Iran Unrest: অশান্ত দেশ, ৪০টি শহরে ছড়াল বিক্ষোভের আগুন! শিশু-সহ মৃত্যুর মিছিল! অন্তত ১২০০ জন...
Iran's Economic Protests: ইরানের সরকার অন্তত ১২০০ লোককে আটক করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি মানবাধিকার রক্ষার সংগঠন এই পরিসংখ্যান দিয়েছে। মারা গিয়েছে শিশুও। মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। অবিশ্বাস্য অবস্থা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তাল ইরান (Iran Unrest)। বহুদিন ধরেই উদারপন্থীদের সঙ্গে কট্টরপন্থীদের একটা সংঘাত চলছিল সেদেশে। তবে এবার সেখানে অন্য ছবি। ইরানে এখন ইকনমিক প্রোটেস্ট (Iran's Economic Protests) চলছে। সেখানে জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ। তা প্রায় ১৫ দিনে গড়াল। মানবাধিকার সংগঠন ও স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য বলছে, সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৩৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এর মধ্যে শিশু রয়েছে ৪ জন। আহত হয়েছেন ৩০ জন। এই সময়-পর্বে গ্রেফতার হয়েছেন অন্তত ৫৮২ জন।
ধর্মঘটে সূত্রপাত
গত ২৮ ডিসেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরানে দোকানদারদের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। গত রবিবার তেহরান দক্ষিণের শহর শিরাজ এবং পশ্চিম ইরানের কয়েকটি এলাকায় রাতভর বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভে বর্তমান ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্লোগান শোনা গিয়েছে। চলতি বিক্ষোভে ইরানের ৩১টি প্রদেশের মধ্যে অন্তত ২৩টিই আলোড়িত। অন্তত ৪০টি শহরে বিভিন্ন মাত্রায় চলছে বিক্ষোভ।
মাসা আমিনি এবং...
ইরানের চলতি এই বিক্ষোভকে ইরানের বর্তমান শাসকদের জন্য ২০২২-২৩ সালের আন্দোলনের পরে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে। নীতি পুলিসের হেফাজতে মাসা আমিনির মৃত্যুকে ঘিরে ওই বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। পরে তা দ্রুত ইরান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বিক্ষোভও ক্রমশ বড় হচ্ছে। তবে তা এখনও ওই আন্দোলনের মতো বড় আকার নেয়নি।
খামেনির উপর চাপ
ইরানের সাম্প্রতিক এই বিক্ষোভ মূলত পশ্চিম ইরানের কুর্দি ও লোর জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত এলাকাতেই কেন্দ্রীভূত। তবু এটি নিঃসন্দেহে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনির উপর নতুন চাপ তৈরি করেছে। কারণ, গত জুনে ইসরায়েলের সঙ্গে ১২ দিনের যুদ্ধে ইরানের পারমাণবিক পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নিরাপত্তা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা নিহত হন। ৮৬ বছর বয়সী খামেনি ১৯৮৯ সাল থেকে ক্ষমতায় আছেন।
মুখ বন্ধে ভাতা
চলতি অর্থনৈতিক সংকট নিরাময় করতে ইরান সরকার এখনও বিশ্বাসযোগ্য কোনো পরিকল্পনা জনগণের সামনে হাজির করতে পারেনি। তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের মুখপাত্র বলেছেন, আগামী চার মাস নাগরিকদের প্রতি মাসে প্রায় ৭ ডলার (প্রায় ৮৫৪ টাকা) সমপরিমাণ ভাতা দেওয়া হবে।
ট্রাম্পের হস্তক্ষেপ
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করে বলেছেন, বিক্ষোভকারীদের প্রাণহানি অব্যাহত থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু হস্তক্ষেপ করবে। রবিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। তারা যদি অতীতের মতো মানুষ হত্যা শুরু করে, তাহলে আমেরিকা কিন্তু কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখাবে!
