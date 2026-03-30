CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Iran Israel War: ট্রাম্প পাঠালেন ৭৫ হাজার সেনা, কতদিন চলবে ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধ, বিরাট আপডেট

Iran Israel War: ট্যাক্স নির্ধারণের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে থাকলেও, ইরানের সাথে এই লড়াই কীভাবে শেষ হবে, তা তিনি একা ঠিক করতে পারেন না

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 30, 2026, 07:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একমাস পেয়িয়ে গিয়েছে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছে আমেরিকা। যে ইরানকে এক সপ্তাহে উড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল সেই ইরানি মিসাইলের তাণ্ডবে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠছে গোট উপসাগরে। এখন পরিস্থিতি সামাল দিতে ৭৫০০০ সেনা নামাচ্ছে আমেরিকা। উদ্দেশ্য, ইরানে স্থল অভিযান। কিন্তু এই যুদ্ধ কতদিন স্থায়ী হবে? এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

কমনওয়েলথ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ম্যাডিসন কার্টরাইট সতর্ক করেছেন,পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান সংঘাত অন্তত আগামী জুন মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। 

কী বলেছেন কার্টরাইট? তাঁর দাবি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানে সামরিক অভিযান চালাতে পারেন। কিন্তু সেখান থেকে চাইলেই পিছিয়ে আসতে পারবেন না। অতীতে ট্রাম্পের বাণিজ্যিক কৌশলে যেমন দেখা যেত যে তিনি শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে আসতেন, এবার তেমনটা ঘটার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ, এবার তিনি পিছু হটবেন বলে আশা করা উচিত নয়।

আরও পড়ুন-মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছেছে ইউএসএস ত্রিপোলি-৩৫০০ মেরিন-এফ ৩৫ ফাইটার, ইরানে এবার স্থল অভিযান ট্রাম্পের

আরও পড়ুন-যুদ্ধবাজ ট্রাম্পের শেষের সময়: মার্কিন জনমত সমীক্ষা বলছে, ইতিহাসের 'ঘৃণ্যতম' POTUS-- আছড়ে পড়ছে গণরোষ

কার্টরাইটের ব্যাখ্যা, ট্যাক্স নির্ধারণের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে থাকলেও, ইরানের সাথে এই লড়াই কীভাবে শেষ হবে, তা তিনি একা ঠিক করতে পারেন না।

অস্ট্রেলিয়ার জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় একটি সম্মিলিত কৌশল তৈরির জন্য সে দেশের ন্যাশনাল ক্যাবিনেট বর্তমানে বৈঠকে বসেছে। এই পরিস্থিতিতে কার্টরাইট স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতাদের একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। কারণ,এই যুদ্ধের ফলে দেশের সীমিত জ্বালানি ভাণ্ডার দ্রুত ফুরিয়ে যেতে পারে। এই যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হলে ইজরায়েল এবং ইরান—উভয় পক্ষকেই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ইরান এবং আমেরিকার দাবির মধ্যে কোনো মিল নেই। এমনকি আমেরিকা ও ইসরায়েলের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। আমেরিকা যদি তার লক্ষ্য পূরণ করার আগেই এই যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়, তবে প্রবল সম্ভাবনা আছে যে ইসরায়েল একাই সামরিক অভিযান চালিয়ে যাবে। তাছাড়া, আমেরিকা যদি ইরানের সঙ্গে কোনো লাভজনক চুক্তি না করেই হুট করে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে যায়, তবে ইরান যে আবার হরমুজ প্রণালী খুলে দেবে—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে সমস্যা জিইয়েই থাকবে।

