Iran-Israel Conflict: মধ্যপ্রাচ্যে মহাযুদ্ধ, খামেইনির মৃত্যুতে রণক্ষেত্র তেহরান... কুয়েতের আকাশে ভেঙে পড়ল মার্কিন যুদ্ধবিমান...

Iran-Israel Conflict: মধ্যপ্রাচ্যে মহাযুদ্ধ, খামেইনির মৃত্যুতে রণক্ষেত্র তেহরান... কুয়েতের আকাশে ভেঙে পড়ল মার্কিন যুদ্ধবিমান...
US F-15 Fighter Jet Crashes in Kuwait: কুয়েতের আকাশে একটি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে, যা ইরান ধ্বংস করেছে বলে দাবি। আমেরিকা-ইজরায়েল ও ইরানের যুদ্ধ তৃতীয় দিনে আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের দামামায় ভয়ংকর পরিস্থিতি। ইজরায়েল এবং আমেরিকার যৌথ হামলায় তছনছ ইরান। যুদ্ধের তৃতীয় দিনে উত্তেজনার পারদ কমার কোনও ছবি নেই। সোমবার সকালে কুয়েতের আকাশসীমায় আমেরিকার একটি 'এফ-১৫' (F-15) যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়েছে। যদিও ইরানের দাবি, তারা এই যুদ্ধবিমানটিকে ধ্বংস করেছে।
আরও পড়ুন:Oil Price Hike: পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতে আঁচে ফুটছে তেলের বাজার, একধাক্কায় ১৩% লাফ... রেকর্ড পতন শেয়ার বাজারেও...
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, একটি এফ-১৫ বিমান আকাশ থেকে আগুনের গোলার মতো ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়ে যাচ্ছে। বিমানের পেছনের অংশে স্পষ্ট আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছে। তবে বিমানটি আমেরিকার নাকি ইজরায়েলের, তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন মার্কিন বাহিনীর পাশাপাশি ইজরায়েলি বিমানবাহিনীও এই শক্তিশালী যুদ্ধবিমানটি ব্যবহার করে থাকে।
প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, বিমানে থাকা পাইলট সুরক্ষিত আছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া কিছু ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, বিমানটি থেকে সফলভাবে বেরিয়ে আসার পর এক ব্যক্তি তাকে গাড়িতে আশ্রয় দিচ্ছেন।
বিমানটি কেন ভেঙে পড়ল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে প্রাথমিক কিছু সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, এটি 'ফ্রেন্ডলি ফায়ার' বা নিজেদের বাহিনীর ভুল লক্ষ্যভেদের শিকার হতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, আমেরিকার তৈরি 'প্যাট্রিয়ট এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম' ভুলবশত নিজেদের এই যুদ্ধবিমানটিকে শত্রু মনে করে আঘাত হেনেছে। সাধারণত রাডারের গোলযোগ বা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অনেক সময় নিজেদের বিমানকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার মতো বিরল ঘটনা ঘটে থাকে।
আরও পড়ুন:Israel vs Iran: ইরানের 'সাপের মাথা' কেটে ফেলা হয়েছে, আত্মসমর্পণ করো নয়তো..., ট্রাম্পের হুমকি...
কুয়েত ইন্টিগ্রেটেড পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি (KIPIC) জানিয়েছে, বিমানের ধ্বংসাবশেষ মিনা আল আহমাদি রিফাইনরির (তেল শোধনাগার) ভেতর পড়েছে। এই ঘটনায় ওই কারখানার দুইজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। বিমানটি আছড়ে পড়ার ঠিক আগেই পাইলট প্যারাসুট নিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, যুদ্ধবিমানটি আকাশ থেকে দ্রুত গতিতে নিচে পড়ে যাচ্ছে। তবে পাইলটের বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি মার্কিন প্রশাসন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)