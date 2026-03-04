Israel's 'Pentagon' Hit: ইসরায়েলের 'পেন্টাগনে' ভয়ংকর হামলা ইরানের! ইসরায়েলি প্রতিরক্ষার সদর দফতরে ঢুকে পড়ল ইরানি...

Israel's 'Pentagon' Hit: ইসরায়েলের 'পেন্টাগনে' ভয়ংকর হামলা ইরানের! ইসরায়েলি প্রতিরক্ষার সদর দফতরে ঢুকে পড়ল ইরানি...
Iran-Israel war highlights: তেহরান জানিয়েছে, ইজরায়েলের বহুতর বিশিষ্ট আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত ত্রুটি ব্যবহার করে তাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলি সামরিক নির্মাণগুলিতে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (IRGC) দাবি করেছে, তারা মধ্য তেল আভিভের 'হাকিরিয়া' কমপ্লেক্সে সফল হামলা চালিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইসরায়েল ডিফেন্স মিনিস্ট্রি বা আইডিএফ (IDF) ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (IRGC) দাবি করেছে, তারা মধ্য তেল আভিভের 'হাকিরিয়া' (Hakiriya) কমপ্লেক্সে সফলভাবে হামলা চালাতে পেরেছে। কমপ্লেক্সটি ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (IDF)-এর প্রধান সামরিক সদর দফতর এবং ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (Israel Defence Ministry) হিসেবে পরিচিত।
ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটিতে ইরান
ইরানের দাবি তারা যুদ্ধে একটু-একটু করে প্রতিপক্ষকে বেকায়দায় ফেলছে। ইরানের আইআরজিসি এরোস্পেস ডিভিশনের মতে, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলার মাধ্যমে ইজরায়েলের 'মিনিস্ট্রি অফ ওয়ার' এবং জেনারেল স্টাফ অফিসকে টার্গেট করা হয়েছে। তেহরান জানিয়েছে, ইজরায়েলের বহুতর বিশিষ্ট আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত ত্রুটি ব্যবহার করে তাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলি সামরিক ঘাঁটিগুলিতে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।
ইসরায়েল কী বলছে?
ইসরায়েলের কী অবস্থান এ নিয়ে? না, ইসরায়েল এখনও এই হামলা বা তাদের উচ্চ-নিরাপত্তা সম্পন্ন কমান্ড সেন্টারের কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি।
আমেরিকাতেও হামলা ইরানের
এই উত্তেজনার মধ্যেই ইরান আরও দাবি করেছে যে, মার্কিন নৌবাহিনীর উপরও হামলা চালিয়েছে তারা। তাদের দাবি, তারা ভারত মহাসাগরে অবস্থানরত একটি মার্কিন নৌবাহিনীর ডেস্ট্রয়ার এবং একটি সাপোর্ট ট্যাঙ্কারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। তাদের দাবি অনুযায়ী, 'ঘদর-৩৮০' ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং 'তালাইয়েহ' ক্রুজ মিসাইল ব্যবহার করে এই হামলা চালানো হয়েছে, যার ফলে জাহাজগুলিতে আগুন ধরে যায়। যদিও মার্কিন সামরিক বাহিনী এই দাবির সত্যতা নিশ্চিত করেনি।
আমেরিকার প্রতিক্রিয়া
মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (CENTCOM)-এর কমান্ডার অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার জানিয়েছেন, ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার সামরিক অভিযান অব্যাহত। তিনি দাবি করেন, ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, মার্কিন বাহিনী তাদের লক্ষ্য পূরণে অনেকটাই এগিয়ে।
ইরানের পাল্টা জবাব
ইরান জানিয়েছে, ইসরায়েল ও আমেরিকার সাম্প্রতিক বিভিন্ন পদক্ষেপের পাল্টা জবাব হিসেবে তারা এই অভিযান চালাচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব এবং কুয়েতের মতো দেশগুলিতে থাকা মার্কিন কূটনৈতিক মিশনগুলিতেও ইরান ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে বলে দাবি।
