Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /খামেইনির শেষকৃত্যের আগেই খোঁড়া হয়ে গেল ৩০০০ কবর, কেন?

খামেইনির শেষকৃত্যের আগেই খোঁড়া হয়ে গেল ৩০০০ কবর, কেন?

Ayatollah Ali Khamenei's funeral: ইরান সরকার শেষকৃত্যে আসা মানুষদের সম্ভাব্য মৃত্যু এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের সামলাতে একটি বিশেষ দল গঠন করেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 05, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:24 PM IST
খামেইনির শেষকৃত্যের আগেই খোঁড়া হয়ে গেল ৩০০০ কবর, কেন?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৬১ বছরে বিয়ের হ্যাটট্রিক আমিরের! গৌরীর সঙ্গে ২৫ বছরের আলাপ আর ২ বছরের প্রেম!
Aamir Khan and Gauri Spratt35 min ago
2
Fishing Boat in Danger44 min ago
3
Bengal Weather Update1 hr ago
4
Brazil vs Norway1 hr ago
5
indian railways2 hrs ago