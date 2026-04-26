Mines in Hormuz: হরমুজে মাইন পেতে ভুলেই গিয়েছে কোথায় কোথায় পাতা হয়েছিল, স্মার্ট সেইসব বিস্ফোরক সরাতে কত সময় লাগবে ইরানের?

Mines in Hormuz: হরমুজে মাইন পেতে ভুলেই গিয়েছে কোথায় কোথায় পাতা হয়েছিল, স্মার্ট সেইসব বিস্ফোরক সরাতে কত সময় লাগবে ইরানের?
Mines in Hormuz: ইরানের কাছে সাধারণ এবং আধুনিক—দুই ধরনের নৌ-মাইন রয়েছে, যা হরমুজ প্রণালীর মতো অগভীর ও ব্যস্ত জলপথে ব্যবহার করা যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান হরমুজ প্রণালীতে যেসব মাইন পেতেছে, তা চটজলদি সারানোর ক্ষমতা আমেরিকার নেই। এমন একটি খবর উড়িয়ে দিয়েছে পেন্টাগন। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, এমনকি পুরো এলাকা পরিষ্কার করতে ৬ মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলেও দাবি করা হয়।
দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট-এর রিপোর্টে বলা হয়, পেন্টাগন নাকি সেনেটরদের জানিয়েছে যে হরমুজ প্রণালী থেকে মাইন সরাতে ৬ মাস সময় লাগতে পারে। এই তথ্য নাকি হাউস আর্মড সার্ভিসেস কমিটির সদস্যদের একটি গোপন বৈঠকে জানানো হয়েছিল।
হরমুজ প্রণালীতে কী ধরনের মাইন বসানো হতে পারে
ধারণা করা হয়, ইরানের কাছে সাধারণ (প্রচলিত) এবং আধুনিক—দুই ধরনের নৌ-মাইন রয়েছে, যা হরমুজ প্রণালীর মতো অগভীর ও ব্যস্ত জলপথে ব্যবহার করা যায়।
নৌ-মাইন হলো জালের নিচে রাখা বিস্ফোরক, যা নির্দিষ্ট এলাকায় দিয়ে যাওয়া জাহাজকে ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়।
ওয়াশিংটন পোস্ট-এর মতে, মার্কিন আইনপ্রণেতাদের জানানো হয়েছে যে ইরান হরমুজ প্রণালী ও তার আশপাশে ২০টি বা তার বেশি মাইন বসিয়ে থাকতে পারে। এর মধ্যে কিছু মাইন জিপিএস প্রযুক্তি দিয়ে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ফলে সেগুলো খুঁজে পাওয়া আরও কঠিন।
এমন “স্মার্ট” মাইন সংখ্যা কম হলেও, প্রণালীটি সরু এবং খুব ব্যস্ত হওয়ায় এগুলো বড় ধরনের সমস্যা ও বাধা সৃষ্টি করতে পারে।
নৌ-মাইন সরানো এত কঠিন কেন?
১. খুঁজে পাওয়া কঠিন
মাইন সাধারণত পানির নিচে লুকিয়ে থাকে বা সমুদ্রের তলায় বসানো হয়। সোনার বা আধুনিক যন্ত্র থাকলেও সব মাইন খুঁজে পাওয়া সময়সাপেক্ষ এবং নিশ্চিত নয়।
২. এক এক করে সরাতে হয়
প্রতিটি সন্দেহজনক জিনিস আলাদা করে পরীক্ষা করতে হয় এবং নিরাপদভাবে নিষ্ক্রিয় করতে হয়। একসাথে অনেকগুলো মাইন সরানোর দ্রুত কোনো পদ্ধতি নেই।
৩. ঝুঁকি খুব বেশি
একটি ছোট ভুলেই বিস্ফোরণ হতে পারে। তাই খুব সাবধানে কাজ করতে হয়, ফলে সময় বেশি লাগে।
৪. সরু ও ব্যস্ত জলপথ
হরমুজ প্রণালী খুব ব্যস্ত একটি পথ, যেখানে প্রতিদিন অনেক বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করে। তাই মাইন সরানোর কাজ করতে হলে জাহাজ চলাচলের সঙ্গে মিলিয়ে খুব সতর্কভাবে পরিকল্পনা করতে হয়।
৫. নিরাপত্তা পরিস্থিতি অনিশ্চিত
এলাকায় উত্তেজনা থাকলে কাজের সময় নজরদারি বা বাধার ঝুঁকি থাকে, যা পুরো প্রক্রিয়াকে আরও কঠিন করে তোলে।
এই কারণগুলোতে, কতগুলো মাইন আছে এবং কোথায় আছে তার ওপর নির্ভর করে পুরো এলাকা পরিষ্কার করতে ছয় মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হয়।
মাইন সরানোর প্রক্রিয়া কী?
