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‘একজোট হন মুসলিম দেশগুলি’, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব কমানোর ডাক ইরানের প্রেসিডেন্টের

মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানালেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুুদ পেজেশকিয়ান। তাঁর বক্তব্য, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে মুসলিম দেশগুলির মধ্যে আরও বেশি সমন্বয় প্রয়োজন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি আঞ্চলিক দেশগুলিকে নিজেদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদেরই নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 26, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:01 PM IST
‘একজোট হন মুসলিম দেশগুলি’, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব কমানোর ডাক ইরানের প্রেসিডেন্টের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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