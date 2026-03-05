Iran’s Deadliest Weapons: আত্মঘাতী ওয়ানওয়ে অ্যাটাকে সিদ্ধহস্ত ইরানের মাটির নীচে আস্ত 'মিসাইল সিটি', হাতে ভয়াল 'ফাত্তাহ'...

Iran’s Deadliest Weapons: আত্মঘাতী ওয়ানওয়ে অ্যাটাকে সিদ্ধহস্ত ইরানের মাটির নীচে আস্ত 'মিসাইল সিটি', হাতে ভয়াল 'ফাত্তাহ'...
Iran’s Deadliest Weapons Revealed: ইরানের অস্ত্রাগারে আসলে কী কী আছে? সবচেয়ে ভয়ংকর তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড 'মিসাইল সিটি'। ইরান ব্যাপকভাবে তাদের 'ওয়ান-ওয়ে অ্যাটাক' বা আত্মঘাতী ড্রোনের উপর নির্ভর করে। একেবারে নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল 'ফাত্তাহ'ও ইরানের বিশেষ শক্তি। এই মিসাইল শব্দের চেয়ে অন্তত পাঁচ গুণ দ্রুত গতিতে যেতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা আর ইসরায়েল তো লেগে পড়ছে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ, হত্যাও করেছে ইরানের অবিসংবাদী নেতাকে। কিন্তু ইরান কি ছেড়ে দেবে? মোটেই নয়। ইরান সর্বশক্তি দিয়ে প্রত্যাঘাত করবে, যতটা সম্ভব ক্ষতি করবে দুই শত্রু দেশেরই। আর এরই প্রেক্ষিতে উঠে আসছে ইরানের সামরিক শক্তির প্রসঙ্গ। মনে রাখা জরুরি যে, ইরান অন্যতম বৈচিত্র্যময় অস্ত্রাগারের (largest and most varied arsenal) অধিকারী (Iran arsenal) দেশ হিসেবে স্বীকৃত। ব্যালিস্টিক মিসাইল (ballistic missiles), ক্রুজ মিসাইল (cruise missiles) এবং ড্রোন (Drones)-- এই ত্রয়ীই তেহরানের প্রতিরোধ-কৌশলের মূল ভিত্তি। মিডল ইস্টের (Middle East) অন্যতম বড় শক্তি ইরান।
ইরানের অস্ত্রাগারে আসলে কী কী আছে?
স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল থেকে শুরু করে ইসরায়েল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে আঘাত হানতে সক্ষম মধ্যম পাল্লার সিস্টেম-- সব মিলিয়ে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনীকে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় এবং বৈচিত্র্যময় হিসেবে গণ্য করা হয়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি হামলা তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইরানের এই বিশাল ব্যালিস্টিক মিসাইল ভান্ডার পাল্টা আঘাতের ছক কষছে এবং সংঘাত আরও ছড়িয়ে পড়ার বিপদ বাড়াচ্ছে।
প্রতিরোধের অস্ত্রসম্ভার
ছোট পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল (SRBM)
শাহাব-১: পাল্লা প্রায় ৩০০ কিমি।
শাহাব-২: পাল্লা প্রায় ৫০০ কিমি।
জোলফাগার: পাল্লা প্রায় ৭০০ কিমি; কঠিন জ্বালানিচালিত এবং নির্ভুলতাসম্পন্ন।
কিয়াম-১: পাল্লা প্রায় ৭০০-৮০০ কিমি; তরল জ্বালানিচালিত; উন্নত কৌশলের জন্য পাখাবিহীন (finless) এর নকশা।
মধ্যম পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল (MRBM)
শাহাব-৩: পাল্লা প্রায় ৮০০-১৩০০ কিমি; এর নতুন এডিশনগুলি আরও বেশি দূরত্বে যেতে সক্ষম।
ইমাদ: পাল্লা প্রায় ১৭০০ কিমি; উন্নত গাইডেড সিস্টেম আছে।
গদর-১: পাল্লা ১৬০০-২০০০ কিমি; শাহাব মিসাইলের অ্যাডভান্স এডিশন।
খোররামশাহর: পাল্লা প্রায় ২০০০ কিমি; অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন পেলোড বহনে সক্ষম।
সেজজিল: পাল্লা প্রায় ২০০০-২৫০০ কিমি; কঠিন জ্বালানিচালিত, দ্রুত উৎক্ষেপণে সহায়ক।
খেইবার শেকান: পাল্লা প্রায় ১৪৫০ কিমি; কঠিন জ্বালানিচালিত।
হজ কাসেম: পাল্লা প্রায় ১৪০০ কিমি।
ক্রুজ মিসাইল
সুমার: পাল্লা ২০০০-২৫০০ কিমি; এটি রাশিয়ান Kh-55 প্রযুক্তির আদলে তৈরি বলে মনে করা হয়।
ইয়া-আলি: পাল্লা প্রায় ৭০০ কিমি।
কুদস (সব সংস্করণ মিলিয়ে): মডেল ভেদে ৭০০-১০০০ কিমি।
হোভেইজেহ: পাল্লা প্রায় ১৩৫০ কিমি।
পাভেহ: পাল্লা প্রায় ১৬৫০ কিমি।
রাদ (Ra’ad): ৩৫০ কিমি পাল্লার জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র।
ড্রোন ও ক্রুজ মিসাইল কৌশল
ক্রুজ মিসাইলগুলি মাটির খুব কাছ দিয়ে (low altitude) এবং ভূ-প্রকৃতি অনুসরণ করে উড়তে পারে, যার ফলে রাডারে এগুলি শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে-- বিশেষ করে যখন ড্রোনের সঙ্গে এগুলি উৎক্ষেপণ করা হয়।
ইরান ব্যাপকভাবে 'ওয়ান-ওয়ে অ্যাটাক' বা আত্মঘাতী ড্রোনের উপর নির্ভর করে। এগুলি মিসাইলের তুলনায় ধীরগতির হলেও সস্তা, যা ঝাঁকে ঝাঁকে পাঠিয়ে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিভ্রান্ত করা যায় এবং প্রতিপক্ষের উপর চাপ তৈরি করা ব্যবহার করা হয়।
আন্ডারগ্রাউন্ড মিসাইল সিটি
ইরান তাদের ক্ষেপণাস্ত্রের সুরক্ষায় ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। কেরমানশাহ এবং সেমনান-সহ পারস্য উপসাগরের কাছে অন্তত পাঁচটি পরিচিত ভূগর্ভস্থ মিসাইল কমপ্লেক্স রয়েছে। এই বিশাল ঘাঁটিগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র মজুত, গোপন উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা এবং দীর্ঘ টানেল রয়েছে।
২০২০ সালে ইরান মাটির নীচ থেকে ব্যালিস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপণ করে তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিল। সামরিক পরিকল্পনাবিদদের মতে, ইরানের এই সুরক্ষিত পরিকাঠামোর কারণে একটি মাত্র হামলায় তাদের মিসাইল ক্ষমতা ধ্বংস করা প্রায় অসম্ভব।
হাইপারসনিক মিসাইল
২০২৩ সালে প্রথম ইরান তাদের একেবারে নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল 'ফাত্তাহ' উন্মোচন করে। এই মিসাইল শব্দের চেয়ে অন্তত পাঁচ গুণ দ্রুত গতিতে চলতে পারে এবং মাঝ আকাশে দিক পরিবর্তন করতে সক্ষম। তবে এর পূর্ণ কার্যক্ষমতা নিয়ে স্বাধীন মহলে এখনও যাচাই-বাছাই চলছে।
