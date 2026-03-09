English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  খবর
  দুনিয়া
  • Iranian Supreme Leader: ট্রাম্প-হুমকি উড়িয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেইনিপুত্র মুজতবা, যুদ্ধের মোড় এবার কোনদিকে যাবে?

Iranian Supreme Leader: ট্রাম্প-হুমকি উড়িয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেইনিপুত্র মুজতবা, যুদ্ধের মোড় এবার কোনদিকে যাবে?

Iran-Israel War: প্রত্যাশিতভাবেই খামেইনিপুত্র মুজতবা-ই ইরানের নতুন প্রধান নেতা হয়েছেন। ইরানের ৮৮ জন ধর্মীয় নেতার একটি দল ভোট দিয়ে তাঁকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই নতুন নেতাকে মানতে চান না এবং কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 9, 2026, 10:59 AM IST
Iranian Supreme Leader: ট্রাম্প-হুমকি উড়িয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেইনিপুত্র মুজতবা, যুদ্ধের মোড় এবার কোনদিকে যাবে?
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মুজতবা খামেইনি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধে দশম দিনেও কমেনি আঁচ। এরই মধ্যে সোমবার ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতার নাম ঘোষণা। প্রত্যাশা অনুযায়ী, সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে মুজতবা খামেইনির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। মুজতবা তাঁর বাবা আয়াতোল্লা আলি খামেইনির উত্তরসূরি হিসাবে নির্বাচিত হলেন। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্পষ্ট হল যে, তেহরানের ক্ষমতায় কট্টরপন্থীরাই শক্ত অবস্থানে রয়েছেন।

৮৮ জন আলেম নিয়ে গঠিত 'অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্টস' এক বিবৃতিতে জানায়, 'এক নির্ণায়ক ভোটের মাধ্যমে আয়াতুল্লাহ সৈয়যেদ মুজতবা হোসাইনি খামেইনিকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের তৃতীয় সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।' উল্লেখ্য, এক সপ্তাহ আগে ইসরায়েলি হামলায় প্রাক্তন নেতা আলি খামেইনি নিহত হওয়ার পর এই শূন্যতা তৈরি হয়েছিল।

আরও পড়ুন:Targetting Mecca Medina: ইরান কি শেষে মক্কা-মদিনা আক্রমণ করে বসবে? দুই তীর্থনগরীর সুরক্ষায় ৫ 'ডেডলি ডিফেন্স'

উল্লেখ্য, আয়াতোল্লা আলি খামেইনির মৃত্যুর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। ইরানের সর্বোচ্চ নেতানিয়োগের বিরোধিতা করে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ওয়াশিংটনের অনুমোদন ছাড়া মুজতবা খামেইনি বেশিদিন টিকতে পারবেন না। কিন্তু ইরান ট্রাম্পের হুমকিকে তোয়াক্কা না করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 

ইসরায়েল আগেই হুমকি দিয়েছিল যে, ইরানের নতুন নেতা যেই হোন না কেন, তাকে টার্গেট করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, ইরান সরকারকে অস্থিতিশীল করতে তাদের কাছে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। ইরানের জাতিসংঘ দূতের মতে, আমেরিকা ও ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ১,৩৩২ জন ইরানি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

যুদ্ধের নবম দিনে রবিবার তেহরানের আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ইসরায়েলি বাহিনী ইরানের তেল ডিপোগুলোতে হামলা চালায়। ইসরায়েলের দাবি, এগুলো ক্ষেপণাস্ত্রের জ্বালানি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হত। অন্যদিকে, ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একে 'ভয়াবহ যুদ্ধাপরাধ' হিসেবে বর্ণনা করেছে।

আরও পড়ুন:Iran-Israel-US war: ট্রাম্পের থেকে ২৭ হাজারেরও বেশি বোমা কিনছে ইসরায়েল, হাজার-হাজার কোটি টাকার 'ফাঁসে' ইরান?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি আপাতত কোনও আলোচনার কথা ভাবছেন না। তাঁর মতে, একটা সময় আসবে যখন আত্মসমর্পণ করার মতোও কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এদিকে পরিস্থিতি পর্যালোচনায় ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জামাতা জ্যারেড কুশনার মঙ্গলবার ইসরায়েল সফরে যাচ্ছেন।

