Iran-Israel-US war: ভয়ংকর নৃশংস 'ক্লাস্টার বোমা'র নির্মম আঘাতে ইরান তছনছ করে দিচ্ছে প্রতিপক্ষকে! ত্রাহি ত্রাহি রব ইসরায়েলে...

Iran-Israel-US war: ভয়ংকর নৃশংস 'ক্লাস্টার বোমা'র নির্মম আঘাতে ইরান তছনছ করে দিচ্ছে প্রতিপক্ষকে! ত্রাহি ত্রাহি রব ইসরায়েলে...
Iran's Cluster Bomb on Israel: ক্লাস্টার বোমায় থাকে অনেকগুলি ছোট ছোট বোমা। ছোট কিন্তু শক্তিশালী। একটি বড় ক্ষেপণাস্ত্রের ভিতরে ছোট এই বোমাগুলি ভরা থাকে। উৎক্ষেপণের পরে শূন্যেই খুলে যায় ক্লাস্টার বোমার মুখ। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে ছোট ছোট বোমাগুলি এবং বিস্তীর্ণ অংশে ছড়িয়ে পড়ে হানে ভয়ংকর আঘাত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা ছ'দিন ধরে চলছে ইরানের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল (Iran-Israel-US war)-এর যুদ্ধ-সংঘাত। এরই মধ্যে ইসরায়েলি মিলিটারি অফিসাররা (Israeli military officials) দাবি করেছেন যে, ইসরায়েলে ইরান (Iran) ক্লাস্টার বোমা (ballistic missiles carrying cluster munitions) দিয়ে হামলা চালাচ্ছে! এই ধরনের অস্ত্রের প্রয়োগ ইদানীং কালের যুদ্ধে কখনও হয়নি! এ একেবারেই নতুন এক যুদ্ধকৌশল।
আরও পড়ুন: Israel's 'Pentagon' Hit: ইসরায়েলের 'পেন্টাগনে' ভয়ংকর হামলা ইরানের! ইসরায়েলি প্রতিরক্ষার সদর দফতরে ঢুকে পড়ল ইরানি...
খোমেইনি, কুর্দ
প্রসঙ্গত, মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি (Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei) নিহত হয়েছেন। ইরানের শীর্ষ নেতাকে হত্যা করে ইরানকে বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়ার জেরুসালেম-ওয়াশিংটনের পরিকল্পনায় তেমন সাফল্য আসেনি বলেই মত মার্কিন-ইসরায়েলের। এই পরিস্থিতিতে নতুন চালও চেলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ইরানের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিদ্রোহী কুর্দি সংগঠনগুলির (Kurdish forces) হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য, ইরানে ভিতরে অরাজকতা তৈরি করে ভেতর ও বাইরে উভয় দিক থেকেই ইরানকে নাস্তানাবুদ করা।
এই প্রথম ক্লাস্টার বোমা
উল্টে, এখন বিধ্বস্ত ইরানের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলছে ইসরায়েল এবং আমেরিকা। তাদের দাবি তাদের বিরুদ্ধে হামলায় ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করছে ইরান! এই অভিযোগ ইসরায়েল বাহিনী আইডিএফ-এর। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, পশ্চিম এশিয়ার এই সামরিক সংঘাতে এই প্রথম ক্লাস্টার বোমার ব্যবহার হল। যদিও ইরান সেই দাবিকে খারিজ করেছে। ক্লাস্টার বোমা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। এই বোমা যাতে ব্যবহার না হয়, তা নিয়ে সরবও হয়েছে আন্তর্জাতিক মহল।
চিন-রাশিয়ার মদতে?
কে দিচ্ছে ইরানকে এই অস্ত্র? ইসরায়েলের অবাক-করা দাবি! তারা বলছে, ইরানকে এই অস্ত্র দিয়ে তলায়-তলয়া মদত জোগাচ্ছে চিন ও রাশিয়া। যদিও চিন বা রাশিয়ার তরফে এ নিয়ে কোনও মন্তব্যই করা হয়নি। আইডিএফ-এর আন্তর্জাতিক মুখপাত্র তথা লেফটেন্যান্ট কর্নেল অভিযোগ তুলেছেন, ক্ষেপণাস্ত্রের সঙ্গে ক্লাস্টার বোমা জুড়ে দিয়ে ইসরায়েলে হামলা চালাচ্ছে ইরান। ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই বোমা ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করে মূলত জনবসতি এলাকাগুলিকে নিশানা করা হচ্ছে। ফলে বিপুল সংখ্যক সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু ঘটছে। এ তো যুদ্ধাপরাধ! রাশিয়ার বিরুদ্ধেও এই বোমা ব্যবহার করছিল ইউক্রেন। অভিযোগ ছিল, তাদের ক্লাস্টার বোমা সরবরাহ করত আমেরিকা। আবার, ইউক্রেনও অভিযোগ করেছিল, রাশিয়া তাদের বিরুদ্ধে ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করছে।
আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: দোলের রং মুছে ভয়ানক বৃষ্টি-প্লাবন! ১৭ জেলাতেই অকালবর্ষা, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভাসবে কলকাতা-সহ...
কী এই ক্লাস্টার বোমা?
ক্লাস্টার বোমার মধ্যে থাকে একগুচ্ছ ছোট ছোট বোমা। ছোট হলেও শক্তিশালী। একটি বড় ক্ষেপণাস্ত্রের ভিতরে ছোট বোমাগুলি ভরা থাকে। উৎক্ষেপণের পরে শূন্যেই খুলে যায় ক্লাস্টার বোমার মুখ। ভিতর থেকে ছোট ছোট বোমাগুলি বেরিয়ে আসে এবং বিস্তীর্ণ অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে প্রাণহানির সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ে। সবচেয়ে বড় কথা, ছোট বোমাগুলির কোনও কোনওটি আবার মাটিতে পড়লেই সঙ্গে-সঙ্গে ফাটে না। সেগুলি কোনও কিছুর সংস্পর্শে এলে তবেই বিস্ফোরণ ঘটে। সব মিলিয়ে এই সব বিশেষত্বই ক্লাস্টার বোমাকে ব্যালিস্টিক মিসাইলের চেয়েও ভয়ানক করে তোলে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)