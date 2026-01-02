Iran unrest: রক্তাক্ত নববর্ষ! বছরশুরুর মুখেই অগ্নিগর্ভ দেশ! পুলিসি দমনপীড়নে বহু মৃত্যু! পিছনে কি ট্রাম্পের চক্রান্ত?
Protests Against Ayatollah Ali Khamenei: ফের অশান্ত ইরান। মুদ্রাস্ফীতির ভয়ংকর চেহারা সেখানে। দেশের আর্থিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে প্রায়। এর জেরে ইরান জুড়ে চলছে ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রতিবাদ। আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে দেশ। ঘোষিত হয়েছে বিদ্রোহ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভয়ংকর খারাপ অবস্থা ইরানে (Iran)। প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে সেখানে মুদ্রাস্ফীতির (Inflation) ভয়ংকর চেহারা দেখা যাচ্ছে। দেশের আর্থিক পরিকাঠামো একেবারে ভেঙে (ailing economy) পড়েছে প্রায়। এর জেরে ইরান জুড়ে চলছে ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রতিবাদ। মোল্লাতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে গোটা দেশ। ইরানের শিয়া ধর্মগুরু তথা শীর্ষ ধর্মনেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের (Ayatollah Ali Khamenei) বিরুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের মানুষের বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। ইংরেজি নববর্ষের দিন (New Years Day 2026)-ই দেশ রক্তাক্ত হয়ে উঠল।
আরও পড়ুন: Santoshi Maa 2026: সন্তোষী মায়ের বিরল আশীর্বাদে ২০২৬ সালে পৃথিবী জয় করবেন এই ৫ রাশি! নতুন বছরের প্রথম শুক্রবারেই...
রক্তাক্ত নববর্ষ!
ইরানে নিউইয়ারে পথে নেমে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। পুলিসের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় তাদের। তেহরানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক' স্লোগান নিয়ে মিছিল বের করে। যেখানে যাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন, সেখানেই তাঁরা একমত যে, যতক্ষণ দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা চলতে থাকবে, যতদিন আরও দুর্দশা নেমে আসতে থাকবে, ততদিন এই বিক্ষোভ চলতে থাকবে।
আরও পড়ুন: Nostradamus 2026 Predictions: এরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রাজা হবেন ২০২৬-য়ে! অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীর প্রাচীনতম দ্রষ্টা নস্ট্রাদামুসের...
পিছনে আমেরিকা?
ইরানি মুদ্রা 'রিয়ালে'র ক্রমাবনতি খুবই ভীতিপ্রদ হয়ে উঠছিল সেখানে। এতে দেশের মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এর জেরে সপ্তাহখানেক ধরে ইরানের রাজধানী তেহরানে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলেছে। এই অবস্থায় দেশের মানুষের জীবনরক্ষা ও দেশে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসা জরুরি বলে মনে করেছিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। সকলেই জানতে চাইছে, ইরানের এই ভয়াবহ আর্থিক সংকটের পিছনে কার হাত রয়েছে? আমেরিকার? অন্তত অনেকেরই সন্দেহ তেমনই।
আরও পড়ুন: Baba Vanga 2026 Predicts: ২০২৬ সালে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, ১ জানুয়ারি থেকেই বদলে যাবে এঁদের পৃথিবী...
আয়োতোল্লায় 'না'
ইরান এখনও তাদের পরমাণু কেন্দ্রের উপর ইজরায়েল-মার্কিন বাহিনীর হানার ক্ষত মেরামত করে উঠতে পারেনি। আর এর মধ্যেই রিয়ালের দাম অস্বাভাবিক হারে পড়ে যাওয়ায় দেশের সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কট্টর শিয়া ধর্মগুরু আয়াতোল্লা আলি খোমেইনির একগুঁয়েমিকে না মানতে পারাটা সেই দেশের পক্ষে বড় মাপের বিপদ বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তবে কি পিছন থেকে আমেরিকাই করাচ্ছে এই সব বিপর্যয়?
আরও পড়ুন: Luckiest Zodiac Signs In 2026: বৃহস্পতির ম্যাজিকেই ৭ রাশির বিপুল সৌভাগ্যের সূচনা ২০২৬-য়ে! অবিশ্বাস্য পূর্বাভাস সাগরপারের আশ্চর্য জ্যোতিষীর...
'ডলার' বনাম 'রিয়াল'
মার্কিন ডলার প্রতি ইরানি রিয়ালের (IRR) মূল্য ৪২,১২৫.০০। মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির হার ৪২ শতাংশ। ৯ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের দেশ ইরান এর জেরে আর্থিক সংকটে জর্জরিত। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার দশা। মোল্লাতন্ত্রের অবসান চাইছে গোটা দেশ। সেই দাবিতে এককাট্টা হয়েছে দেশবাসী।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)