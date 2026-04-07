Iran-US War: হরমুজ খুলব না: ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ফিরিয়ে পালটা ১০ দাবি ইরানের

Zee News Bengali
Iran- Israel US War: আমেরিকার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মানেনি ইরান। তারা বদলে ১০টি নতুন দাবি জানিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে মঙ্গলবার রাত ৮টার মধ্যে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার আলটিমেটাম দিয়েছেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 7, 2026, 11:59 AM IST
মার্কিন প্রস্তাব ফেরাল ইরান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা কমানোর জন্য আমেরিকার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল ইরান। দেশটির সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরনা (IRNA) জানিয়েছে, তেহরান পালটা একটি ১০ দফা দাবি পেশ করেছে। যেখানে সাময়িক বিরতির বদলে স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সোমবার পাকিস্তানের মাধ্যমে ওয়াশিংটনকে এই বার্তা পাঠায় তেহরান। ইরানের দেওয়া এই ১০ দফায় পুরো অঞ্চলে সব ধরনের সংঘাত বন্ধ, হরমুজ প্রণালীতে নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা পুনর্গঠনের দাবি জানানো হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন ৪৫ দিনের একটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব বিবেচনা করেছিল। বিষয়টিকে তিনি 'একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ' হিসেবে বর্ণনা করলেও তা 'যথেষ্ট নয়' বলে মন্তব্য করেন। তবে হোয়াইট হাউসের বার্ষিক 'ইস্টার এগ রোল' অনুষ্ঠানে ট্রাম্প ইরানের বর্তমান নেতৃত্বের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় শাসনব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়েছি। এখন যাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করছি, তারা আগের মতো উগ্র নয় এবং আমার মনে হয় তারা অনেক বেশি বুদ্ধিমান। কিন্তু আমি তাদের ওপর বিরক্ত এবং এর জন্য তাদের বড় মাশুল দিতে হবে।' 

হরমুজ প্রণালী নিয়ে চরম উত্তেজনা
গত রবিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ইরানকে চরম হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মঙ্গলবার পূর্বঞ্চলীয় সময় রাত ৮টার মধ্যে ইরানকে হরমুজ প্রণালী খুলে দিতে হবে।

অন্য একটি পোস্টে তিনি চরম আক্রমণাত্মক ভাষায় হুমকি দিয়ে লেখেন, যদি জলপথটি বন্ধ থাকে তবে ইরানের বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সেতুগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হবে। ট্রাম্প মঙ্গলবারকে 'পাওয়ার প্ল্যান্ট ও ব্রিজ ডে' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, জলপথটি না খুললে ইরানকে চরম পরিণাম ভোগ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অতীতেও এ ধরনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন এবং পরে তা বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমানে মধ্যস্থতাকারীরা উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

