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যুদ্ধ বন্ধের জন্য এই ৭ শর্ত মানুন, নয়তো আমরাও তৈরি, ট্রাম্পকে খোলা চ্যালেঞ্জ ইরানের

Iran US War: মধ্য় প্রাচ্যের ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে ইতিমধ্যেই ৪৫.২ বিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেলেছে ট্রাম্প প্রশাসন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 20, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:36 PM IST
যুদ্ধ বন্ধের জন্য এই ৭ শর্ত মানুন, নয়তো আমরাও তৈরি, ট্রাম্পকে খোলা চ্যালেঞ্জ ইরানের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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