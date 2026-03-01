Khamenei Dead: নিহত খামেইনি! মার্কিন-ইসরায়েল জোড়া হামলায় মেয়ে-জামাই-নাতি-সহ 'খুন' ইরানের সর্বোচ্চ নেতা...

Khamenei Dead: নিহত খামেইনি! মার্কিন-ইসরায়েল জোড়া হামলায় মেয়ে-জামাই-নাতি-সহ 'খুন' ইরানের সর্বোচ্চ নেতা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন-ইসরায়েলি জোড়া হামলায় তাদের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত (Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Dead) হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে ইরান (Iran)। আজ, রবিবার সকালে ইরানের রাষ্ট্র্রীয় সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রচার করা হয়। জানা গিয়েছে, খামেনির স্মরণে ৭ দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা ইরানে। দেশ জুড়ে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক (iran announces 40 days of mourning 7 public holidays) ঘোষণা করেছে সে দেশের সরকার।
খামেইনি মৃত
অবশেষে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানাল, মারা গিয়েছেন তাদের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি। এর আগে খামেইনির নিহত হওয়ার খবর জানান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প লেখেন-- খামেইনি, ইতিহাসের অন্যতম নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের একজন, মারা গিয়েছেন! তথ্য বলছে, আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনি গতকাল শনিবার সকালে তেহরানে তাঁর নিজের কার্যালয়ে নিহত হন।
মেয়ে-জামাই-নাতিরও মৃত্যু
হামলায় খামেইনির মেয়ে, জামাই ও নাতিও নিহত বলে জানা গিয়েছে। ইরানে হামলায় দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনির মেয়ে, জামাই ও নাতি নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। দেশটির ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) সঙ্গে সম্পৃক্ত ফার্স নিউজ এজেন্সি এ খবর জানিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল দাবি করেছে, আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন।
ইরানের স্বীকারোক্তি
তবে ইরান সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ভাবে এই দাবির সত্যতা স্বীকার করা হয়নি। অস্বীকারও করা হয়নি। ইরানের সংবাদ সংস্থা জানিয়েছিল, তাদের সর্বোচ্চ নেতা অবিচল রয়েছেন ও রণাঙ্গনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তবে পরে তারা বিশেষ বার্তায় জানায়, তারা হারিয়েছে তাদের সর্বোচ্চ নেতাকে। ইরান পরে খামেনির স্মরণে ৭ দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। দেশ জুড়ে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোকও ঘোষণা করেছে ইরান সরকার।
কে এই খামেইনি?
আয়াতোল্লা আলি খামেইনি, ৩৭ বছর ইরান শাসন করা এক নেতা। ১৯৩৯ সালে ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর মাশহাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন। ১৯৬২ সালে খামেনি আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনি ইরানের উপ–প্রতিরক্ষামন্ত্রী হন। ইরানের অভিজাত বাহিনী ইসলামী বিপ্লবী গার্ড (আইআরজিসি) গড়ে তুলতে খামেইনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।
১৯৮৯ সালে খোমেনির মৃত্যুর পর ইরানের ‘অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্ট’ (ধর্মীয় নেতাদের একটি পর্ষদ) খামেনিইকে দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা নির্বাচন করেন; যদিও তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দিতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে। দেশের সর্বোচ্চ নেতার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে খামেইনি ইরানের রাজনীতি ও সশস্ত্র বাহিনীর উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। তাঁর শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় দেখা দেওয়া নানা চ্যালেঞ্জ তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। দেশের বাইরের বিষয়েও নিয়মিতভাবে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন আয়াতোল্লা আলি খামেইনি। নিজের দেশের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ইসরায়েল-সহ অন্য পশ্চিমি দেশগুলির কাছে কখনও মাথা নত করেননি তিনি।
