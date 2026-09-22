/ইমরান সমর্থকদের মিছিলে গুলি, মন্ত্রীকে অপহরণ, ক্রমশ গৃহযুদ্ধের দিকে পাকিস্তান?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইমরান খানকে মুক্তি দেওয়ার দাবি ক্রমশই তীব্র হচ্ছে পাকিস্তানে। জেলবন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর মুক্তির দাবিতে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর ইসলামাবাদ অভিমুখে একটি পদযাত্রার ডাক দিয়েছে। এনিয়ে সরকারের সঙ্গে সংঘাত আরও তীব্র হয়ে উঠছে পিটিআইয়ের। খাইবারপাখতুনখাওয়ায় পিটিআইয়ের উপরে পুলিস দমন পীড়ন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ এনেছে পিটিআই।
এদিকে, পিটিআইকে থামাতে তাদের একের পর এক নেতাকে গ্রেফতার করছে পুলিস। ইতিমধ্য়েই ইমরান খানের দুই বোনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এবার খাইবার পাখতুনখাওয়ার মন্ত্রী ফজল শাকুরকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ওই ঘটনাটিকে খাইবার পাখতুনখাওয়া সংসদ ‘ অপহরণ ’ হিসেবে দেখছে। মালাকান্দে গোলাগুলির একটি পৃথক ঘটনায় অপর এক প্রাদেশিক মন্ত্রী শাকিল আহমেদের নাম জড়িয়েছে।
পাক সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি বৈঠকে যোগ দিতে পেশোয়ারের এমপিএ হোস্টেল থেকে বের হওয়ার পরই শাকুরকে আটক করা হয়। অভিযোগ উঠেছে, সাধারণ পোশাকের কিছু লোক তাকে তুলে নিয়ে যায়। পরে খাইবার পাখতুনখোয়া বিধানসভা এই ঘটনাকে একজন প্রাদেশিক মন্ত্রীকে ‘ অপহরণ ’ বলে উল্লেখ করে। স্পিকার বাবর সেলিম সোয়াতী বলেন, সম্প্রতি এই প্রদেশে এরকম বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। তিনি শাকুরকে গ্রেপ্তারের একটি ভিডিও দেখান।
প্রাদেশিক আইনমন্ত্রী আফতাব আলম জানিয়েছেন, শাকিল খানের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনি বলেন, শাকুরকে অপহরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, পৃথক ঘটনায় একজন এমপিএ-র ছেলে এবং অন্য এক প্রাদেশিক মন্ত্রীর কর্মীদেরও তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
শাকুরকে আটক করার সঠিক পরিস্থিতি এখনও পরিষ্কার নয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনে এই ঘটনাটিকে বর্ণনা করতে "গ্রেপ্তার" এবং " অপহরণ " উভয় শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে, তবে তাকে যেভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে তা নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে প্রাদেশিক বিধানসভা।
মালাকান্দে যোগাযোগ ও পূর্তমন্ত্রী শাকিল আহমেদকে কেন্দ্র করে আলাদা একটি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। পুলিসের দাবি, বাটখেলা বাইপাসে গোলাগুলির এক ঘটনায় কাউন্টার টেররিজম ডিপার্টমেন্ট-র এক কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে, মন্ত্রী শাকিল আহমেদ এবং তাঁর সহযোগীরা সিটিডি কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনসহ বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা করা হয়েছে। তবে মন্ত্রী শাকিল আহমেদ সম্পূর্ণ ভিন্ন দাবি করেছেন। তিনি অজ্ঞাতপরিচয় সশস্ত্র লোকদের বিরুদ্ধে মামলা করার আবেদন করে জানান, এই হামলায় আসলে তাঁকেই লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। এই ঘটনার পর পিটিআই কর্মীরা বাটখেলায় জড়ো হন। এসব ঘটনায় এলাকার দলীয় সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ আরও বেড়ে গিয়েছে।
পিটিআই-এর ইসলামাবাদ পদযাত্রার প্রস্তুতির মাঝেই এই ঘটনাগুলো ঘটল। খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদি সোমবার জানান, দলটি ‘যেকোনো মূল্যে’ ২৭ সেপ্টেম্বরের প্রতিবাদ কর্মসূচি সফল করবে এবং ২৫ সেপ্টেম্বর এর বিস্তারিত পরিকল্পনা ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, সারা দেশে পিটিআই কর্মীদের সংগঠিত করা হবে। ইমরান খানের সাথে সাক্ষাতের জন্য দল থেকে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক সব পথই ব্যবহার করা হয়েছে, আর এখন তারা পদযাত্রা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পিটিআই চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার গওহর আলী খান জানান, তাদের দল ইসলামাবাদ ‘দখল’ করার কোনো পরিকল্পনা করছে না এবং পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করবে। লাহোরে ইমরান খানের তিন বোনকে আটক করার পরপরই এই প্রতিবাদের কথা সামনে আসে। ২০ সেপ্টেম্বর আলিমা খানকে আটক করা হয়, আর উজমা খান এবং নোরিন নিয়াজিকেও আটক করা হয়।
২৭ সেপ্টেম্বরের এই পদযাত্রা এখন পিটিআই এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যকার সংঘাতের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। একদিকে দলটি তাদের সমর্থকদের সংগঠিত করছে, অন্যদিকে পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় পিটিআই নেতা ও কর্মীদের ওপর পুলিশের অভিযানও অব্যাহত রয়েছে।
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