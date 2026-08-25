অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল ভারতের 'বন্ধু' এই দেশ! চাঞ্চল্যকর দাবি পাক বিদেশমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের সময় ভারতের সম্পর্ক বরাবরই ভালো। সেই ইরান ভারতের অপারেশন সিঁদুরের সময় সমর্থন করেছিল পাকিস্তানকে। এমনটাই দাবি করলেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশহাক দার।
দ্য ট্রিবিউনের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, দার বলেন, গত দুই বছরে পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। ২০২৫ সালের জুনে ১২ দিনের সংঘাত এবং বর্তমানে আমেরিকা ও ইসরায়েলের সাথে চলমান সংঘাতেও ইসলামাবাদ ইরানকে সমর্থন করেছে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ২০২৫ সালে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছিল ইরান। প্রসঙ্গত, ইরান ও পাকিস্তান কোনও দেশই প্রকাশ্যে তাদের মধ্য়েকার সহযোগিতার কথা স্বীকার করে না।
ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, দার জানিয়েছেন যে ২০২৫ সালের জুনে ১২ দিনের সংঘাত এবং পরবর্তীতে আমেরিকা ও ইসরায়েলের সাথে সংঘাতের সময় পাকিস্তান ইরানকে সমর্থন করেছিল। একই জবাবে তিনি দাবি করেন যে ২০২৫ সালের মে মাসে ভারতের সাথে সামরিক উত্তেজনার সময় ইরানও পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছিল।
পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে পেশ করা একটি লিখিত জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন। তবে ইরানের সমর্থন বলতে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছেন, কিংবা তেহরানের পক্ষ থেকে কোনো সামরিক, গোয়েন্দা বা অন্যান্য সহায়তার তথ্য তিনি বিস্তারিত প্রকাশ করেননি। ভারতের সাথে সংঘাতের সময় পাকিস্তানকে সমর্থন করার জন্য ইরানের নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাতে দার ২০২৫ সালের মে মাসে ইরান সফর করেছিলেন।
ওই অভিযানের সময় ভারত পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান, বিশেষ করে সন্ত্রাসী কাঠামোগুলোতে হামলা চালায়। পরবর্তীতে পাকিস্তানও দাবি করে যে, এই সংঘাতের সময় ভারত তাদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধবিমান এবং রেডার ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছিল।
২০২৫ সালের মে মাসের সংঘাতের পুরো ঘটনায় ইরান পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল বলে যে দাবি সামনে এসেছে, তা এতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তবে ইরানের ওই সহায়তা কেমন ছিল বা তারা কী ধরনের সাহায্য করেছিল, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।
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