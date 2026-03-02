English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Iran Israel War: ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে আয়াতোল্লা কী? সুপ্রিম লিডারকে কেন আয়াতোল্লা বলা হয়...

Iran Israel War: 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে' আয়াতোল্লা কী? সুপ্রিম লিডারকে কেন 'আয়াতোল্লা' বলা হয়...

What is Ayatollah: আয়াতোল্লা কী? আয়াতোল্লা শব্দের মানে কী? প্রথম আয়াতোল্লা কে? ইমাম ও আয়াতোল্লার মধ্যে পার্থক্য কী? কেন আলি খোমেইনিকে বলা হত আয়াতোল্লা?      

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 2, 2026, 07:30 PM IST
Iran Israel War: 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে' আয়াতোল্লা কী? সুপ্রিম লিডারকে কেন 'আয়াতোল্লা' বলা হয়...
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্য়ে যুদ্ধের আগুন। ইরানের বিরুদ্ধে একযোগে কামান দেগেছে ইসরায়েল ও আমেরিকা। একদিকে ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অপারেশন লায়নস রোর, সেইসঙ্গে মার্কিন সেনার 'অপারেশন এপিক ফিউরি'। যুদ্ধের প্রথম দিনেই নিহত ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খোমেইনি। আর তারপর থেকেই পালটা জোরালো প্রত্যাঘাত হেনেছে ইরানও। আর এই যুদ্ধের পটভূমিতে বার বার যে উচ্চারিত হচ্ছে যে শব্দ, তা হল 
'আয়াতোল্লা'। ইরানে 'আয়াতোল্লা' আলি খামেইনির ৩৭ বছরের শাসনের অবসান ঘটাতে, ইরানের মানুষকে মুক্তি দিতেই এই যুদ্ধ, এই অভিযান বলে দাবি করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আয়াতোল্লা কী?

Add Zee News as a Preferred Source

আয়াতোল্লা কী?

আয়াতোল্লা হল ইসলামে শিয়া ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় পণ্ডিতদের দেওয়া একটি সম্মানসূচক উপাধি । তবে এই উপাধি ইরানের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। লেবানন, পাকিস্তান বা ভারতের শিয়া সম্প্রদায়ে এই উপাধি ব্যবহার করা হয় না।

আয়াতোল্লা শব্দের মানে কী?

আয়াতোল্লা হল একটি আরবি শব্দ। দুটি শব্দ নিয়ে এটি গঠিত। যার একটি হল ‘আয়াত’ ও আর অন্যটি ‘আল্লাহ’। শিয়া মতে ঈশ্বর বা আল্লার যে দূত, তাঁকেই বলা হয় আয়াতোল্লা।

প্রথম আয়াতোল্লা

১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের পর ইরানের প্রথম আয়াতোল্লা হন রুহুল্লাহ খোমেইনি। তারপর ইরানের আয়াতোল্লা হন আলি খোমেইনি। তিনি ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে বিশ্ব রাজনীতিতে এতটাই জায়গা করে নেন যে, তাঁকে অনেক সময়ই শুধু 'আয়াতোল্লা' বলা হয়ে থাকে। 

আয়াতোল্লার ক্ষমতা

ইসলাম প্রজাতন্ত্রী ইরানে সুপ্রিম লিডার বলা হয়ে থাকে আয়াতোল্লাকে। প্রেসিডেন্ট থাকলেও দেশে ধর্মীয় শাসন থেকে আইনি বিচার ও সামরিক ক্ষমতার সর্বেসর্বা কর্তা হলেন এই আয়াতোল্লা। মানে ইরানে আয়াতোল্লা কেবল ধর্মগুরু হিসেবে দায়িত্ব সামলান না। রাজনীতিতেও তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ্লবের পর থেকেই ইরানে ধর্মগুরুর হাতে চলে যায় দেশ শাসন ক্ষমতা। ধর্মীয় নেতৃত্বকেই ইরানে সর্বোচ্চ গুরু মানা হয়।

আয়াতোল্লা উপাধি কীভাবে পান ও নির্বাচিত হন?

কোরান, ইসলামি নিয়ম কানুন ও ধর্মের প্রতি দক্ষতা থাকতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে কোনও ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে হবে। তবেই সে আয়াতোল্লা উপাধি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সংবিধান অনুসারে ইরানের সমস্ত সর্বোচ্চ নেতা বা আয়াতোল্লা বিশেষজ্ঞ পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত হবেন।  

ইমাম ও আয়াতোল্লার মধ্যে পার্থক্য কী?

ইসলামে ইমাম হলেন একজন ধর্মীয় পণ্ডিত এবং নেতা। যাকে ইসলামের সুন্নি শাখায় সর্বোচ্চ পদমর্যাদা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে আয়াতোল্লা হলে ইসলামের শিয়া শাখায় সর্বোচ্চ পদমর্যাদা। যাকে ধর্মতত্ত্ব এবং আইনের সর্বোচ্চ ও শেষকথা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আরও পড়ুন, Iran Israel War: তৃতীয় দিনে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ! কোন দেশ কার পক্ষে? ইরানের হয়ে ময়দানে নামল কারা?

আরও পড়ুন, Iran Israel War: বিগ বিগ ব্রেকিং! ফের ইরানে পটবদল? দায়িত্ব নেওয়ার ঘণ্টার মধ্যেই নিহত নয়া সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আরাফি...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Iran Israel warAyatollahWhat is AyatollahAli Khamenei
পরবর্তী
খবর

Ayatollah Ali Khamenei: খামেইনির গুরু, ইসলামিক বিশ্বের মাথা রুহুল্লাহ খোমেইনির শিকড় উত্তর প্রদেশে! জানতেন?...
.

পরবর্তী খবর

World Economy: বিশ্ব কাঁপলেই টালমাটাল পাউন্ড, কেন শক্তিশালী হয়ে ওঠে সুইস ফ্রাংক, ভারতের টাকা...