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বুধবার থেকেই আকাশে আর শোনা যাবে না বিমানের শব্দ? বিশ্ব জুড়ে বন্ধ হচ্ছে ... এয়ারলাইন্সের কার্যক্রম? কেন?

Iranian Airlines Shut: মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেছেন, ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে সারা বিশ্বে সব ইরানি এয়ারলাইনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে! কেন? 'কেন' আবার, পিছনে সেই আমেরিকার ছায়া। কী করতে চাইছে আমেরিকা?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 22, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 05:43 PM IST
বুধবার থেকেই আকাশে আর শোনা যাবে না বিমানের শব্দ? বিশ্ব জুড়ে বন্ধ হচ্ছে ... এয়ারলাইন্সের কার্যক্রম? কেন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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