Iran Israel War: বিগ বিগ ব্রেকিং! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভয়ংকর খবর! যৌথ বাহিনীর হানায় ধ্বংস ইরানের যাত্রীবাহী বিমান...

Iran Israel War: বিগ বিগ ব্রেকিং! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভয়ংকর খবর! যৌথ বাহিনীর হানায় ধ্বংস ইরানের যাত্রীবাহী বিমান...
Passenger Plane destroyed In Iran: ইরানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম দাবি করছে, ইরানের বুশেহরে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংস হয়েছে একটি যাত্রীবাহী বিমান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলে হামলার পর এবার যাত্রীবাহী বিমান ধ্বংস। আমেরিকা-ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় খবর। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসছে বিরাট ব্রেকিং নিউজ। যৌথ বাহিনীর হানায় ধ্বংস ইরানের যাত্রীবাহী বিমান! ভয়ংকর দাবি ইরানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের।
ইরানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম দাবি করছে, ইরানের বুশেহরে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংস হয়েছে একটি যাত্রীবাহী বিমান। প্রসঙ্গত, ইসরায়েল ঘোষণা করেছে ইরানের উপর 'হ্যারিস রোর' অপারেশন শুরু করেছে তারা। ওদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ইরান এখন আলোচনা চাইছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।
তেহরানের বেশ কয়েকটি এলাকায় হামলা চালিয়েছে যৌথবাহিনী। তেহরানে, তাবরিজে নতুন করে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়া গিয়েছে। সরানো হচ্ছে বাসিন্দাদের। এরপরই এদিকে ইরানি সংবাদমাধ্যগুলির দাবি, একটি যাত্রীবাহী বিমান ধ্বংস করেছে যৌথ বাহিনী। ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে মার্কিন বিদেশ মন্ত্রক মার্কিন নাগরিকদের অবিলম্বে মধ্যপ্রাচ্য ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ, আমেরিকার ইরানের উপর হামলার বদলায়, ইরান পালটা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।
ক্রমাগত সাইরেন বেজে চলেছে। স্থলভাগে ও জলভাগে, একযোগে ইরান ও তার সহযোগীরা উপসাগরে মার্কিন মিত্রদের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সৌদি আরবের রিয়াধে মার্কিন দূতাবাসে ইরানি ড্রোন আঘাত হেনেছে। অন্যদিকে ইরাকেও বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে। বাহরাইনেও সাইরেন বাজানো হয়েছে। ওদিকে লেবাননের বৈরুতে হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।
তবে জানা যাচ্ছে, ইরানি যাত্রীবাহী প্লেন (এয়ারবাস A319) বুশেহর বিমানবন্দরে পার্ক করা অবস্থায় ছিল। সেইসময় যৌথবাহিনীর হানায় ধ্বংস হয় সেটি। বিমানে কোনও যাত্রী ছিল না। তাই কোনও যাত্রী বা বিমানবন্দরের কর্মীর এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। বিমানবন্দর টাকম্যাকের অন্যান্য সরঞ্জাম অক্ষত এবং আর কোনও বিমানে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে খবর।
