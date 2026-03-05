US Destroys Iran Warship: শ্রীলঙ্কা উপকূলে ইরানি যুদ্ধজাহাজ উড়িয়ে দিল আমেরিকার সাবমেরিন

US Destroys Iran Warship: শ্রীলঙ্কা উপকূলে ইরানি যুদ্ধজাহাজ উড়িয়ে দিল আমেরিকার সাবমেরিন
US Destroys Iran Warship: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম টর্পেডোর আঘাতে শত্রুপক্ষের কোনো জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উপসাগরে একাধিক মার্কিন ঘাঁটিতে একের পর এক আঘাত হেনেছে ইরান। এবার এলাকার বাইরে ইরানের উপরে জোরদার আঘাত হানল আমেরিকা। ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূলে একটি ইরানি যুদ্ধজাহাজে হামলা চালাল মার্কিন সাবমেরিন। ওই হামলায় অন্ততপক্ষে ৮৭ জন নিহত হয়েছেন। এমনটাই দাবি করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ। ফলে আরব সাগরের পাশাপাশি ভারত মহাসাগরর জলেও উত্তাপ বাড়ল।
আমেরিকার ওয়ার ডিপার্টমেন্টের তরফে দাবি করা হয়েছে, ভারত মহাসাগরে একটি মার্কিন সাবমেরিন ইরানের একটি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। জাহাজটি ভেবেছিল আন্তর্জাতিক জলসীমায় তারা নিরাপদ কিন্তু বাস্তবে একটি টর্পেডোর আঘাতে সেটি তলিয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম টর্পেডোর আঘাতে শত্রুপক্ষের কোনো জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটল। সেই যুদ্ধের সময়ের মতো—যখন আমাদের নাম ছিল 'ওয়ার ডিপার্টমেন্ট'—আমরা এখনো জয়ের জন্যই লড়াই করছি।
কীভাবে ইরানের ওই যুদ্ধজাহাজকে বাগে পেল আমেরিকার সাবমেরিন? 'আইআরআইএস ডেনা' নামের ওই ইরানি যুদ্ধজাহাজটি মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই ভারতে একটি নৌ-মহড়ায় অংশ নিয়েছিল। মৌজ-ক্লাসের এই ফ্রিগেটটি ২০২৪ সালেও ভারতে বহুপাক্ষিক নৌ-মহড়া 'মিলান'-এ অংশ নিতে এসেছিল। এ বছর একই মহড়ায় অংশ নিয়ে আজ যখন জাহাজটি দেশের পথে রওনা হয়েছিল, তখনই মার্কিন সাবমেরিনটি এটিতে আক্রমণ চালায়।
মার্কিন যুদ্ধ বিভাগ (Department of War) একটি সাদা-কালো ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে সাবমেরিনের পেরিস্কোপ দিয়ে দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটছে। কোনো সাবমেরিন কর্তৃক শত্রু জাহাজ ধ্বংস করার দৃশ্য এভাবে প্রায় সরাসরি (near realtime) প্রকাশ করা যেকোনো সামরিক বাহিনীর জন্য একটি অভূতপূর্ব ঘটনা।
গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় নৌবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল যে, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ বহুপাক্ষিক নৌ-মহড়া 'মিলান ২০২৬' (MILAN 2026) বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীকে একত্রিত করবে। এই মহড়ার লক্ষ্য ছিল দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সামুদ্রিক সচেতনতা এবং সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। মহড়ার হারবার ও সি-ফেজে সাবমেরিন-বিরোধী যুদ্ধ, আকাশ প্রতিরক্ষা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের মতো জটিল সামুদ্রিক অপারেশনগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।
