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WATCH: অবেশেষে আমেরিকার দর্পচূর্ণ! নিখুঁত টার্গেট গর্বের আব্রাহাম লিংকনে? গুঁড়িয়েছে ডেস্ট্রয়ার‌‌! চলে এল রক্তগরম করা ভিডিয়ো

ইরানের জাহাজকে হয়রান করার জেরে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে আমেরিকার গর্বের আব্রাহাম লিংকনে টার্গেট! রক্তগরম করা ভিডিয়ো দিল ট্রাম্পের সেনা। 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 06, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:41 AM IST
WATCH: অবেশেষে আমেরিকার দর্পচূর্ণ! নিখুঁত টার্গেট গর্বের আব্রাহাম লিংকনে? গুঁড়িয়েছে ডেস্ট্রয়ার‌‌! চলে এল রক্তগরম করা ভিডিয়ো

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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