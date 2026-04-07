Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei: নেতাহীন ইরান, খামেইনি-পুত্র মুজতবা কোমায়: যেকোনও সময় মৃত্যু

Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei: নেতাহীন ইরান, খামেইনি-পুত্র মুজতবা কোমায়: যেকোনও সময় মৃত্যু
Trump Issues Final Ultimatum to Iran: ইরানের আকাশে ঘনীভূত হচ্ছে কালো মেঘ! গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, সুপ্রিম লিডার মুজতবা খামেনি বর্তমানে অচেতন এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ঠিক এমন সময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঙ্কার— "হয় চুক্তি করো, নয়তো প্রস্তর যুগে ফেরার প্রস্তুতি নাও।" তেহরানের মসনদে কি তবে বড় কোনো বদল আসতে চলেছে? কী হতে চলেছে ইরানের ভবিষ্যৎ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে এক অস্থির সময়ের ইঙ্গিত দিয়ে সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। গোয়েন্দা রিপোর্টের দাবি অনুযায়ী, ইরানের সদ্য নিযুক্ত সুপ্রিম লিডার মুজতবা খামেইনি বর্তমানে অচেতন এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মুজতবা খামেনি কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থায় নেই, যা তেহরানের শাসন ব্যবস্থায় বড়সড় শূন্যতা তৈরি করেছে।
আরও পড়ুন- Iran-US War: হরমুজ খুলব না: ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ফিরিয়ে পালটা ১০ দাবি ইরানের
সম্প্রতি প্রকাশিত একটি কূটনৈতিক মেমো থেকে জানা গেছে, মুজতবা খামেনিকে ইরানের পবিত্র শহর কোম-এ (Qom) অত্যন্ত কড়া পাহারায় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ইসরায়েল ও আমেরিকার গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া এই তথ্য ইতিমধ্যেই উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে শেয়ার করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি রাষ্ট্রীয় কোনো কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সংঘাত শুরুর পর থেকে মুজতবা খামেনিকে একবারের জন্যও জনসমক্ষে দেখা যায়নি। তাঁর নাম করে যে সকল বিবৃতি প্রচার করা হচ্ছে, তা সবই রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে আসছে।
শুধু মুজতবা খামেনিই নন, রিপোর্টটিতে আরও এক চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে। জানা গেছে, কোম শহরেই ইরানের প্রাক্তন সুপ্রিম লিডার আলি খামেনির শেষকৃত্যের প্রস্তুতি চলছে। যদিও ইরান সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়নি, তবে আন্তর্জাতিক মহলে এই নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।
ইরানের এই অভ্যন্তরীণ সংকটের মাঝেই নতুন করে চাপ সৃষ্টি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস থেকে দেওয়া এক বক্তৃতায় ট্রাম্প ইরানকে এক চরম সময়সীমা বা আল্টিমেটাম বেঁধে দিয়েছেন। মঙ্গলবার ইস্টার্ন টাইম রাত ৮টার মধ্যে ইরানকে একটি চুক্তিতে আসার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প অত্যন্ত কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "ওরা ৭ দিন সময় চেয়েছিল, আমি ১০ দিন দিয়েছি। আগামীকালের মধ্যে সমাধান না হলে ইরানে কোনো আস্ত ব্রিজ বা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকবে না। ইরানকে প্রস্তর যুগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"
আরও পড়ুন- NASA Artemis II Breaks Apollo 13 Distance Record: ৫৪ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙল আজ, পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে গেল মানুষ
ট্রাম্পের দাবি, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সংঘাত শুরুর পর থেকে ইরানের সামরিক ও কৌশলগত ক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ইরানকে 'শিরচ্ছেদ' অবস্থায় দেখছেন তিনি। ইরানের শাসনতন্ত্রের শীর্ষবিন্দুর এই অসুস্থতা এবং অন্যদিকে আমেরিকার সামরিক ধ্বংসলীলার হুমকি—সব মিলিয়ে ইরান এখন এক ভয়াবহ অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। ওয়াশিংটন এবং তেহরানের মধ্যেকার এই স্নায়ুযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা বিশ্ব।
