US-Iran War News Update: ইসরায়েলে ভয়ংকর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের: রক্তঝরানো মিসাইলের গায়ে লেখা 'থ্যাংক ইউ ইন্ডিয়া', ভয়ংকর বার্তা

US-Iran War News Update: ইসরায়েলে ভয়ংকর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের: রক্তঝরানো মিসাইলের গায়ে লেখা 'থ্যাংক ইউ ইন্ডিয়া', ভয়ংকর বার্তা
Iran’s Operation True Promise 4: দীর্ঘদিন ধরে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ছায়াযুদ্ধ চললেও, সাম্প্রতিক সময়ে তা সরাসরি এবং রক্তক্ষয়ী সংঘাতে রূপ নিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে বর্তমানে বারুদের গন্ধ এবং কূটনৈতিক ধোঁয়াশা একাকার হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন অধ্যায় তৈরি করে ইসরায়েলের ওপর ‘অপারেশন ট্রু প্রমিজ ৪’ (Operation True Promise 4) সামরিক অভিযান চালাল ইরান। তবে এই ৮৩তম দফার হামলা কেবল তার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার জন্যই নয়, বরং ক্ষেপণাস্ত্রের গায়ে লেখা একটি বিশেষ বার্তার কারণে বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল— 'Thank You India' (ধন্যবাদ ভারত)। এই ঘটনাটি আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এক নতুন এবং জটিল সমীকরণ তৈরি করেছে।
দীর্ঘদিন ধরে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ছায়াযুদ্ধ চললেও, সাম্প্রতিক সময়ে তা সরাসরি এবং রক্তক্ষয়ী সংঘাতে রূপ নিয়েছে। সিরিয়ায় ইরানি দূতাবাসে হামলা বা শীর্ষ কমান্ডারদের হত্যার বদলা হিসেবে ইরান এর আগেও ‘অপারেশন ট্রু প্রমিজ’-এর অনেক রূপ দেখিয়েছে। চতুর্থ দফায় এই অভিযানে ইরান অত্যাধুনিক ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ় ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে।
ইসরায়েলের শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ‘আয়রন ডোম’ এবং ‘অ্যারো-৩’ সিস্টেম অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার দাবি করলেও, ইরানের দাবি তাদের ছোড়া কয়েক'শ ক্ষেপণাস্ত্রের বিশাল সংখ্যার কারণে বেশ কিছু মারণাস্ত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করেছে। এর ফলে তেল আভিভ এবং জে়রুজা়লেমে সাইরেনের শব্দে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং বিশ্বজুড়ে নতুন করে যুদ্ধাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
‘থ্যাঙ্ক ইউ ইন্ডিয়া’: কেন এই অভাবনীয় কৃতজ্ঞতা?
সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, ইরানের পক্ষ থেকে শেয়ার করা বিভিন্ন ছবি ও ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রের প্রস্তুতির সময় সেখানে ভারত-সহ একাধিক দেশের নাম ও পতাকার চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে ‘থ্যাঙ্ক ইউ ইন্ডিয়া’ বার্তাটি ভারতীয় কূটনীতিক ও সাধারণ মানুষের নজর কেড়েছে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পেছনে তিনটি প্রধান কারণ দেখছেন:
১. কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (Strategic Autonomy): রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো ইরান-ইসরায়েল সংকটেও ভারত কোনও নির্দিষ্ট পক্ষ নেয়নি। পশ্চিমী দেশগুলোর প্রবল চাপ সত্ত্বেও ভারত তার নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছে। ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ভারত চাবাহার বন্দর প্রকল্পের মতো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। ইরান সম্ভবত ভারতের এই স্বাধীন বিদেশ নীতিকে সম্মান জানাতেই এই বার্তা দিয়েছে।
২. মানবিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা: কঠিন আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও ভারত ও ইরান বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। ইরান সম্ভবত বিশ্বকে দেখাতে চাইছে যে, পশ্চিমী দেশগুলো তাদের একঘরে করার চেষ্টা করলেও ভারতের মতো ক্রমবর্ধমান বিশ্বশক্তি তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখছে।
৩. ইসরায়েলকে মনস্তাত্ত্বিক বার্তা: ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সামরিক ও প্রযুক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের গায়ে ভারতের নাম লিখে ইরান সম্ভবত ইসরায়েলকে একটি মনস্তাত্ত্বিক ধাক্কা দিতে চেয়েছে— যার অর্থ হল, 'তোমাদের মিত্র দেশ আমাদেরও অকৃত্রিম বন্ধু।'
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও ভারতের অস্বস্তি
ইরানের এই পদক্ষেপ ভারতকে একটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর কূটনৈতিক পরিস্থিতির মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। একদিকে ইসরায়েল ভারতের অন্যতম প্রধান সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী দেশ, অন্যদিকে ইরান ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ও মধ্য এশিয়ায় প্রবেশের করিডোর। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অত্যন্ত সতর্ক অবস্থান নিয়ে দু’পক্ষকেই সংযম দেখানোর আহ্বান জানিয়েছে। ভারতের জন্য এই পরিস্থিতি জটিল, কারণ মধ্যপ্রাচ্যে কয়েক লক্ষ ভারতীয় কাজ করেন এবং তাঁদের নিরাপত্তা ভারতের কাছে অগ্রাধিকার।
অন্যদিকে, আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলো এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। হোয়াইট হাউসের মতে, ইরান এই ধরণের বার্তা লিখে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে। ইসরায়েল সরকার বিষয়টিকে সরাসরি ইরানের 'প্রোপাগান্ডা' হিসেবে অভিহিত করেছে। তবে রাশিয়া ও চিন পরোক্ষভাবে ইরানের এই সার্বভৌম অধিকারের লড়াইকে সমর্থন দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।
বিশ্ব অর্থনীতি ও নিরাপত্তা
এই ৮৩তম দফার হামলার পর বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এক লাফে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। যদি হরমুজ প্রণালী কোনোভাবে অবরুদ্ধ হয়, তবে বিশ্বজুড়ে সরবরাহ চেইন বিপর্যস্ত হবে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ রবার্ট কিয়োসাকি যে ২০২৬-এর আর্থিক সংকটের কথা বলেছিলেন, এই যুদ্ধ পরিস্থিতি যেন সেই আগুনেই ঘি ঢালছে। তেলের পাশাপাশি সোনার দামও আকাশচুম্বী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, যা ভারতের মতো আমদানিনির্ভর দেশগুলোর মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে দেবে।
‘অপারেশন ট্রু প্রমিজ ৪’ কেবল একটি সামরিক অভিযান নয়, এটি ইরানের একটি বড় ধরণের ভূ-রাজনৈতিক চাল। ক্ষেপণাস্ত্রের গায়ে ‘থ্যাঙ্ক ইউ ইন্ডিয়া’ লিখে ইরান বিশ্বকে এক বহুমুখী বার্তা দিতে চেয়েছে। এটি যেমন একদিকে ইসরায়েল ও তার মিত্রদের জন্য হুমকি, অন্যদিকে ভারত ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা প্রমাণের একটি চেষ্টা। ভারত বর্তমানে দড়ি টানাটানির খেলায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। এই উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি যদি দ্রুত শান্ত না হয়, তবে এর প্রভাব কেবল মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা বিশ্বশান্তির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।
