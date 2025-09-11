Dhaka University Election 2025: হাসিনাহীন বাংলাদেশ কি মৌলবাদের রাহুগ্রাসে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্বাচনে জামাতপন্থী শিবিরের ঝড়...

Dhaka University Election 2025: হাসিনাহীন বাংলাদেশ কি মৌলবাদের রাহুগ্রাসে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্বাচনে জামাতপন্থী শিবিরের ঝড়...
Dhaka University Election 2025: রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অনেকে মনে করছেন, যারা দেশের ক্ষমতায় যেতে চায়, তাদের পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দলের জন্যই বার্তা দিয়ে দিয়েছে ডাকসুর ভোট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর বিএনপির সামনে খোলা ময়দান। অন্তর্বর্তী সরকারের তত্ত্ববধানে নির্বাচন হয়তো আর কয়েক মাস পরেই। সেই ভোটে বিএনপির ক্ষমতায় আসা প্রায় সময়ের অপেক্ষা। তার আগে ভূমিধস বিএনপি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল শিবিরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বা ডাকসু-র নির্বাচনে মোট ২৮টি পদের ২৩টিতেই জিতেছে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির। দুরমুশ জাতীয়তাবাদী দল।
ইসলামিক ছাত্র সংগঠনের জয় একদিকে যেমন বিএনপির কাছে ধাক্কা, তেমনি একটা ইঙ্গিত উঠে আসছে, বাংলাদেশে কি শক্তিশালী হচ্ছে ইসলামপন্থীরা! রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের এই ভোটকে খুব হালকা ভাবে নিয়েছিল বিএনপি। কিন্তু তাই বলে এমন ভূমিধস পরাজয়? ব্যাখ্যা করতে পারছেন না অনেকেই।
ডাকসুর ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লড়াই করেছিলেন মোট ৫ জন। তাদের মধ্যে ১৪,০৪২ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন ইসলামি ছাত্র শিবিরের প্রার্থী সাদিকে কায়েম। তাঁর ঠিক পরেই যিনি ভোটে পেয়েছেন তিনি সোই আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৫৭০৮ ভোট। ফলে ফারাকটা স্পষ্ট। বাকীর অনেক পেছনে।
সাধারণ সম্পাদক পদের লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন শিবির প্রার্থী এস এম ফারহাদ। তিনি পেয়েছেন ১০৭৯৪ ভোট। তার পরেই রয়েছেনছাত্রদলের তানভীর বারী হামিম। তিনি পেয়েছেন ৫২৮৩ ভোট। ফলে বোঝা যায় শিবিরের ওয়েট।
এজিএস পদেও জয়ী হয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থী মহিউদ্দিন খান। তিনি পেয়েছেন ১১৭৭২ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের প্রার্থী পেয়েছেন ৫ হাজার ভোট। এর পাশাপাশি ডাকসুর ১২টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে ৯টিতে জিতেছে শিবিরের প্রার্থীরা। বাকি তিনটিতে জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থীরা। তাঁরা হলেন গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সানজিদা আহমেদ তন্বি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ এবং সমাজসেবা সম্পাদক পদে যুবাইর বিন নেছারী। সবেমিলিয়ে বিএনপির ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে শিবিরের তফাত অনেক। এটাই কি চোখে আঙুল দিয়ে অন্য কিছুই ইঙ্গিত করছে? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অনেকে মনে করছেন, যারা দেশের ক্ষমতায় যেতে চায়, তাদের পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দলের জন্যই বার্তা দিয়ে দিয়েছে ডাকসুর ভোট। এবার সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অনেকে আবার ডাকসুর প্রভাবের বিষয়কে মাছি মারার ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাদের বক্তব্য, ডাকসু ভোটের ফলাফল থেকে গোটা বাংলাদেশকে বিবেচনা করার কোনও হেতু নেই। তবে এইই ফল নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে বিএনপি শিবিরে। পাশাপাশি এই ফল নিয়ে যাতে কোনও অশান্তি না হয় তার উপরেও নজর রাখছে বিএনপি।
বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্কের টানাপোড়েন একটা রয়েইছে। নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে দুই দল বিপরীতমুখী। পিআর পদ্ধতিতে ভোটের ব্যাপারে অনড় জামায়ত শিবির। আর বিএনপি বর্তমান ভোট পদ্ধতির পক্ষে। বিএনপি শিবিরের খবর, ডাকসু-র ফল নিয়ে দলে ক্ষোভ রয়েছে। এর ফলেই জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির ফাটল আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।
