয়।” ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার যে দীর্ঘদিনের চেষ্টা ছিল, এই হামলার ফলে তা বড় ধরনের হুমকির মুখে পড়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 5, 2026, 01:57 PM IST
Submarine Attack on Iranian Ship in Sri Lanka: ভারতের অতিথিকে ধ্বংস করেছেন ট্রাম্প, এর ফল ভুগতেই হবে-- সাবমেরিন-হামলার পর রণহুংকার ইরানের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশি এখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সাক্ষী। আন্তর্জাতিক জলসীমায় শ্রীলঙ্কা উপকূলের খুব কাছেই মার্কিন সাবমেরিনের টর্পেডো হামলায় ইরানি যুদ্ধজাহাজ ‘আইরিস ডেনা’ (IRIS Dena) ডুবে যাওয়ার ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনাকে বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরান এই ঘটনাকে (atricity of sea) ‘সামুদ্রিক নৃশংসতা’ বলে তোপ দেগেছে। ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে,  আমেরিকাকে এই কাজের জন্য তীব্র অনুশোচনা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এর ফল ভুগতে হবে।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনার সূত্রপাত: ভারত থেকে ফেরার পথে অতর্কিত হামলা

ইরানি নৌবাহিনীর ‘মুজ’ (Moudge) ক্লাসের ফ্রিগেট ‘আইরিস ডেনা’ সম্প্রতি ভারতের বিশাখাপত্তনমে বহুজাতিক নৌ-মহড়া ‘মিলান ২০২৬’ (MILAN 2026)-এ অংশগ্রহণ করেছিল। মহড়া শেষে এটি যখন ইরানি উপকূল থেকে প্রায় ২,০০০ মাইল দূরে শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূলে আন্তর্জাতিক জলসীমা ধরে দেশে ফিরছিল। বুধবার মার্কিন নৌবাহিনীর একটি সাবমেরিন থেকে এই জাহাজ লক্ষ্য করে টর্পেডো ছোড়া হয়।

মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এই হামলার সত্যতা স্বীকার করেছে। এই 'জাহাজডুবি'র ঘটনাকে 'নিঃশব্দ ঘাতক' (Quiet Death) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম কোনও শত্রু দেশের জাহাজকে টর্পেডো দিয়ে ডুবিয়ে দিল মার্কিন নৌবাহিনী। হেগসেথের মতে, এই হামলা প্রমাণ করে যে, ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে আমেরিকার সামরিক ক্ষমতা কতটা ভয়ংকর ও সুদূরপ্রসারী।

ক্ষয়ক্ষতি ও উদ্ধার অভিযান

প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, হামলায় ইরানি যুদ্ধজাহাজটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে সাগরে তলিয়ে গেছে। জাহাজে থাকা প্রায় ১৮০ জন নৌসেনার মধ্যে অন্তত ৮০ জন মারা গিয়েছেন বলে রয়টার্স সূত্রে জানা গেছে। 

শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৩২ জন ইরানি সেনাকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, যাদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। তবে এখনও ১০০ জনের বেশি সেনা নিখোঁজ রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সমুদ্রের বিশাল এলাকায় তেল এবং ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়ায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে।

ইরানের প্রতিক্রিয়া: ‘যুক্তরাষ্ট্রকে পস্তাতে হবে’

ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাগচি ‘এক্স’-এ  এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমেরিকা সমুদ্রের বুকে এক জঘন্য অপরাধ করেছে। ইরানের উপকূল থেকে ২,০০০ মাইল দূরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় কোনও সতর্কতা ছাড়াই ভারতের ‘অতিথি’ জাহাজ- ডেনার ওপর হামলা চালানো হয়েছে।'

আরাগচি কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমার কথা লিখে রাখুন, আমেরিকা আজ যে নজির স্থাপন করল, তার জন্য তাদের চরম অনুশোচনা করতে হবে।' 

ইরানের সামরিক কমান্ড স্পষ্ট করেছে যে, এই ‘দস্যুপনার’ বদলা নিতে তারা পিছপা হবে না। তেহরানের মতে, ওয়াশিংটন আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে উসকানিমূলক যুদ্ধ শুরু করেছে।

আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রভাব

এই হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের মাত্রা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সরাসরি বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলছে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আল খামেইনির মৃত্যুর পর পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের প্রায় ২,০০০ জায়গায় হামলা চালিয়েছে, যার মধ্যে পারমাণবিক কেন্দ্র ও সামরিক ঘাঁটি রয়েছে।

পাল্টা হামলা হিসেবে ইরান ‘হরমুজ প্রণালী’ (Strait of Hormuz) বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে এবং কুয়েত, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এর ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে এবং বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা পঙ্গু হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

ভারতের উদ্বেগ ও নিরপেক্ষতার চ্যালেঞ্জ

ভারতের জন্য এই ঘটনাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আইরিস ডেনা ভারত থেকে ফিরতি পথে আক্রান্ত হওয়ায় দিল্লির কূটনৈতিক মহলে অস্বস্তি বেড়েছে। শ্রীলঙ্কার সংসদ সদস্য নামাল রাজাপাকসে এনডিটিভি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “ভারত মহাসাগরে এই ধরনের সামরিক সংঘাত শ্রীলঙ্কা ও ভারতের জন্য চরম উদ্বেগের বিষয়।” ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার যে দীর্ঘদিনের চেষ্টা ছিল, এই হামলার ফলে তা বড় ধরনের হুমকির মুখে পড়েছে।

মার্কিন সাবমেরিন হামলা ও ইরানি যুদ্ধজাহাজের সলিলসমাধি কেবল একটি সামরিক সাফল্য বা ব্যর্থতা নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর ধ্বংসলীলার ইঙ্গিত। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র তার গ্লোবাল রিচ বা বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ব জাহির করছে, অন্যদিকে ইরান তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার নামে পাল্টা আঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদি কূটনীতি অবিলম্বে কার্যকর না হয়, তবে ২,০০০ মাইল দূরের এই সমুদ্রিক সংঘাত গোটা বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আপাতত বিশ্ববাসীর নজর তেহরান ও ওয়াশিংটনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে, যেখানে শান্তির চেয়ে বারুদের গন্ধই বেশি প্রবল।

আরও পড়ুন: Iran-Israel War inflation set to rise India: যুদ্ধের জেরে বিশ্ব জুড়ে অশনি সংকেতে ডুববে ভারত, এই সব জরুরি জিনিসের দাম বাড়ছে, যাবে চাকরিও-- দেখুন তালিকা...

আরও পড়ুন: Lucrative Job opportunity in LIC: মাধ্যমিক পাশ হলেই চলবে, LIC দিচ্ছে মাসে ৭০০০ টাকা আয়ের সুযোগ, জানুন বিশদে...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Iran Us WarIRIS DenaUS Submarine AttackIranian Warship SunkIndian Ocean ConflictIndia Iran Relationsus navyInternational Waters AttackIran Warning To USIran Israel wargeopoliticsIndian Ocean SecurityMilitary ConflictNaval WarfareGlobal TensionsGuest Of India Struck In International Waters Iran On US Submarine Attack
পরবর্তী
খবর

Iran-Israel-US war: ভয়ংকর নৃশংস 'ক্লাস্টার বোমা'র নির্মম আঘাতে ইরান তছনছ করে দিচ্ছে প্রতিপক্ষকে! ত্রাহি ত্রাহি রব ইসরায়েলে...
.

পরবর্তী খবর

Aranbagh Accident: চাঁচর সেরে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ ভ্যান সপাটে মারল গাছে, চোখের সামনে নিথর...