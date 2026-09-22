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ইমরান সমর্থকদের মিছিলে গুলি, মন্ত্রীকে অপহরণ, ক্রমশ গৃহযুদ্ধের দিকে পাকিস্তান?

Pakistan Unrest: মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি বৈঠকে যোগ দিতে পেশোয়ারের এমপিএ হোস্টেল থেকে বের হওয়ার পরই শাকুরকে আটক করা হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 22, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:10 PM IST
ইমরান সমর্থকদের মিছিলে গুলি, মন্ত্রীকে অপহরণ, ক্রমশ গৃহযুদ্ধের দিকে পাকিস্তান?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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