মাইন সরানো একটি ধীর ও বিশেষজ্ঞদের কাজ।
প্রথমে খোঁজার ধাপ, যেখানে সোনার, ড্রোন ও নজরদারির মাধ্যমে সন্দেহজনক বস্তু খুঁজে বের করা হয়।
এরপর চিহ্নিত করার ধাপ, যেখানে বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারেন সেটি আসলেই মাইন কি না।
সবশেষে নিষ্ক্রিয় করার ধাপ, যেখানে মাইনকে দূর থেকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বা রোবোটিক যন্ত্রের সাহায্যে নিরাপদভাবে বন্ধ করা হয়।
ঝুঁকি বেশি থাকায়, বিশেষ করে “স্মার্ট” মাইনের ক্ষেত্রে, প্রতিটি মাইন আলাদা করে সামলাতে হয়। তাই পুরো প্রক্রিয়াটি অনেক সময় নেয়।
আগে এমন মাইন সরানোর কাজে কত সময় লেগেছে?
আগে দেখা গেছে, মাইন সরানোর কাজ কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় নিয়েছে। কাজের পরিমাণ ও জটিলতার ওপর সময় নির্ভর করে।
গালফ যুদ্ধের সময়, ইরাক পারস্য উপসাগরে নৌ-মাইন বসিয়েছিল যাতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জাহাজগুলোর চলাচল ব্যাহত হয়। সেই সময় আধুনিক প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও মাইন খুঁজে বের করে সরাতে কয়েক সপ্তাহ লেগেছিল।
একইভাবে, ইরান-ইরাক যুদ্ধের পরও অনেক ধরনের ও বিপুল সংখ্যক মাইন থাকায় সেগুলো পরিষ্কার করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল।
এই উদাহরণগুলো দেখায়, আধুনিক প্রযুক্তি থাকলেও হরমুজ প্রণালীর মতো ব্যস্ত জলপথে মাইন সরানো এখনো কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ কাজ।
হরমুজ প্রণালী কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং জ্বালানির দামে কী প্রভাব ফেলে
হরমুজ প্রণালী হলো ইরান ও ওমানের মাঝখানে একটি সরু জলপথ, যা পারস্য উপসাগরকে আরব সাগরের সঙ্গে যুক্ত করে। ছোট হলেও এটি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ।
প্রতিদিন বিশ্বের প্রায় ২০% অপরিশোধিত তেল এই পথ দিয়ে পরিবহন করা হয়। সৌদি আরব, ইরাক, ইউএই ও কুয়েতের মতো বড় তেল রপ্তানিকারক দেশগুলো এই পথের ওপর নির্ভরশীল।
এই পথের বিকল্প খুব কম। তাই এখানে কোনো সমস্যা হলে জাহাজ চলাচল দেরি হয়, বিমার খরচ বাড়ে এবং জাহাজকে অন্য পথে ঘুরিয়ে নিতে হয়—ফলে খরচ আরও বাড়ে।
ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে এর প্রভাব হিসেবে জ্বালানির দাম বাড়তে পারে এবং সামগ্রিকভাবে মূল্যস্ফীতিও বৃদ্ধি পেতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)