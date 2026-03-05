Iran's Shahed Drone Explained: ইরানের ২০০০০ ডলারের ড্রোন কীভাবে ৪ মিলিয়ন ডলারের মার্কিন মিসাইলকে বলে বলে গোল দিল?

Iran's Shahed Drone Explained: ইরানের ২০০০০ ডলারের ড্রোন কীভাবে ৪ মিলিয়ন ডলারের মার্কিন মিসাইলকে বলে বলে গোল দিল?
Iran's Shahed Drone Explained: ইরানের ২০০০০ ডলারের ড্রোন রীতিমতো কামাল করছে। কীভাবে এবং কেন ৪ মিলিয়ন ডলারের মার্কিন মিসাইলকে তা বলে বলে গোল দিচ্ছে? ইরানের শাহেদ ড্রোনের চর্চায় গোটা বিশ্ব।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জ্বালানি সাশ্রয়ী ইঞ্জিন + পরিমিত রাডার ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা + ৪০-৫০ কেজি ওজনের ওয়ারহেড (বিস্ফোরক বহনের ক্ষমতা)= ইরানের শাহেদ সিরিজের কামিকাজে ড্রোন। এই ড্রোনগুলি তৈরির খরচ অনেকটাই কম। ২০ হাজার ডলারের কাছাকাছি। ফলে প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা সম্ভব। ইউএস-ইসরায়েলের যৌথ হামলার বিরুদ্ধে ইরানের প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে শাহেদ-১৩১ এবং শাহেদ- ১৩৬ সিরিজের ড্রোনগুলি। যা শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে সামরিক ঘাঁটি, তৈল ঘাঁটি এবং বেসামরিক বাড়িগুলিতে আঘাত হেনেছে। ছোট করে বলতে গেলে এখন ইরানের বিমান হামলার কৌশল একটাই- মার্কিন-ইসরায়েলি বাহিনীকে 'ফ্লাইং মিসাইল' দিয়ে মাত করার চেষ্টা। যা গ্রাউন্ড রাডার এবং বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয় এবং বৃহত্তর এবং শক্তিশালী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে ভেদ করা সহজ করে তোলে।
২০০০ এরও বেশি ড্রোন ফায়ার করেছে
এমনকী যদি ড্রোনগুলিকে গুলিও করা হয়, তবুও ইরানেরই জয় হবে। কারণ ২০০০০ মার্কিন ডলার দামের একটি ড্রোনকে আঘাত করতে ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রকেট ব্যবহার করা হয়েছে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-সহ বেশ কিছু প্রতিবেদন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ইরান এখন পর্যন্ত ২০০০ এরও বেশি ড্রোন ফায়ার করেছে। অবশ্যই PATRIOT বা THAAD-এর উন্নত প্রযুক্তি তার পক্ষে কাজ করেছে। আমেরিকান বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ৯০ শতাংশেরও বেশি ড্রোন বাধা দেওয়ার হার। যেখানে অন্যান্য দেশগুলির ৯৬ শতাংশের কাছাকাছি হার। কিন্তু কস্ট অফসেট এমন একটি সমস্যা যা চার বছর আগে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের পর থেকে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে খরচের এই অসম লড়াই এমন এক সমস্যা, যার জবাব পশ্চিমা বিশ্ব এখনও দিতে পারেনি রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার চার বছর পরেও।ট
শাহেদ ড্রোন কী?
