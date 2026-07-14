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হরমুজ প্রণালীতে রক্তলীলা! দেশের জন্য তেল আনতে গিয়ে ভয়ংকর হামলায় মৃত ভারতীয় নাবিক

Strait of Hormuz attack: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের ওপর পুনরায় নৌ-অবরোধ আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন। মার্কিন বাহিনী ইরানের উপকূলীয় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ও ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে ধারাবাহিকভাবে বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই যুদ্ধের জেরে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে তীব্র প্রভাব পড়েছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 14, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:31 AM IST
হরমুজ প্রণালীতে রক্তলীলা! দেশের জন্য তেল আনতে গিয়ে ভয়ংকর হামলায় মৃত ভারতীয় নাবিক
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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