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মাথার দাম ৯৫ কোটি! ইরানের নিশানায় ট্রাম্পপুত্র, নড়েচড়ে বসল মার্কিন গোয়েন্দারা

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছোট ছেলে ব্যারন ট্রাম্পকে খুনের উদ্দেশ্যে প্রায় ৯৫ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে ইরান। এই চাঞ্চল্যকর হুমকির পর ট্রাম্প পরিবারের সামগ্রিক নিরাপত্তা ও মার্কিন অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 25, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:03 AM IST
মাথার দাম ৯৫ কোটি! ইরানের নিশানায় ট্রাম্পপুত্র, নড়েচড়ে বসল মার্কিন গোয়েন্দারা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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