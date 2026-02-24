Ayatollah Ali Khamenei's death EXPLAINER: ইরানের সর্বেসর্বা, ইসলামি বিশ্বের বড় নেতা খামেইনি আর নেই! ভয়ংকর প্রভাব পড়তে চলেছে গোটা দুনিয়ায়, যা জানা জরুরি...

Ayatollah Ali Khamenei's death EXPLAINER: ইরানের সর্বেসর্বা, ইসলামি বিশ্বের বড় নেতা খামেইনি আর নেই! ভয়ংকর প্রভাব পড়তে চলেছে গোটা দুনিয়ায়, যা জানা জরুরি...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে ইরান এক প্রভাবশালী শক্তি। গত কয়েক দশক ধরে ইরানের ক্ষমতার কেন্দ্রে রয়েছেন ৮৫ বছর বয়সী সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই। সম্প্রতি ইজরায়েল-ইরান সংঘাত এবং ইরানের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে একটি বড় প্রশ্ন বিশ্বজুড়ে দানা বাঁধছে—যদি খামেনেইর মৃত্যু হয় বা তিনি কোনোওভাবে অপসারিত হন, তবে কি ইরানে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন (Regime Change) সম্ভব?
খামেনেইর উত্তরসূরিই বা কে হতে পারেন?
ইরানের ক্ষমতার কাঠামো ও সর্বোচ্চ নেতার গুরুত্ব
ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'সর্বোচ্চ নেতা' বা 'সুপ্রিম লিডার' হলেন সর্বেসর্বা। সশস্ত্র বাহিনী, বিচার বিভাগ এবং রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সরাসরি তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে। খামেনেই ১৯৮৯ সাল থেকে এই পদে রয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্তই ইরানের বিদেশনীতি এবং পারমাণবিক কর্মসূচির গতিপথ নির্ধারণ করে। ফলে তাঁর অবর্তমানে ক্ষমতার একটি বড় শূন্যতা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।
খামেইনির মৃত্যু বা অপসারণে কী ঘটবে?
খামেনেইর অবর্তমানে ইরানের সংবিধান অনুযায়ী একটি অস্থায়ী পরিষদ গঠিত হবে, যা নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনের আগ পর্যন্ত কাজ করবে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, পর্দার আড়ালে ক্ষমতার লড়াই হবে তীব্র।
১. নির্বাচক সভা (Assembly of Experts): নতুন নেতা নির্বাচনের দায়িত্ব ৮৮ জন ধর্মতত্ত্ববিদের সমন্বয়ে গঠিত এই সভার ওপর ন্যস্ত। কিন্তু বাস্তবে ইরানের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী 'ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস' (IRGC)-এর সমর্থন ছাড়া কারোরই এই পদে বসা অসম্ভব।
২. আইআরজিসি-র ভূমিকা: অনেকে মনে করেন, খামেনেইর পর ইরান ধীরে ধীরে একটি বিশুদ্ধ ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্র থেকে 'সামরিক-ধর্মতাত্ত্বিক' রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। IRGC চাইবে এমন কাউকে নেতা বানাতে, যিনি তাদের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করবেন।
সম্ভাব্য উত্তরসূরি কারা?
দীর্ঘদিন ধরে খামেইনির উত্তরসূরি হিসেবে দুজনের নাম সবচেয়ে বেশি আলোচিত হতো—সাবেক প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এবং খামেনেইর পুত্র মোজতবা খামেনেই।
ইব্রাহিম রাইসি: ২০২৪ সালের মে মাসে একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় রাইসির মৃত্যু খামেনেইর উত্তরাধিকার পরিকল্পনায় বড় ধাক্কা দিয়েছে। রাইসি ছিলেন কট্টরপন্থী এবং খামেনেইর অত্যন্ত বিশ্বস্ত।
মোজতবা খামেইনি: রাইসির মৃত্যুর পর খামেনেইর পুত্র মোজতবা এখন অন্যতম প্রধান দাবিদার। যদিও ইরানে বংশানুক্রমিক শাসনের (রাজতন্ত্রের মতো) বিরোধিতা রয়েছে, তবুও IRGC-র সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে মোজতবা শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছেন।
শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন কি সম্ভব?
বাইরে থেকে চাপ দিয়ে বা সর্বোচ্চ নেতাকে সরিয়ে দিলেই ইরানে রাতারাতি শাসন পরিবর্তন বা গণতন্ত্র আসা কঠিন। এর পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে:
১. গভীর রাষ্ট্রীয় কাঠামো (Deep State): ইরানের শাসনব্যবস্থা কেবল একজন ব্যক্তির ওপর নির্ভর নয়। এটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সামরিক বাহিনী এবং অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের এক জটিল মিশেল। খামেনেই না থাকলেও এই 'সিস্টেম' নিজেকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে।
২. জনগণের বিক্ষোভ: ২০২২ সালে মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর ইরানে ব্যাপক জনবিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। দেশের তরুণ প্রজন্মের বড় একটি অংশ বর্তমান শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। তবে বিরোধী শক্তির কোনো একক নেতা বা সঠিক দিকনির্দেশনা না থাকায় এই আন্দোলন এখনো সরকারকে উৎখাত করার মতো জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি।
৩. বিদেশের হস্তক্ষেপ: ইজরায়েল বা আমেরিকার পক্ষ থেকে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হলে তা হিতে বিপরীত হতে পারে। এটি ইরানি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করতে পারে, যা বর্তমান শাসকদলের হাতকেই শক্ত করবে।
আন্তর্জাতিক প্রভাব
খামেনেইর মৃত্যু বা ক্ষমতার পরিবর্তন হলে তার প্রভাব পড়বে লেবাননের হিজবুল্লাহ, গাজার হামাস এবং ইয়েমেনের হুথিদের ওপর। ইরান যদি অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তবে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের 'প্রক্সি' বাহিনীগুলো দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। আবার নতুন নেতা যদি আরও কট্টরপন্থী হন, তবে ইজরায়েলের সাথে সরাসরি যুদ্ধ বাঁধার আশঙ্কা বেড়ে যাবে।
ইরান বর্তমানে এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। আয়াতুল্লাহ খামেনেইর বয়স এবং রাইসির আকস্মিক মৃত্যু উত্তরাধিকার লড়াইকে জটিল করে তুলেছে। শাসন পরিবর্তনের সম্ভাবনা তাত্ত্বিকভাবে থাকলেও, ইরানের বর্তমান সামরিক ও গোয়েন্দা কাঠামো অত্যন্ত শক্তিশালী। খামেনেইর পর ইরানের শাসনব্যবস্থা হয়তো ভেঙে পড়বে না, কিন্তু এটি এক দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা বা সামরিক নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশ্ববাসী এখন গভীর উদ্বেগের সাথে ইরানের ক্ষমতার অলিন্দে ঘটে চলা পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে আছে।
