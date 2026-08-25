Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল ভারতের বন্ধু এই দেশ! চাঞ্চল্যকর দাবি পাক বিদেশমন্ত্রীর

অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল ভারতের 'বন্ধু' এই দেশ! চাঞ্চল্যকর দাবি পাক বিদেশমন্ত্রীর

Operation Sindoor: দার জানিয়েছেন যে ২০২৫ সালের জুনে ১২ দিনের সংঘাত এবং পরবর্তীতে আমেরিকা ও ইসরায়েলের সাথে সংঘাতের সময় পাকিস্তান ইরানকে সমর্থন করেছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 25, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:26 PM IST
অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল ভারতের 'বন্ধু' এই দেশ! চাঞ্চল্যকর দাবি পাক বিদেশমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বাংলার SIR-এ ৩৮ লাখ 'নাম' নিয়ে সুপ্রিম প্রশ্নের মুখে কমিশন, ৩১ বিধানসভায় ভোট দাবি
2
3
4
5