Iran Israel War: বিগ বিগ ব্রেকিং! ফের ইরানে পটবদল? দায়িত্ব নেওয়ার ঘণ্টার মধ্যেই নিহত নয়া সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আরাফি...

Iran Israel War: বিগ বিগ ব্রেকিং! ফের ইরানে পটবদল? দায়িত্ব নেওয়ার ঘণ্টার মধ্যেই নিহত নয়া সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আরাফি...
Iran interim Supreme Leader Ayatollah Arafi also killed: ১৯৮৯ সালে আয়াতোল্লা আলি খোমেইনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার পর আলিরেজা আরাফির উত্থান শুরু হয়। ইরানের বাইরে আরাফি খুব বেশি পরিচিত না হলেও, ইরানের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই আরাফি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বোধহয় একেই বলে! কথায় আছে একদিনের রাজা! কিন্তু আয়াতোল্লা আরাফির পরিণতি হল 'ঘণ্টাখানেকের রাজা'! দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিহত ইরানের অন্তর্বর্তী সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলিরেজা আরাফি! একদিনের মধ্যেই ইতিহাসে বদল! এত দ্রুত ইতিহাসে পটপরিবর্তনের উদাহরণ বোধহয় আগে কখনও ঘটেনি!
মার্কিন ও ইসরায়েলি হানায় আলি খোমেইনির মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল আয়াতোল্লা আরাফিকে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ইরানের নবনিযুক্ত অন্তর্বর্তী সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আরাফিও দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন। যদিও, ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যমের তরফে এখনও এই দাবি নিশ্চিত করা হয়নি। তবে ইসরায়েল দাবি করেছে, বিমান হানায় আরাফির মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, খোমেইনির ক্ষেত্রেও প্রথমে ইরানের তরফে তাঁর মৃত্যুসংবাদ অস্বীকার করা হয়েছিল। পরে তা নিশ্চিত করা হয়।
আলিরেজা আরাফি কে?
১৯৮৯ সালে আয়াতোল্লা আলি খোমেইনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার পর আলিরেজা আরাফির উত্থান শুরু হয়। খোমেইনির পরই ইরানের একজন সিনিয়র ধর্মগুরু ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন এই আলিরেজা আরাফি। ১৯৫৯ সালে মধ্য ইরানের ইয়াজদ প্রদেশের মেইবোদ শহরে এক ধর্মযাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আলিরেজা আরাফি। তার বাবা মহম্মদ ইব্রাহিম আরাফি ছিলেন ইরানের একজন গণ্যমান্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও পর্বরতীতে সর্বোচ্চ নেতা খোমেইনির ঘনিষ্ঠ।
১৯৬৯ সালে, ১১ বছর বয়সে, আরাফি তার ধর্মীয় পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কোমে চলে আসেন। কোম ইরানের প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র। সেখানে তিনি সিনিয়র আলেমদের কাছ থেকে শরিয়ত সম্পর্কে পড়াশোনা করেন। ধর্মীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর মুজতাহিদ পদমর্যাদা অর্জন করেন। ইসলামি আইনশাস্ত্র এবং দর্শনে তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি আরবি এবং ইংরেজিতে সাবলীল। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের সময় আরাফির বয়স ছিল ২১ বছর। ১৯৮০-এর দশকে তিনি ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের তরুণ ধর্মযাজকদের একজন ছিলেন।
১৯৮৯ সালে আয়াতোল্লা আলি খোমেইনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হতেই আরাফির উত্থান শুরু হয়। ১৯৯২ সালে, ৩৩ বছর বয়সে আরাফিকে মেইবোদে শুক্রবারের নামাজের নেতা নিযুক্ত করা হয়। এরপর ২০১৫ সালে, তিনি কোমের শুক্রবারের নামাজের নেতা হন, যা ইরানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পদ। এরপর খোমেইনির মৃত্যুর পর রবিবারই আয়াতোল্লা আলিরেজা আরাফিকে ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন সুপ্রিম লিডার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ইরানের বাইরে আরাফি খুব বেশি পরিচিত না হলেও, তবুও ইরানের অভ্যন্তরে আরাফি প্রভাবশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই গণ্য হতেন।
