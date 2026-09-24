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যুদ্ধের মুখোমুখি দুই প্রতিবেশী দেশ: আফগান সীমান্তে ড্রোনের ঝাঁক নামিয়ে ১০ ঘাঁটিতে পাকিস্তানের বিধ্বংসী রক্তক্ষয়ী হামলা

Pakistan retaliate Afganistan drone attack: বৃহস্পতিবার ভোরে এই তীব্র প্রত্যাঘাতের কথা ঘোষণা করেছেন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার। ইসলামাবাদের দাবি, আত্মরক্ষার সার্বভৌমিক অধিকার প্রয়োগ করেই আফগান মাটিতে ড্রোন মজুত ও উৎক্ষেপণ কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছে।   

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 24, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:11 PM IST
যুদ্ধের মুখোমুখি দুই প্রতিবেশী দেশ: আফগান সীমান্তে ড্রোনের ঝাঁক নামিয়ে ১০ ঘাঁটিতে পাকিস্তানের বিধ্বংসী রক্তক্ষয়ী হামলা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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