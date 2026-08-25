/মাথার দাম ৯৫ কোটি! ইরানের নিশানায় ট্রাম্পপুত্র, নড়েচড়ে বসল মার্কিন গোয়েন্দারা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বড়সড় ঝড়! ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে ব্যারন ট্রাম্পের মাথার দাম প্রায় ৯৫ কোটি টাকা ঘোষণা ইরানের? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিসর এবং আন্তর্জাতিক মহলে ফের একবার তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছোট ছেলে ব্যারন ট্রাম্প-কে নিয়ে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্যারন ট্রাম্পের ওপর বড় ধরনের হামলার হুমকি দিয়েছে ইরান এবং তাঁর মাথার দাম হিসেবে প্রায় ৯৫ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।
চাঞ্চল্যকর দাবির বিস্তারিত তথ্য
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের কনিষ্ঠ পুত্র ব্যারন ট্রাম্পকে টার্গেট করার জন্য প্রায় ৯৫ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে ইরানের সঙ্গে যুক্ত কোনও গোষ্ঠী। মার্কিন রাজনীতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থান এবং নীতির তীব্র সমালোচক হিসেবে পরিচিত ইরান। অতীতেও ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসনের একাধিক আধিকারিককে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তবে এবার সরাসরি ট্রাম্পের কমবয়সী ছেলেকে নিশানা করায় বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
এই চরম উত্তেজনার পেছনের পটভূমি
২০২০ সালে মার্কিন ড্রোন হামলায় ইরানের শীর্ষ জেনারেল কাসেম সোলেইমানি নিহত হওয়ার পর থেকেই ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। সেই সময় থেকেই ইরানের পক্ষ থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত প্রধান ব্যক্তিদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়ে আসা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত প্রেক্ষাপটে এই নতুন হুমকি সামনে এসেছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা।
Iran’s Regime Reportedly Places $10 Million Bounty on Barron Trump— Global Osint (@GlobalOsintNew) August 23, 2026
Following the release of an IRGC-linked video appearing to track Melania Trump, Iranian state-affiliated media, including State TV Channel 3, reportedly released purportedly confidential information about… pic.twitter.com/2gLrPTy5De
ব্যারন ট্রাম্পের বর্তমান পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা শঙ্কা
ব্যারন ট্রাম্প সম্প্রতি উচ্চশিক্ষা শুরু করেছেন এবং মার্কিন রাজনীতিতে তাঁর বাবার মতো সক্রিয় না হলেও একজন হাই-প্রোফাইল সেলিব্রিটি হিসেবে সবসময়ই তিনি নিরাপত্তার কড়াকড়ির মধ্যে থাকেন। এই ধরনের হুমকি সামনে আসার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সিক্রেট সার্ভিস অত্যন্ত সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। ট্রাম্প পরিবারের প্রতিটি সদস্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর হয়েছে।
আন্তর্জাতিক মহলের প্রতিক্রিয়া
এই চাঞ্চল্যকর দাবি ও হুমকির সত্যতা এবং এর উৎস নিয়ে বিশ্বজুড়ে কূটনৈতিক ও গোয়েন্দা মহলে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জ করে এই ধরনের আন্তর্জাতিক হুমকি কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে পুরো বিশ্বের।
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