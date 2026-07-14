/হরমুজ প্রণালীতে রক্তলীলা! দেশের জন্য তেল আনতে গিয়ে ভয়ংকর হামলায় মৃত ভারতীয় নাবিক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এখনও অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য। হরমুজ প্রণালীতে চরম উত্তেজনা। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে মারাত্মক হামলা চালিয়েছে ইরান। ওমানের জলসীমায় হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় 'মুম্বাসা' এবং 'আল বাহিয়াহ' নামের দুটি জাহাজে এই হামলা হয়। মঙ্গলবার এই ঘটনাটি ঘটে। এই হামলায় এক ভারতীয় নাবিক প্রাণ হারিয়েছেন এবং আরও আটজন নাবিক গুরুতর আহত হয়েছেন।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছে। নিহত ভারতীয় নাবিক 'মুম্বাসা' জাহাজে কাজ করতেন। আহতদের মধ্যে ছয়জন ভারতীয় এবং দুইজন ইউক্রেনের নাগরিক। তাদের মধ্যে চারজনের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। ক্ষেপণাস্ত্র লাগার পর দুটি জাহাজেই ভয়াবহ আগুন ধরে যায়। জাহাজের অনেক ক্ষতিও হয়। তবে নাবিকরা সাহসের সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফলে একটি বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে।
তীব্র নিন্দা
সংযুক্ত আরব আমিরাত এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তারা বলেছে, এই কাজ আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এটি ওই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিপদের মুখে ফেলেছে। দেশটি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের নিজেদের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যেকোনো হামলা বা হুমকির সঠিক জবাব দিতে তাদের সেনাবাহিনী পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে।
এদিকে যুক্তরাজ্যের সামুদ্রিক সংস্থা ইউকেএমটিও (UKMTO) আরেকটি ঘটনার কথা জানিয়েছে। ওমানের কালহাতের কাছে অন্য একটি জাহাজেও একটি অজ্ঞাত বস্তু আঘাত করেছে। এতে সেই জাহাজের ইঞ্জিন রুমের ক্ষতি হয়েছে। তবে সেখানকার সব নাবিক নিরাপদ আছেন। তবে এই ঘটনাটি আমিরাতের জাহাজে হামলার অংশ কি না তা এখনো নিশ্চিত নয়।
ট্রাম্পের হুংকার
এই ঘটনার পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের ওপর নতুন করে নৌ-অবরোধ ঘোষণা করেছেন। মার্কিন বাহিনী ইরানের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে টানা বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ইরানও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বাইরের কোনো দেশের কথায় তারা হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ ছাড়বে না।
আকাশছোঁয়া তেলের দাম
এই যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে তেলের দাম লাফিয়ে বাড়ছে। বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় ৮ শতাংশ বেড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, এই প্রণালী দিয়ে পার হওয়া জাহাজগুলোকে নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে তারা ফি বা টোল আদায় করবেন। বিশ্ব বাণিজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে সংঘাত বাড়তে থাকায় পুরো বিশ্ব অর্থনীতি এখন বড় উদ্বেগের মুখে পড়েছে।
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