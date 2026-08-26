/‘একজোট হন মুসলিম দেশগুলি’, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব কমানোর ডাক ইরানের প্রেসিডেন্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুসলিম দেশগুলিকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তাঁর বক্তব্য, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরাতে হলে এই অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় আরও বাড়াতে হবে। আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য বাইরের শক্তির উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সহযোগিতার কাঠামো তৈরি করার কথাও বলেছেন তিনি। পেজেশকিয়ানের মতে, মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ‘ঐক্য’ শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এর সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ। তাঁর বক্তব্য, দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক যত বেশি শক্তিশালী হবে, ততই আঞ্চলিক সমস্যাগুলির সমাধান নিজেদের মধ্যে করা সম্ভব হবে।
কী বার্তা পেজেশকিয়ানের?
ইরানের প্রেসিডেন্ট মুসলিম দেশগুলির মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার কথা বলেছেন তিনি। তাঁর মতে, পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়লে দেশগুলির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কমবে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাও শক্তিশালী হবে। শুধু অর্থনীতি বা কূটনীতিই নয়, নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক দেশগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন পেজেশকিয়ান। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর, মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে এই অঞ্চলের দেশগুলিরই প্রধান ভূমিকা থাকা উচিত।
মার্কিন প্রভাব কমানোর ইঙ্গিত
পেজেশকিয়ানের এই বক্তব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মধ্যপ্রাচ্যে বাইরের শক্তির ভূমিকা নিয়ে তাঁর অবস্থান। আঞ্চলিক দেশগুলি নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হলে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য বাইরের শক্তির উপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব বলে মনে করছেন তিনি। অর্থাৎ, মুসলিম দেশগুলির মধ্যে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক সহযোগিতা তৈরি হলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব ও উপস্থিতি কমানোর পথ তৈরি হতে পারে—পেজেশকিয়ানের বক্তব্যে এমনই ইঙ্গিত রয়েছে।
ইরান-ইরাক সম্পর্কও আলোচনায়
এই প্রেক্ষাপটে ইরান ও ইরাকের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের সঙ্গে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বিষয়ে ইরাকি পক্ষের আগ্রহের কথাও উঠে এসেছে। একইসঙ্গে আঞ্চলিক সংঘাত এড়িয়ে জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়েও ইরাকের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। ইরান দীর্ঘদিন ধরেই মধ্যপ্রাচ্যে নিজের প্রভাব বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা করছে। ফলে পেজেশকিয়ানের এই বার্তাকে সেই বৃহত্তর আঞ্চলিক কূটনীতির অংশ হিসেবেও দেখা হচ্ছে।
কেন গুরুত্বপূর্ণ এই বার্তা?
মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইরান একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। একইসঙ্গে এই অঞ্চলে একাধিক দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত টানাপোড়েন রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ঐক্যের ডাক দেওয়া ইরানের বিদেশনীতি ও আঞ্চলিক কৌশলের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। পেজেশকিয়ানের বার্তার মূল কথা হল—মুসলিম দেশগুলির মধ্যে বিভেদ না বাড়িয়ে সহযোগিতা বাড়াতে হবে। রাজনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি বাণিজ্য, সংস্কৃতি এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও পারস্পরিক যোগাযোগ আরও মজবুত করতে হবে। তাহলেই মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব বলে মনে করছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট।
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