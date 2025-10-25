English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Donald Trump: উত্তর কোরিয়া কি বড় পারমাণবিক শক্তি? ট্রাম্পের মন্তব্যে বিশ্ব জুড়ে তোলপাড়...

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 25, 2025, 08:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ফের বিতর্কের কেন্দ্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি উত্তর কোরিয়াকে বলেন 'পারমাণবিক শক্তি' , এই উত্তিকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে সিউল পর্যন্ত এক নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি। 

ট্রাম্প বলেন,'ওদের কাছে অনেক নিউক্লিয়ার অস্ত্র রয়েছে। আমি বলব,ওরা এক রকম পারমাণবিক শক্তি বটে।' এই মন্তব্যের পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি আমেরিকা নীতিগতভাবে উত্তর কোরিয়াকে একটি পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে মেনে নিতে চলেছে? যদিও হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র এখনও ‘পূর্ণ যুদ্ধসম্ভার বর্জন’ নীতিতেই অটল। 

তারপর,দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার জানিয়েছে যে তারা উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের কোনও স্বীকৃতি দেবে না। অনেকে বলছেন, ট্রাম্প হয়তো একটি কৌশল অবলম্বন করছেন যাতে আলোচনার টেবিলে কিম জং উনকে ফেরাতে পারে। তাই চাপ তৈরির অস্ত্র হিসেবে এই ধরনের 'আংশিক স্বীকৃতি' ব্যবহার করছেন ট্রাম্প।  

উল্লেখ্য, উত্তর কোরিয়া ইতিমধ্যেই একাধিক পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে এবং গোপনে অন্তত চারটি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র থাকার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ফলে ট্রাম্পের এই বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা।

