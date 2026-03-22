  Iran Strikes US-UK Base: বিশ্বকে চমকে দিয়ে ৪০০০ কিমি দূরের মার্কিন ঘাঁটি নিশানা করে অবিশ্বাস্য ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ ইরানের

Iran Strikes 4000 kms Away US-UK Base: অনুমান, ইরান এমন এক পরীক্ষা চালিয়েছে, যা মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের কাছাকাছি। এই ক্ষেপণাস্ত্র ভারত মহাসাগরের গভীরে, এমনকি দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। সন্দেহ নেই, নিজেদের যুদ্ধক্ষমতা সম্পর্কে শত্রুদের ধোঁয়াশায় রেখে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে ইরান।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 22, 2026, 02:03 PM IST
Iran Strikes US-UK Base: বিশ্বকে চমকে দিয়ে ৪০০০ কিমি দূরের মার্কিন ঘাঁটি নিশানা করে অবিশ্বাস্য ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ ইরানের
ভয়ংকর বাঁকবদল ইরানইসরায়েল যুদ্ধে। বিগ ওয়ার সিগন্যাল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নয়া মোড় যুদ্ধে। নতুন বাঁক। এবার ভারত মহাসাগরের (Indian Ocean) দিয়েগো গার্সিয়ায় (Diego Garcia) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের (US-UK base) একটি যৌথ সামরিক ঘাঁটি নিশানা করে দুটি মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান (Iran missiles)। ঘটনাটি চলতি যুদ্ধে (Iran Israel US War) তীব্র উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। পাশাপাশি ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা এবং কৌশলগত ভূরাজনৈতিক প্রভাবও সামনে এনেছে। এদিকে ইরান হামলা চালাল ইসরায়েলেও। একেবারে সরাসরি তাদের পরমাণুকেন্দ্রে।

দিয়েগো গার্সিয়া

দিয়েগো গার্সিয়া ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি প্রবাল দ্বীপ। ইরান থেকে এই দ্বীপের দূরত্ব প্রায় চার হাজার কিলোমিটার। অথচ ইরান এতদিন দাবি করে আসছে, তাদের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সর্বোচ্চ পাল্লা দুই হাজার কিলোমিটার। যদি ইরান সত্যিই তাদের ঘোষিত সীমার দ্বিগুণ দূরত্বে হামলার চেষ্টা করে থাকে, তাহলে তার মানে হল, তাদের এমন কিছু অপ্রকাশিত ক্ষমতা রয়েছে, যা বাকি বিশ্ব এখনও জানতেই পারেনি!

গোপন আইআরবিএম

ইরান সম্ভবত এমন এক পরীক্ষা চালিয়েছে, যা মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের-- যাকে আইআরবিএম বলা হয়-- কাছাকাছি। এই ক্ষেপণাস্ত্র ভারত মহাসাগরের গভীরে তো বটেই, এমনকি দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম বলে সম্প্রতি জানা যাচ্ছে। এ তথ্য আগে কারও কাছে ছিল না! এদিকে নিজেদের এই হামলা চালানোর প্রকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে শত্রুদের ধোঁয়াশায় রেখে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে ইরান।

কৌশলগত অস্পষ্টতা

আর এই কৌশলগত অস্পষ্টতাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সামরিক পরিকল্পনাকে আরও জটিল করে তুলছে। ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা বাড়ার এই বার্তা উপসাগরীয় দেশগুলি এবং ইসরায়েলকে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নতুন করে সাজাতে বাধ্য করবে।

কেন নিশানায় দিয়েগো?

দিয়েগো গার্সিয়া বিশ্ব জুড়ে মার্কিন শক্তিপ্রদর্শনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এটি লজিস্টিক ও হামলার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। এই ঘাঁটিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান ও নজরদারি বিমানগুলি রাখা থাকে। ইরান জানিয়েছে, এই ঘাঁটি নিশানা করে হামলা চালানো এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি প্রমাণ করে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা শত্রুর আগের ধারণার চেয়ে বেশি।

রাজনৈতিক ভাবে জয়ী ইরানই

দিয়েগো গার্সিয়ায় হামলার চেষ্টার মধ্য দিয়ে ইরান যুদ্ধক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারত মহাসাগর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। ইরান এই বার্তা দিয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ঘাঁটিই আর তাদের নাগালের বাইরে নয়। এর ফলে আমেরিকা ও ব্রিটেনকে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরও দক্ষিণে সরাতে হবে। প্রযুক্তিগতভাবে এই হামলায় লক্ষ্যভেদ হয়েছে কি না, তার চেয়েও রাজনৈতিকভাবে দিয়েগো গার্সিয়াকে হামলার সীমার মধ্যে দেখানোর বিষয়টিই এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

যুদ্ধেপরিসর এবং ইরান

সব সময়ই যুদ্ধক্ষেত্র ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত হয়, এটাই নিয়ম। এখনও ইরানযুদ্ধ ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত হচ্ছে। আর এখন এটা ঘটলে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করা, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায়, তা অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া ইরান তো কোনো প্রথাগত যুদ্ধে জেতার চেষ্টা করছে না। প্রথাগত যুদ্ধে তারা পারবেও না, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক বেশি শক্তিশালী, সেটা তারা নিজেরাও জানে।

ইসরায়েল পরমাণুকেন্দ্রে হামলা

এদিকে, ইসরায়েলের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র লক্ষ করে পালটা হামলা চালাল ইরান। ডিমোনা এবং আরাদের দু'টি পরমাণুকেন্দ্রের অদূরেই আছড়ে পড়ে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র। ঘটনায় আহত শতাধিক। তৈরি হয়েছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়ানো নিয়ে ঘোর আশঙ্কা। শনিবার রাতে প্রথমে ডিমোনার শিমন পেরেস নেগেভ পরমাণু কেন্দ্রের কাছে আছড়ে পড়ে এক ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র। এর কিছুক্ষণ পরই আরাদের আরও এক পরমাণু কেন্দ্রে লক্ষ্য করে হামলা চালায় তেহরান। তবে জানা যাচ্ছে, সরাসরি পরমাণু কেন্দ্রে আঘাত হানতে পারেনি ক্ষেপণাস্ত্রগুলি। পরমাণু কেন্দ্রের কাছেই কয়েকটি বহুতলে আছড়ে পড়ে ক্ষেপণাস্ত্রগুলি। এর জেরে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বাড়িগুলি। তবে, এই হামলার জেরে কোনও রকম তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়ানো নিয়েও কোনও খবর মেলেনি। হামলার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইজরায়েলের জাতীয় জরুরি অবস্থার কর্মীরা। হামলায় এখনও আহত হয়েছেন শতাধিক। ঘটনার মুহূর্তের একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। জানা গিয়েছে, ইরানের দু’টি ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করলেও তা করতে ব্যর্থ হয় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আয়রন ডোম ভেদ করে আছড়ে পড়ে ক্ষেপণাস্ত্র দু’টি। তবে এই হামলা নিয়ে ইসরায়েলের সরকারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

