Iran President Masoud Pezeshkian Apologizes: প্রতিবেশী দেশগুলিতে হামলার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, তবে অন্যায়ের বদলা আমরা নেবই: ইরান

Iran-Israel War: প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে ক্ষমা চাইলেন মাসুদ পেজ়েশকিয়ান, তবে ‘আত্মসমর্পণ নয়’ হুংকার ইরানের। প্রেসিডেন্ট পেজ়েশকিয়ান স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন নেতৃত্ব পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর আর হামলা চালানো হবে না। তবে এর পাশাপাশিই আমেরিকাকে সতর্কও করেছে ইরান। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 7, 2026, 04:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামার মাঝে এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজ়েশকিয়ান। ইসরায়েল ও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধেক আবহে প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর হওয়া ইরানি হামলার জন্য ক্ষমা চাইলেন তিনি। শনিবার ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে পেজ়েশকিয়ান জানান, ইরান আর কোনো প্রতিবেশী দেশে মিসাইল হামলা চালাবে না, যদি না সেই সব দেশ থেকে ইরানের ওপর কোনও আক্রমণ আসে।

আরও পড়ুন- Global Diesel Prices Surge: বাহরাইনের সর্ববৃহত্‍ তেল শোধনাগার BAPCO-য় মিসাইল হামলা, হু হু করে বাড়ছে তেলের দাম...

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পরমাণু আলোচনার অচলাবস্থা এবং ইরানের পরমাণু কার্যক্রম পুনরায় শুরুর দাবিতে আমেরিকা ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’ চালায়। এই ভয়াবহ বিমান হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনি এবং তাঁর পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য নিহত হন। এর পাল্টা জবাবে ইরান দুবাই, আবুধাবি, কাতার, কুয়েত এবং বাহরাইনের মতো উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন ও ইসরায়েলি স্বার্থে ড্রোন ও মিসাইল হামলা চালায়।

ইরানি হামলায় দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং গত মঙ্গলবার দুবাইয়ে মার্কিন কনস্যুলেটে আগুন লেগে যায়। বাহরাইনের একটি রাষ্ট্রীয় তেল শোধনাগার এবং কাতারের আল-উদেইদ ঘাঁটিতেও মিসাইল আছড়ে পড়েছে। কাতার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, তাদের দেশে অন্তত ১৪টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ও ৪টি ড্রোন নিক্ষেপ করা হয়েছে। যদিও সৌদি আরবের আরামকোতে হামলার অভিযোগ ইরান অস্বীকার করেছে।

আরও পড়ুন- Pakistan in Israel-Iran War: তালিবানদের মার খেয়েও শোধরায়নি স্বভাব, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে এবার পাকিস্তানের এন্ট্রি...

প্রেসিডেন্ট পেজ়েশকিয়ান স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন নেতৃত্ব পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর আর হামলা চালানো হবে না। তবে তাঁর কড়া হুঁশিয়ারি, "শত্রুরা যেন ইরানিদের আত্মসমর্পণের আশা ছেড়ে দেয়। তা কখনই হবে না।" অন্যদিকে, সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রিন্স খালিদ বিন সালমান ইরানকে সতর্ক করে বলেছেন, তারা যেন কোনো ভুল হিসাব না করে।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Masoud PezeshkianIran-Israel WarUS Iran conflictOperation Epic FuryMiddle East crisisAyatollah KhameneiDubai Airport Strike