শাহেদ-১৩১ বা শাহেদ-১৩৬ হল ছোট-ডেল্টা-উইংড মিসাইল যার পিছনে প্রপেলার-চালিত ইঞ্জিন থাকে। ফার্সি ভাষায় এই নামের অর্থ 'সাক্ষী' এবং এটি মূলত ২০০০ সালের গোড়ার দিকে ইরানের এক মহাকাশ সংস্থা, শাহেদ এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। উভয়ের আকার প্রায় একই; ওপেন-সোর্স মূল্যায়ন থেকে জানা যায় যে এগুলি ২.৫ থেকে তিন মিটার লম্বা এবং উৎক্ষেপণের সময় প্রায় ২০০ কেজি ওজনের, যার বেশিরভাগই জ্বালানি এবং পেলোড। ১৩৬ সিরিজের পরিসর ১৩১-এর চেয়ে দীর্ঘ হয়। অর্থাৎ ২০০০ থেকে ২৫০০ কিলোমিটারের মধ্যে, এবং উভয় মডেলের ছোট আকারের অর্থ হল এগুলি ইরানের প্রায় যে কোনও জায়গা থেকে উৎক্ষেপণ করা যেতে পারে। ড্রোনগুলি একপ্রকার নির্ভুল-নির্দেশিত যুদ্ধাস্ত্র যা নীচের দিকে লাগানো ডিসপোজেবল রকেট-বুস্টার ব্যবহার করে উৎক্ষেপণ করা হয়। একবার ড্রোন ফায়ার করার পর বুস্টারটি জেটিসন করা হয় এবং এটি চার-সিলিন্ডার, এয়ার-কুলড পিস্টন-চালিত ইঞ্জিন প্রপালশনে হয়। জেট ইঞ্জিনের উপর এক প্রপেলার স্থাপন করলে গতি কমে যায় - সর্বোচ্চ গতি প্রায় ১৮৫ কিমি প্রতি ঘণ্টায় - তবে এটি আরও বেশি পরিসর এবং তত্পরতা প্রদান করে। একটি বিস্ফোরক পেলোড - ৬০ কেজি পর্যন্ত লাগানো হয়; কিছু সংস্করণে ৯০ কেজি পেলোড থাকে তবে এর রেঞ্জ কম থাকে। এটি নেভিগেট করার জন্য ম্যানুয়ালি আপলোড করা হ। এবং ডাইভ-বোমা ফেলার আগে নির্বাচিত লক্ষ্যবস্তুর উপর ঘোরাফেরা করতে পারে।
আমেরিকার জবাব
২০২৫ সালের জুনে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে ১২ দিনের যুদ্ধেও শাহেদ ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছিল এবং রাশিয়া ইউক্রেনে এগুলি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করছে। তবে কিয়েভ একটি দক্ষ ড্রোন-বিরোধী স্কোয়াড তৈরি করেছে, যা রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি পশ্চিম এশিয়ায় মোতায়েনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যদি পশ্চিমা দেশগুলি ভ্লাদিমির পুতিনকে যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য করতে পারে। ইরানের ড্রোনগুলি সস্তা এবং দক্ষ। এগুলি সনাক্ত করাও কঠিন। তুলনামূলকভাবে কম রাডার ক্রস সেকশন এবং উৎক্ষেপণের সহজ হওয়ার কারণে এই ড্রোন সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যদিও পিস্টন ইঞ্জিনের গুঞ্জন শব্দ ওড়ার সময় তা স্পষ্ট করে তোলে। তবে রাশিয়া কিছু দিক উন্নত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে রাতের অপারেশনের বৈচিত্র্য এবং রাডার সনাক্তকরণের সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য ডানার ভিতরে মধুকোষ কাঠামো। কিন্তু সম্ভবত শাহেদ ড্রোনগুলির সবচেয়ে বড় প্রভাব হল আমেরিকাকেও একই খেলা খেলতে বাধ্য করা হয়েছে। লুকাস বা কম খরচের আনক্রুড কমব্যাট সিস্টেম, কে মার্কিন সেন্টকম 'একমুখী আক্রমণ ড্রোন... ইরানের শাহেদ ড্রোনের আদলে তৈরি' হিসাবেই বর্ণনা করেছে। প্রতিটির দাম প্রায় ৩৫,০০০ মার্কিন ডলার এবং শাহেদের মতো এটি এক নির্ভুল-নির্দেশিত গোলাবারুদ
