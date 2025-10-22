English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Iran: প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তেহরানে। আলি খামেনেইয়ের সিনিয়র উপদেষ্টা আলি শামখানির মেয়ে ফাতেমার বিয়ের একটি ভিডিয়ো ফাঁস হয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র প্রতিবাদ।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 22, 2025, 01:34 PM IST
Iran's Pro-Hijab Leader Daughter's Wedding: স্ট্র্যাপলেস গাউন, বক্ষ বিভাজিকা স্পষ্ট! ভাইরাল ইরান সুপ্রিমো খামেনেইর ঘনিষ্ঠ কট্টরপন্থী নেতার মেয়ের বিয়ে...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক্কেবারে পশ্চিমী সাজে বিয়ে। আর তাই নিয়েই যত বিতর্ক। কেন সমালোচনা, কারণ এই ভিডিয়ো কোনও পশ্চিমি দেশের নয়, বরং ইরানে তোলা হয়েছে। সেই ইরান, যেখানে হিজাব বাধ্যতামূলক। যে নিয়ম চালু করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। সেই খামেনেইয়ের ঘনিষ্ঠ সহকারির মেয়ের বিয়েতে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। সেখানে নববধূকে দেখা গিয়েছে স্ট্র্যাপলেস ওয়েডিং গাউনে। 

ইসলামি শাসনে পরিচালিত ইরানে মহিলাদের হিজাব পরা বাধ্যতামূলক। কিন্তু, ওই দেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইর ঘনিষ্ঠ সহযোগীর মেয়ের বিয়ে ঘিরেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে যা ঘিরেই তুঙ্গে চর্চা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কনে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও স্ট্র্যাপলেস বিয়ের গাউন পরেছেন। তাঁর মাথাও খোলা।

যার মেয়ের বিয়ের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে তিন ইরানের অন্যতম হিজাবপন্থী নেতা তথা সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইর প্রধান উপদেষ্টা আলি শামখানির কন্যা। ২০২৪ সালে খামেনেই ঘনিষ্ঠ আলি শামখানির মেয়ের বিয়ে হয়। শামখানি ইরানের প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সর্বোচ্চ আধিকারিক। তিনি মেয়েদের উপর কঠোর ইসলামিক আইন প্রয়োগের পক্ষে ওকালতি করেন এবং হিজাব বিরোধী বিক্ষোভকারীদের উপর সহিংস দমন-পীড়নের নির্দেশ দেন।

যদিও ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল। গত এপ্রিলে শামখানি-কন্যার বিয়ে হয়। ‘নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স’ জানাচ্ছে, বিয়ের সময়ে তোলা ওই ভিডিয়োটি সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে সমাজমাধ্যমে। তারপরে নিমেষে তা ‘ভাইরাল’ হয়ে যায়। ৫৫ সেকেন্ডের ওই ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, কন্যা সেতায়েশকে নিয়ে একটি করিডর দিয়ে বিয়ের হলের দিকে যাচ্ছেন অ্যাডমিরাল শামখানি। শামখানির পরনে স্যুট। ইরানের সাধারণ মহিলাদের যেমন হিজাব পরে থাকতে দেখা যায়, কনের বেশ তেমন নয়।

স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টা নিয়ে সমাজমাধ্যমে চর্চা শুরু হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, হিজাব কি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জন্যই বাধ্যতামূলক? কেউ কেউ এমন কটাক্ষও করছেন, এসব নিয়ম আসলে শাসকদলের ভণ্ডামি! ২০২২ সালে ইরানের হিজাব বিদ্রোহ বিশ্বজুড়ে আলোড়ন ফেলেছিল। সরকারি নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে প্রাণও দিতে হয়েছে অনেককে। এসবের নেপথ্যে একজনই, আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। সেইসময় তাঁর সহযোগী হিসেবে এই নীতি সমর্থন করেছিলেন আলি শামখানি।

