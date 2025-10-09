Israel-Hamas ceasefire deal: ট্রাম্পের তালে তাল মিলিয়ে অবশেষে সন্ধি? হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রাজি ইসরায়েল!

Israel-Hamas ceasefire deal: ট্রাম্পের তালে তাল মিলিয়ে অবশেষে সন্ধি? হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রাজি ইসরায়েল!
Israel-Hamas Peace Plan: ইহুদি দেশটি গাজার কিছুটা অংশ থেকে তাদের সেনা তুলে নেবে। প্রথম ধাপের চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গাজায় দুই বছরব্যাপী চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসানের পথে যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি ও বন্দি বিনিময় করবে ইসরায়েল-হামাস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে স্বস্তি ফিরতে চলেছে গাজায় (Gaza)! শেষপর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump) প্রস্তাবিত ‘২০দফা শান্তি পরিকল্পনার’ প্রথম ধাপে সম্মত হয়েছে ইসরায়েল ও হামাস (Israel-Hamas Peace Plan)। হামাস একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি ফেরাতে তারা চুক্তিতে রাজি হয়েছে।
আরও পড়ুন, Donald Trump: নোবেল-জ্বরে কাঁপছেন ট্রাম্প! গাজায় শান্তি চুক্তির ললিপপ দেখিয়ে পুরস্কার ছিনতাইয়ের চেষ্টা?
"I am very proud to announce that Israel and Hamas have both signed off on the first Phase of our Peace Plan... BLESSED ARE THE PEACEMAKERS!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/lAUxi1UPYh
— The White House (@WhiteHouse) October 8, 2025
ট্রাম্প তাঁর সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে লেখেন, ‘আমি গর্বিত গাজা শান্তিচুক্তির প্রথম দফায় একমত হয়েছে ইসরায়েল এবং হামাস। এর অর্থ প্যালেস্তাইনের সশস্ত্র গোষ্ঠীটি ইসরায়েলি পণবন্দিদের মুক্তি দেবে। পরিবর্তে ইসরায়েল গাজার কিছু অংশ থেকে তাদের সেনা তুলে নেবে।’
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই চুক্তিকে "ইসরায়েলের জন্য একটি মহান দিন" বলে অভিহিত করেছেন। তবে শান্তি পরিকল্পনার সব দফা নিয়ে এখনও দুই পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছায়নি। বিশেষ করে গাজায় যুদ্ধ-পরবর্তী প্রশাসন, হামাসের অস্ত্র সমর্পণ ও ভবিষ্যৎ এবং গাজা থেকে পুরোপুরি ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের সময়সীমা নিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি।
চুক্তি অনুযায়ী, ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা যুদ্ধবিরতি চুক্তির অনুমোদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই হামাসের কাছে থাকা সব জীবিত জিম্মিকে মুক্তি দেবে। তবে মৃত জিম্মিদের দেহ উদ্ধারে আরও সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছে হামাস।
আরও পড়ুন, Hiker death in China Mountain: ঘাতক সেলফি! 'মাউন্ট নামা'র চূড়ায় উঠে সেফটি রোপ খুলে মোবাইলে মন, ৬ হাজার ফুট থেকে পা পিছলে সোজা...হাড়হিম ভিডিয়ো...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)