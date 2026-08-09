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পাকিস্তান, তুর্কিয়ে, সৌদির 'ইসলামিক ন্যাটো' চাপে ফেলবে ভারতকে? কেন মুসলিম দেশগুলি দল বাঁধছে? ভয় পাচ্ছেন ট্রাম্পও?

Saudi-Pakistan-Turkey Pact Explained: সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক গত শুক্রবার এক যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তি ন্যাটোর মতো একটি শক্তিশালী সামরিক জোট গঠনের আলোচনাও উসকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। যা ক্ষমতার ভারসাম্যটাকেই বদলে দিতে পারে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 09, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:56 PM IST
পাকিস্তান, তুর্কিয়ে, সৌদির 'ইসলামিক ন্যাটো' চাপে ফেলবে ভারতকে? কেন মুসলিম দেশগুলি দল বাঁধছে? ভয় পাচ্ছেন ট্রাম্পও?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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