  • Iran Strikes Israels: ইসরায়েলের পরমাণুকেন্দ্রে ভয়ংকর হামলা ইরানের, আহত শতাধিক; তেজস্ক্রিয় বিকিরণের আশঙ্কা?

Iran Strikes Near Israels Nuclear Site: ক্রমশ ভয়ংকরতার দিকে যাচ্ছে যুদ্ধ। এবার ইসরায়েলের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র লক্ষ করে হামলা চালাল ইরান। ঘটনায় আহত শতাধিক। তৈরি হয়েছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের আশঙ্কা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 22, 2026, 12:54 PM IST
তবে কি এবার মারণ পরমাণুযুদ্ধের দিকেই যাচ্ছে পৃথিবী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল আমেরিকার যুদ্ধ (Iran Israel US War) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে মোড় নিচ্ছে। এবার ইরানের হামলা ইসরায়েলে, এবং একেবারে সরাসরি পরমাণুকেন্দ্রে। এর জেরে আহত হলেন শতাধিক। কয়েক সপ্তাহ ধরে তীব্র অশান্ত পরিস্থিতি গোটা পশ্চিম এশিয়ায়। ইরানের উপর হামলা বাড়িয়েছে ইসরায়েল-আমেরিকা, আবার পাল্টা আঘাত হানছে ইরানও।

আরও পড়ুন: Global Internet Disaster: বিশ্ব জুড়ে মহা বিপর্যয়; নেট দুনিয়ায় চূড়ান্ত সর্বনাশ, অন্ধকার ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে

পরমাণুকেন্দ্রে হামলা

ইসরায়েলের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র লক্ষ করে পালটা হামলা চালাল ইরান। ডিমোনা এবং আরাদের দু’টি পরমাণুকেন্দ্রের অদূরেই আছড়ে পড়ে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র। ঘটনায় আহত শতাধিক। এর পরই তৈরি হয়েছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়ানো নিয়ে ঘোর আশঙ্কা।

ডিমোনা-আরাদে

শনিবার রাতে প্রথমে ডিমোনার শিমন পেরেস নেগেভ পরমাণু কেন্দ্রের কাছে আছড়ে পড়ে এক ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র। এর কিছুক্ষণ পরই আরাদের আরও এক পরমাণু কেন্দ্রে লক্ষ্য করে হামলা চালায় তেহরান। তবে জানা যাচ্ছে, সরাসরি পরমাণু কেন্দ্রে আঘাত হানতে পারেনি ক্ষেপণাস্ত্রগুলি। পরমাণু কেন্দ্রের কাছেই কয়েকটি বহুতলে আছড়ে পড়ে ক্ষেপণাস্ত্রগুলি। এর জেরে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বাড়িগুলি।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ?

তবে, এই হামলার জেরে কোনও রকম তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়ানো নিয়েও কোনও খবর মেলেনি। হামলার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইজরায়েলের জাতীয় জরুরি অবস্থার কর্মীরা। হামলায় এখনও আহত হয়েছেন শতাধিক। ঘটনার মুহূর্তের একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে।

আরও পড়ুন: Nuclear War: বিরক্ত আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিল পরমাণু বোমা; ভয়াবহ শব্দ বীভৎস আগুনের মারণলীলায় স্তব্ধ বিশ্ব

ব্যর্থ ইসরায়েল 

জানা গিয়েছে, ইরানের দু’টি ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করলেও তা করতে ব্যর্থ হয় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আয়রন ডোম ভেদ করে আছড়ে পড়ে ক্ষেপণাস্ত্র দু’টি। তবে এই হামলা নিয়ে ইসরায়েলের সরকারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Indian Killed in Riyadh: ফের যুদ্ধের বলি ভারতীয় নাগরিক, সংখ্যা বেড়ে ৬, কী জানাল সৌদি?
Akshay Kumar Pays Tribute to Chuck Norris: চাক নরিস: মার্শাল আর্টকে সর্বজনীন করার অন্যতম কাণ...