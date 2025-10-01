English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Donald Trump: আচমকাই শাটডাউন আমেরিকায়, পদত্যাগের সময় কি এগিয়ে আসছে ট্রাম্পের!

Donald Trump: প্রায় পঞ্চান্ন বছর পর এরকম এক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল। ফলে সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজনৈতিক মহল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 1, 2025, 07:27 PM IST
Donald Trump: আচমকাই শাটডাউন আমেরিকায়, পদত্যাগের সময় কি এগিয়ে আসছে ট্রাম্পের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংসদরাই ঠিক করতে পারছেন না দেশ চালাতে কোথায় কত বরাদ্দ করা হবে। এর জেরেই বুধবার আংশিক শাটডাউনে চলে গেল আমেরিকা সরকার। ১৯৭৭ সালের পর থেকে এমন পরিস্থিতি আর হয়নি। বিভিন্ন খাতে সরকার তার খচর চালিয়ে যাবে কিনা তা নিয়ে ডেমোক্রাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক বেধে যায়। শাটডাউন হলো মূলত কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে তহবিল সংক্রান্ত সমস্যা।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি প্রস্তাব দিয়েছেন স্বাস্থ্য খাতে খরচ কমানো হবে। ট্রাম্প এই প্রস্তাবকে বলছেন বিগ বিউটিফুল বিল বা BBB। ডেমোক্রাটরা বলছেন, বরাদ্দ কমানো যাবে না। বরং ট্যাক্সের বদল করে সাধারণ মানুষকে নতুন কোনও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হবে। সাধারণ মানুষ মেডিক্লেইমের প্রিমিয়াম দিতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন। 

এই শাটডাউন কি বড় আকার নিতে পারে

প্রায় পঞ্চান্ন বছর পর এরকম এক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল। ফলে সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজনৈতিক মহল। ফেডারেল কর্মীরা সাধারণত তাদের চাকরিতে ফিরে আসেন এবং সংস্থাগুলি আগের মতোই কাজ শুরু করে। তবে, এই সময়ে, ট্রাম্প প্রশাসনের অফিস অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট (Office of Management and Budget) সংস্থাগুলিকে "রিডাকশন-ইন-ফোর্স" (reduction-in-force - RIF) নোটিশের জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে: অর্থাৎ, প্রেসিডেন্টের অগ্রাধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচিত প্রোগ্রামগুলিতে স্থায়ীভাবে কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।

ঠিক মাঝরাতে সরকারি শাটডাউনের সময়সীমা আসার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, অফিস অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট (OMB) ফেডারেল সংস্থাগুলিকে তাদের শাটডাউন পরিকল্পনা কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে।

OMB-এর পরিচালক রাসেল ভাউট সংস্থা প্রধানদের কাছে লেখা এক চিঠিতে জানান যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প চলমান প্রস্তাবকে (H.R. 5371) সমর্থন করেন। তবে, ডেমোক্র্যাটরা সময়সীমার আগে এর অনুমোদন আটকে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলেই শাটডাউন শুরু হবে।

চিঠিতে ফেডারেল কর্মীদের তাদের পরবর্তী নির্ধারিত শিফটে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তাদের কাজ হবে শাটডাউনের প্রক্রিয়াগুলি গুছিয়ে আনা।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্থা তাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। এই পরিকল্পনায় হাজার হাজার ফেডারেল কর্মীকে অস্থায়ী ছুটি-তে পাঠানো হচ্ছে। অন্যদের অবশ্য বেতন ছাড়াই কাজ চালিয়ে যেতে হবে, বিশেষ করে অপরিহার্য (essential) ভূমিকাগুলিতে যারা আছেন।

সবচেয়ে সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, প্রতিরক্ষা বিভাগ (Department of Defense - DoD)-এ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মী, অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার কর্মীকে ফার্লOUGH করা হবে। তবে তারা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মী, অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৪০ হাজার কর্মীকে বহাল রাখবে।

অন্যদিকে, ভেটেরান অ্যাফেয়ার্স বিভাগ (VA) সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মী, অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার কর্মীকে কাজে বহাল রাখবে। তারা মাত্র ১৫ হাজার কর্মীকে ফার্লOUGH করবে।

শাটডাউন দীর্ঘ হলে কি ট্রাম্প পদত্যাগ করবেন?

না, সরকার শাটডাউন দীর্ঘ হলেও রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বা অন্য কোনো মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই।

শাটডাউন হলো মূলত কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে তহবিল সংক্রান্ত সমস্যা।

শাটডাউন চলাকালীনও রাষ্ট্রপতি তাঁর সমস্ত নির্বাহী ক্ষমতা ধরে রাখেন।

তাঁর কর্তৃত্বেই সরকারের যে কাজগুলি অপরিহার্য (essential) সেগুলি চলতে থাকে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগের দীর্ঘ শাটডাউনগুলি, যেমন ২০১৮-২০১৯ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের ৩৫ দিনের শাটডাউনও, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের কারণ হয়নি।

কীভাবে মিটবে এই সমস্যা

ক্যালিফোর্নিয়ার ৬ষ্ঠ কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টের মার্কিন প্রতিনিধি অ্যামি বেরা-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আসন্ন শাটডাউন নিয়ে একটি FAQ (প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন) প্রকাশ করা হয়েছে।

সেই তথ্য অনুযায়ী, যখন সেনেট একটি বরাদ্দ বিল (appropriation bill) পাস করতে পারবে, তখনই শাটডাউন শেষ হবে।

FAQ শিটে বলা হয়েছে: "একটি সরকারি শাটডাউন শেষ করার জন্য, কংগ্রেসকে বরাদ্দ বিল পাস করতে হবে, এবং রাষ্ট্রপতিকে তাতে স্বাক্ষর করতে হবে।" এই বিলগুলি শাটডাউন হওয়া বিভাগ ও সংস্থাগুলির জন্য তহবিল সরবরাহ করে।

"রাষ্ট্রপতির একতরফাভাবে শাটডাউন শেষ করার ক্ষমতা নেই।"

"তহবিল বিলগুলি অন্য যেকোনো বিলের মতোই একই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।"

অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতি সেগুলিকে আইনে পরিণত করার আগে হাউস এবং সেনেট উভয়ের অনুমোদন প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, সেনেটে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও, GOP (রিপাবলিকান পার্টি) নেতাদের যেকোনো তহবিল বিল পাস করতে অন্তত আটটি ডেমোক্র্যাট ভোটের প্রয়োজন।

এর কারণ হল পদ্ধতিগত নিয়ম এবং কেনটাকির GOP সেনেটর র‍্যান্ড পল-এর বিরোধিতা।

Donald TrumpUS ShutdownIndia Us Tariff War
