English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Trump Got Gift from Iran: ইরান বিরাট উপহার দিল ট্রাম্পকে; গিফট পেয়ে উল্লসিত ট্রাম্প কি থামিয়ে দেবেন যুদ্ধ? কী উপহার?

Trump Got Gift from Iran: কী উপহার, সেটা অবশ্য় খোলসা করেননি ট্রাম্প। শুধু বলেছেন, হরমুজ প্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কিত এটা। এদিকে, শোনা যাচ্ছে, ইরানও আমেরিকার কাছে শর্তের পাহাড় রেখেছে। তারা নাকি চায়, মধ্য প্রাচ্য আমেরিকার সমস্ত ঘাঁটি বন্ধ করে দিক! কিন্তু দুই দেশ কি এই শর্তে রাজি হবে? সময়ই বলবে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 25, 2026, 05:10 PM IST
কীভাবে শত্রু ইরানের সঙ্গে ট্রাম্পের এমন রহস্যময় সম্পর্ক তৈরি হল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-আমেরিকা সংঘাতে (Iran Israel US War) আশার আলো? যুদ্ধ থামাতে রাজি দুই পক্ষ? যুদ্ধ থামবে কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে, তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (President Donald Trump) দাবি করেছেন, আমেরিকাকে বিপুল অঙ্কের উপহার দিয়েছে ইরান। সেই উপহারের জেরেই কি যুদ্ধে দাঁড়ি টানবেন ট্রাম্প? ইরানের কাছ থেকে উপহার পেয়ে খুশি ট্রাম্প? কী সেই মহার্ঘ (very big gift) উপহার? 

Add Zee News as a Preferred Source

শর্তের পাহাড়

না, সেটা অবশ্য় খোলসা করেননি ট্রাম্প। তিনি শুধু বলেছেন, এটা হরমুজ প্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কিত। এদিকে, শোনা যাচ্ছে, ইরানও আমেরিকার কাছে শর্তের পাহাড় রেখেছে। তারা নাকি চায়, মধ্য প্রাচ্য আমেরিকার সমস্ত ঘাঁটি বন্ধ করে দিক! কিন্তু দুই দেশ কি এই শর্তে রাজি হবে?

ভারতকে ছাড়

২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বন্ধ হরমুজ প্রণালী। ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকার সংঘাত শুরুর পরই তেল ও জ্বালানি রফতানির গুরুত্বপূর্ণ রুট বন্ধ করে দেয় ইরান। এর জেরে বিপদে পড়ে যায় গোটা বিশ্ব। হু হু করে বাড়তে থাকে তেল ও গ্যাস দাম। যদিও ভারত-সহ একাধিক দেশকে ইরান পরে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চালানোর অনুমতি দিয়েছে। তবে, জানা গিয়েছে, তার বদলে তারা নাকি নিয়েছে মোটা অঙ্কের টাকা!

নরম ট্রাম্প?

তারপর যুদ্ধ তার নিজের গতিতে এগোয়। যুদ্ধ আবহেই হঠাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইরানকে হরমুজ প্রসঙ্গে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন। ইরানের পাওয়ার প্ল্যান্টে হামলার এই ডেডলাইন অবশ্য ট্রাম্প পরে বাড়িয়েও দেন, ৪৮ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে তা ৫ দিন করেন তিনি। পাশাপাশি, যুদ্ধ থামাতে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথাও ভাবেন। আর এরই মধ্যে ঘটে গেল সেই বিরাট ও বিরল ব্যাপারটি। কী ব্যাপার? 

ট্রাম্প কী বলেছেন?

মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, ইরান তাঁকে দারুণ উপহার দিয়েছে!তাই নাকি? এ-ও কি সম্ভব? যে-ইরান খোমেইনিহত্যার জন্য ট্রাম্পের উপর এত খাপ্পা, সেই-ইরান শেষে ট্রাম্পকে উপহার দেবে? এ প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কী বলেছেন? ট্রাম্প বলেছেন, ইরান অসাধারণ একটা কাজ করেছে। ওরা আমাদের উপহার দিয়েছে, আর সেই উপহার আজ এসে পৌঁছেছে। এটা বিরাট বড় উপহার, যার মূল্য অনেক। আমি আপনাদের বলব না  উপহারটি কী, কিন্তু এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটা উপহার। এর একটাই অর্থ-- আমরা সঠিক লোকজনদের সঙ্গে কথা বলছি!

দু'য়ে দু'য়ে চার?

তবে ট্রাম্প এটুকু নিজেই জানান যে, যে-উপহারের কথা তিনি বলছেন, তা হরমুজ প্রণালী ও তেল সরবরাহ সম্পর্কিত। ইরানের পরমাণু প্রোগ্রাম নিয়ে ঘোর আপত্তি ছিল আমেরিকার। এটা কি তবে সেই সম্পর্কিত উপহার? না, সেই সংক্রান্ত উপহার এটি না হলেও, ট্রাম্পের দাবি, ইরান নাকি কখনও পরমাণু অস্ত্র তৈরি না করার কথাই দিয়েছে! তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? দুইয়ে দুইয়ে চার?

খুলতেই হবে হরমুজ!

কিছুদিন আগেই ইরানকে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভয়ংকর হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, এ সময়ের মধ্যে এটি খুলে না দিলে ইরানকে ‘ধ্বংস’ করে দেবে তারা। বলেছিলেন, ঠিক এই মুহূর্ত থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোনো রকম হুমকি ছাড়াই ইরানকে এই জলপথ পুরোপুরি খুলে দিতে হবে। ইরান যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালী খুলে না দেয়, তবে আমেরিকা তাদের বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালিয়ে সেগুলি গুঁড়িয়ে দেবে!

'কোবরা' বৈঠক

আর এ প্রসঙ্গেই কদিন আগেই জরুরি 'কোবরা' বৈঠক ডেকেছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। ইরান যুদ্ধের কারণে ব্রিটিশ অর্থনীতির উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সোমবার এক জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন কিয়ার স্টারমার। ব্রিটেন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, এই বৈঠকে চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার (অর্থমন্ত্রী) র‍্যাচেল রিভস এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি উপস্থিত থাকবেন। আসলে ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি খুলে না দেওয়ার অজুহাতে দেশটির বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি তছনছ করার হুমকি কার্যকর করেন, তবে তারা পারস্য উপসাগরীয় প্রতিবেশী দেশগুলির জ্বালানি ও জল সরবরাহ ব্যবস্থায় আঘাত হানবে। এই উত্তেজনা শুরুর পর আর্থিক বাজার আরও অস্থিরতার মুখোমুখি হয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Trump Got Gift from IranIran gave very big giftiran warCOBRA Meeting on Iran WarTrumps Ultimatumট্রাম্পকে ইরানের উপহারইরানকে ট্রাম্পের হুমকি
