Iran Seizes India-Bound Ship: কোথায় শান্তি, কোথায় বন্ধুত্ব? ভারতে আসার পথে হরমুজ থেকে তেলবাহী জাহাজ তুলে নিয়ে গেল ইরান

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 23, 2026, 12:46 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-আমেরিকার সংঘাতের জেরে এখনও অস্থির পরিস্থিতি। হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনা তুঙ্গে। গত বুধবার ইরানের সেনাবাহিনী সেখানে ভারতগামী জাহাজ-সহ তিনটি মালবাহী জাহাজে হামলা করেছে। এর মধ্যে দুটি জাহাজকে তারা জোর করে নিজেদের উপকূলে নিয়ে গেছে।

আক্রান্ত জাহাজগুলোর মধ্যে একটির নাম 'এপামিননডাস' (Epaminondas)। জাহাজটি ভারতের দিকে আসছিল। ওমানের কাছে ইরানি গানবোট থেকে এই জাহাজটির ওপর গুলি চালানো হয়। এতে জাহাজটির চালকের কেবিন বা ব্রিজের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

আক্রান্ত তিনটি জাহাজ হল- 'এপামিনন্ডাস' (Epaminondas), 'এমএসসি ফ্রান্সেসকা' (MSC Francesca) ও 'ইউফোরিয়া' (Euphoria)। এই তিনটি জাহাজই পারস্য উপসাগর থেকে হরমুজ প্রণালী পার হচ্ছিল। আন্তর্জাতিক জাহাজ নজরদারি সংস্থাগুলো জানিয়েছে, এই জাহাজগুলোর মধ্যে দুটি তাদের সঠিক অবস্থান ও গন্তব্যের তথ্য গোপন রাখার চেষ্টা করছিল।

সবচেয়ে আগে হামলার মুখে পড়ে ‘এপামিনন্ডাস’ নামের জাহাজটি, যেটি ভারতে আসছিল। ওমান উপকূলের কাছে ইরানের একটি সশস্ত্র দ্রুতগামী নৌকা (গানবোট) থেকে এই জাহাজটি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। এর ফলে জাহাজটির ওপরের দিকের চালনা কেন্দ্র বা ‘ব্রিজ’ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কিছুক্ষণ পর ‘ইউফোরিয়া’ নামক জাহাজটির ওপর হামলা হয়। এই জাহাজটি আরব আমিরাতের শারজাহ থেকে সৌদি আরবের জেদ্দার দিকে যাচ্ছিল। তবে এই জাহাজের কর্মীরা সবাই সুরক্ষিত আছেন বলে জানা গেছে। তৃতীয় জাহাজ ‘এমএসসি ফ্রান্সেসকা’ সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া না গেলেও ইরান সেটিও নিজেদের দখলে নিয়েছে।

ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা ‘এপামিনন্ডাস’ ও ‘এমএসসি ফ্রান্সেসকা’ জাহাজ দুটিকে আটক করেছে। ইরানের অভিযোগ, এই জাহাজগুলো নিয়ম মেনে সমুদ্রসীমায় চলাচল করছিল না এবং তাদের গতিপথের তথ্য ভুলভাবে দেখাচ্ছিল। ইরান সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে যে, হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা বজায় রাখা তাদের প্রধান অগ্রাধিকার, এবং কেউ নিয়ম ভাঙলে তারা কড়া ব্যবস্থা নেবে।

এই হামলার টাইমিং বা সময় নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর কিছুক্ষণ পরেই ইরান এই আক্রমণ চালায়। এর আগে গত তিন দিনে মার্কিন বাহিনীও ইরানের তিনটি জাহাজ আটক বা বাধা দিয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, আমেরিকার সেই কাজের পালটা জবাব হিসেবেই ইরান এই হামলা চালিয়েছে। আপাতত দুই দেশের মধ্যকার শান্তি আলোচনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই ঘটনার ফলে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশে পণ্য পরিবহণে প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

