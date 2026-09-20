/যুদ্ধ বন্ধের জন্য এই ৭ শর্ত মানুন, নয়তো আমরাও তৈরি, ট্রাম্পকে খোলা চ্যালেঞ্জ ইরানের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আলোচনার মাধ্যমেই সংঘাতের সমাধান চাই। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ৭টি শর্ত দিল ইরান। দেশের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব মহসেন রেজাই সতর্ক করে বলেছেন যে, ওয়াশিংটন এসব দাবি প্রত্যাখ্যান করতেই পারে। ইরানও একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য তৈরি রয়েছে।
উল্লেখ্য, মধ্য় প্রাচ্যের ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে ইতিমধ্যেই ৪৫.২ বিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেলেছে ট্রাম্প প্রশাসন। তার পরেও থামছেন না তিনি। ফলে পাল্লা দিয়ে তার উপরে বাড়ছে চাপও। এরকম এক পরিস্থিতিতে মধ্যস্থতাকারী কাতারের মাধ্য়মে আমারেকিকার কাছে এল ওই শর্ত।
রেজাই জানিয়েছেন, কাতার ইরানের শর্তগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তেহরান এখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জবাবের অপেক্ষা করছে। আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন।
রেজাই বলেন, "যুদ্ধ সমাপ্তির লক্ষ্যে আমরা মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছি, যারা ওয়াশিংটনের কাছে আমাদের শর্তগুলো পৌঁছে দিয়েছে। আমরা এখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জবাবের অপেক্ষায় আছি।"
ওইসব শর্ত কী
তাদের দেওয়া ৭ শর্তের মধ্যে ইরান ৩ শর্ত প্রকাশ করেছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—সব ফ্রন্টে যুদ্ধের অবসান, বিদেশে আটকে থাকা ইরানি তহবিল মুক্ত করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার।
এক্স-এ এক পোস্টে রেজাই আরও বলেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা শুরুর জন্য ইরান সাতটি শর্ত বেঁধে দিয়েছে এবং এ বিষয়ে তেহরানের অবস্থান সম্পূর্ণ স্পষ্ট। মার্কিন সরকারের সঙ্গে যেকোনো আলোচনা শুরুর বিষয়ে ইরান ৭টি শর্ত ঘোষণা করেছে। তেহরানের বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট। ওয়াশিংটন যদি নিজেদের তৈরি করা সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে চায় এবং এতে আরও জড়িয়ে পড়া এড়াতে চায়, তবে ইরানের অধিকার ও শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। এসব শর্ত মেনে নেওয়া ওয়াশিংটনের নিজের স্বার্থেই জরুরি। ট্রাম্পের হুমকিতে কোনো ফল হবে না। আমরা এক চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
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মার্কিন হামলার জন্য তৈরি ইরান
মহসেন রেজাই জানিয়েছেন, তেহরানের মার্কিন হামলার কথা মাথায় রাখছে। ইরানের সামরিক পরিকল্পনার মধ্যে এখন পারস্য উপসাগর থেকে ওমান উপসাগর হয়ে আরব সাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা মার্কিন নৌঘাঁটি ও যুদ্ধজাহাজগুলোও রয়েছে। সম্প্রতি একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ বা বিমানবাহী জাহাজের কাছে একাধিক ওয়ারহেডযুক্ত জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ইরান। এবার নতুন করে ইরান কোনো পদক্ষেপ নিলে তা শুধু এই অঞ্চলের মার্কিন সামরিক ঘাঁটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোর পাশাপাশি বাণিজ্যিক স্বার্থ ও এই অঞ্চলে কর্মরত মার্কিন সংস্থাগুলোও লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠতে পারে। যুদ্ধ এখনও চলছে। তেহরান এমন কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে যাতে "যত দ্রুত সম্ভব" এই সংঘাতের অবসান ঘটে।
হরমুজ প্রণালী
রেজাই ইরানের পারমাণবিক নীতি নিয়েও কথা বলেন। তিনি জানান, পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত তেহরান এখনই নেয়নি। তবে তিনি সতর্ক করে দেন যে, আমেরিকার পদক্ষেপ ইরানকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে। ইরানের পারমাণবিক নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। পরমাণু অস্ত্র তৈরির ওপর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা বা 'ফতোয়া' তেহরান এখনও মেনে চলছে।
ইরান 'বাব এল-মান্দেব' প্রণালী বন্ধ করে দিতে পারে বলে যে খবর রটেছে, তা খারিজ করে দিয়েছেন রেজাই। এই জলপথের নিয়ন্ত্রণকে তিনি "ইয়েমেনের নিজস্ব বিষয়" বলে মন্তব্য করেন।
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