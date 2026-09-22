/বুধবার থেকেই আকাশে আর শোনা যাবে না বিমানের শব্দ? বিশ্ব জুড়ে বন্ধ হচ্ছে ... এয়ারলাইন্সের কার্যক্রম? কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানি এয়ারলাইনগুলিকে সহায়তা করে যাওয়া বিদেশি কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে সেকেন্ডারি নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর ফলে ইরানি এয়ারলাইনগুলি আগামীকাল বুধবার থেকে আন্তর্জাতিক রুটে নিজেদের ফ্লাইট পরিচালনা থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট। বেসেন্ট বলেছেন, ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে সারা বিশ্বে সব ইরানি এয়ারলাইনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে!
সবরকম অসহযোগিতা
এ সতর্কবার্তা শুধু এয়ারলাইনগুলোর জন্য নয়; বিদেশে কার্যক্রম চালাতে এসব এয়ারলাইন যেসব বিমানবন্দর, জ্বালানি সরবরাহকারী, টিকিট বিক্রি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে, তাদের লক্ষ্য করেও দেওয়া হয়েছে।ইরানি এয়ারলাইন্সের কার্যক্রম কী ভাবে বন্ধ হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে স্কট বেসেন্ট বলেন, ‘তারা যদি অবতরণ করে, তাহলে তাদের জ্বালানি দেওয়া যাবে না, উড়োজাহাজ অবতরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়া যাবে না, তাদের টিকিট বিক্রি করা যাবে না। এগুলি করলে, যে বা যারা করবে, তাদের ডলারভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে সটান বাদ দিয়ে দেওয়া হবে! এই হুমকি ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপের সর্বশেষ উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলতি যুদ্ধের মধ্যে ওয়াশিংটন তেহরানের বিরুদ্ধে নানাভাবে অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের অভিযান অব্যাহত রেখেছে। এ যেন তারই অন্য রূপ।
একঘরে ইরান
চলতি মাসের শুরুতে মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় ইরানের যেসব এয়ারলাইনসের বিরুদ্ধে আগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়নি, সেগুলি-সহ কিছু বিদেশি কোম্পানির বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যেগুলির বিরুদ্ধে দেশটির বিমান চলাচলের জন্য নির্ধারিত আর্থিক খাতকে সহায়তা করার অভিযোগ রয়েছে। বছরের পর বছর চলা মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানের বিমান চলাচল খাত এমনিতেই নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে পড়ে ভুগছে। এসব নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশটির বিমানপথগুলির জন্য নতুন বিমান কেনা এবং খুচরা যন্ত্রাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।
আরও বিস্তৃত নিষেধাজ্ঞা
নতুন এই পদক্ষেপ ইরানকে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে নেওয়া আরও বিস্তৃত নিষেধাজ্ঞা ব্যবস্থারই অংশ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেকেন্ডারি নিষেধাজ্ঞার আওতায় জ্বালানি, নৌপরিবহণ, প্রযুক্তি, সোনা ও ডিজিটাল সম্পদ-সহ বিভিন্ন খাতে ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা বিদেশি কোম্পানিগুলোি শাস্তির মুখে পড়তে পারে।
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