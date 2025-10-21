English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Israel Dropped 153 Tonnes of Bombs on Gaza: প্যালেস্টাইনের গাজা উপত্যকায় রবিবার একদিনে ১৫৩ টন বোমা ফেলেছে ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সে দেশের পার্লামেন্ট নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন। সত্যিটা কী?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 21, 2025, 01:57 PM IST
Israel Dropped Bombs: গাজায় একদিনে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০৭ পাউন্ড বোমা ফেলল ইসরায়েল! আগুনধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই বইছে রক্তবন্যা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump) সারা বিশ্বে শান্তি আনছেন, কিন্তু ইসরায়েল (Israel) গাজার (Gaza) কী হবে? জানা গিয়েছে, ইসরায়েল গাজার উপর ১৫৩ টন বোমা ফেলল। পাউন্ডের হিসেবে যা, ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০৭ পাউন্ডের পরিমাণ। প্যালেস্টাইনের গাজা উপত্যকায় গত রবিবার একদিনে ১৫৩ টন বোমা ফেলল ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু (Prime Minister Benjamin Netanyahu) সে দেশের পার্লামেন্ট নেসেটে নিজেই এই খবর জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

এক হাতে অস্ত্র, অন্য হাতে শান্তি

নেতানিয়াহু বলেন, আমাদের এক হাতে অস্ত্র, অন্য হাত শান্তির জন্য প্রসারিত। দুর্বলের সঙ্গে নয়, শক্তিশালীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করুন। আজ ইসরায়েল আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতে দেওয়া ভাষণে নেতানিয়াহু এ কথা বলেন। তাঁর এমন বয়ানে গাজায় চলা যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত ইসরায়েল কতটা মেনে চলছে, তা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে।

৪৫ জন প্যালেস্টাইনি নিহত

ইসরায়েলের অভিযোগ, হামাসের হামলায় তাদের দুজন সেনা নিহত হয়েছে। প্রতিক্রিয়ায় গাজা উপত্যকায় কয়েক দফায় বিমান হামলা চালানো হয়েছে। যদিও হামাস বলছে, এমন কোনো হামলার তথ্য তাদের কাছে নেই। গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় অন্তত ৪৫ জন প্যালেস্টাইনি নিহত হয়েছেন।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর

গত ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। ইসরায়েলের দাবি, এতে ১১০০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া প্রায় আড়াইশো মানুষকে বন্দি করে গাজায় নেওয়া হয়। জবাবে ওই দিনই গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েল। দুবছরের হামলায় গাজায় নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা ৬৮ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। সম্প্রতি গাজায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে হামাস ও ইসরায়েল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা মেনে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে।
যুদ্ধবিরতির আওতায় ইসরায়েলি বাহিনীর গাজায় অভিযান বন্ধ করার কথা। বন্ধ হবে কি? 

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

