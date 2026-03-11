Iran Attacks UAE: ফের দুবাইয়ে হামলা চালাল ইরান, বিমানবন্দরের কাছে পড়ল ড্রোন, আহত ১ ভারতীয়-সহ বহু

Iran Attacks UAE: ফের দুবাইয়ে হামলা চালাল ইরান, বিমানবন্দরের কাছে পড়ল ড্রোন, আহত ১ ভারতীয়-সহ বহু
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের আক্রান্ত আরব আমিরাত। বুধবার দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে এসে পড়ল ২টি ড্রোন। ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪ জন। এদের মধ্যে রয়েছেন এক ভারতীয়। ইরান ইসরায়েল যুদ্ধে জড়িয়েছে আমেরিকা। তারা ইসরায়েলকে সাহায্য করছে। অন্যদিকে, আমেরিকাকে সাহায্য করার অভিযোগে দুবাই, কাতার বাহারিন, কুয়েতে হামলা চালিয়েছে ইরানের মিসাইল।
আমিরশাহির তরফে বলা হয়েছে, দুটি ড্রোন দুবাই বিমানবন্দরের কাছাকাছি চলে এসেছিল। কিন্তু তার বিমান ওঠানামায় কোনও সমস্যা হয়নি। ওই ড্রোন বিস্ফোরণে কয়েকজন আহত হয়েছেন। তার মধ্যে ২ জন ঘানার নাগরিক রয়েছেন। বাকী দুজনের একজন বাংলাদেশি এবং অন্যজন ভারতীয়।
দুনিয়ার অন্যতম ব্যাস্ত বিমানবন্দর হল দুবাই। এখান থেকেই অপারেট করে বিশ্বের অন্যতম বিমান পরিবহন সংস্থা এমিরাটস। গতবছর এই বিমান বন্দরটি দিয়ে চলাফেরা করেছিলেন ১০০ মিলিয়ন যাত্রী।
উল্লেখ্য, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের জেরে ইরান মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় সব মার্কিন বেসগুলির উপরে হামলা চালিয়েছে ইরান। লড়াই শুরু একেবারে প্রথম দিকেই দুবাই বিমানবন্দর ও বুর্জ খালিফা বিমান বন্দরের কাছে হামলা চালায় ইরান। আর এরে জেরেই দুবাই বিমানবন্দরের বিমান ওঠানামা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার জেরেই আন্তর্জাতিক স্তরে বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে ধীরে ধীরে এতিহাদ ও এমিরাটস তাদের উড়ান চালু করার চেষ্টা করছে। তার মধ্যেই এই হামলা।
ইরানের যৌথ সামরিক কমান্ড ঘোষণা করেছে যে তারা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করবে। এই হুমকির ফলে বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই—যেখানে অনেক আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে—পাশাপাশি সৌদি আরব এবং বাহরাইনের অর্থনীতি বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়েছে।
এর আগে, ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে ওমান উপকূলের হরমুজ প্রণালীতে একটি কন্টেইনার জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। এতে জাহাজটিতে আগুন ধরে যায় এবং জাহাজের অধিকাংশ নাবিক বাধ্য হয়ে সেটি ত্যাগ করেন।
এদিকে কুয়েত জানিয়েছে যে তারা ইরানের আটটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে। এছাড়া সৌদি আরব জানিয়েছে, তারা রাজ্যের শায়বাহ তেল ক্ষেত্রের দিকে ধেয়ে আসা পাঁচটি ড্রোন মাঝপথেই ধ্বংস করেছে।
পারস্য উপসাগর থেকে ভারত মহাসাগরের দিকে বিশ্বের মোট তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ যে সরু প্রণালী দিয়ে সরবরাহ করা হয়, ইরান কার্যত সেই হরমুজ প্রণালীতে পণ্যবাহী জাহাজের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। এর পাশাপাশি তারা উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর তেল ক্ষেত্র ও শোধনাগারগুলোতেও হামলা চালাচ্ছে। তাদের মূল লক্ষ্য হলো বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি করা, যাতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল তাদের বিমান হামলা বন্ধ করতে বাধ্য হয়।
